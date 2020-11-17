Как выбрать сливочное масло в Украине: главные критерии

В настоящем сливочном масле должен быть только один вид жиров.
Чтобы в Украине в магазине или на рынке выбрать правильное сливочное масло, в первую очередь, нужно обратить внимание на то, что написано на упаковке продукта.
Есть ряд главных критериев, на которые нужно полагаться при выборе масла, в частности, стоит покупать продукт проверенной фирмы, говорится в сюжете ТСН.
По сведениям журналистов, на упаковке должно быть написано, что продукт является сливочным маслом.
Как выбрать сливочное масло на рынке или в магазине:
- Жирность масла должна быть более 73%;
- ГСТУ 4399:2005;
- В составе масла должны быть только молочные жиры.
Руководитель управления расследований недобросовестной конкуренции Антимонопольного комитета Украины Людмила Шурховецкая отметила, что продукт, в котором есть растительные жиры, нельзя называть маслом.
"Когда в масле содержатся растительные жиры, то такой продукт не разрешается называть маслом, что соответственно и является недобросовестной конкуренцией", – объяснила Шурховецкая.
- Ранее журналисты узнали, что настоящее масло не должно быть желтым. Масло становится желтого цвета, если его делают из старых сливок. Также желтый цвет имеет фальсификат.
- Чтобы выбрать правильное масло, нужно убедиться, что продукт, который вы хотите купить, имеет кремовый цвет.