Как выбрать сливочное масло в Украине: главные критерии

Настоящее сливочное масло сделано по ГСТУ 4399:2005 / Скриншот

Чтобы в Украине в магазине или на рынке выбрать правильное сливочное масло, в первую очередь, нужно обратить внимание на то, что написано на упаковке продукта.

Есть ряд главных критериев, на которые нужно полагаться при выборе масла, в частности, стоит покупать продукт проверенной фирмы, говорится в сюжете ТСН.

По сведениям журналистов, на упаковке должно быть написано, что продукт является сливочным маслом.

Как выбрать сливочное масло на рынке или в магазине:

Жирность масла должна быть более 73%;

ГСТУ 4399:2005;

В составе масла должны быть только молочные жиры.

Руководитель управления расследований недобросовестной конкуренции Антимонопольного комитета Украины Людмила Шурховецкая отметила, что продукт, в котором есть растительные жиры, нельзя называть маслом.

"Когда в масле содержатся растительные жиры, то такой продукт не разрешается называть маслом, что соответственно и является недобросовестной конкуренцией", – объяснила Шурховецкая.