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Как выбрать сливочное масло в Украине: главные критерии

17 ноября 2020, 13:14

В настоящем сливочном масле должен быть только один вид жиров.

Стало известно, как выбрать сливочное масло в магазине и на рынке правильно
Настоящее сливочное масло сделано по ГСТУ 4399:2005 / Скриншот

Чтобы в Украине в магазине или на рынке выбрать правильное сливочное масло, в первую очередь, нужно обратить внимание на то, что написано на упаковке продукта.

Есть ряд главных критериев, на которые нужно полагаться при выборе масла, в частности, стоит покупать продукт проверенной фирмы, говорится в сюжете ТСН.

По сведениям журналистов, на упаковке должно быть написано, что продукт является сливочным маслом.

Как выбрать сливочное масло на рынке или в магазине:

  • Жирность масла должна быть более 73%;
  • ГСТУ 4399:2005;
  • В составе масла должны быть только молочные жиры.

Руководитель управления расследований недобросовестной конкуренции Антимонопольного комитета Украины Людмила Шурховецкая отметила, что продукт, в котором есть растительные жиры, нельзя называть маслом.

"Когда в масле содержатся растительные жиры, то такой продукт не разрешается называть маслом, что соответственно и является недобросовестной конкуренцией", – объяснила Шурховецкая.

  • Ранее журналисты узнали, что настоящее масло не должно быть желтым. Масло становится желтого цвета, если его делают из старых сливок. Также желтый цвет имеет фальсификат.
  • Чтобы выбрать правильное масло, нужно убедиться, что продукт, который вы хотите купить, имеет кремовый цвет.
сливочное масло как выбрать сливочное масло Людмила Шурховецкая
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