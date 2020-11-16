Как забеременеть, если у вас эндометриоз: врач поделилась своим опытом

Эндометриоз поражает каждую десятую женщину репродуктивного возраста / Pixabay

Эндометриоз поражает каждую десятую женщину репродуктивного возраста - это примерно 200 миллионов человек во всем мире. Хотя от 30% до 50% женщин с эндометриозом борются с бесплодием, это не обязательно означает, что вы должны отказываться от надежды.

"Многие женщины, в том числе и я, забеременели при эндометриозе", - говорит Джанель Лук, доктор медицины, медицинский директор Generation Next Fertility. По ее словам, эндометриоз не означает, что вы не можете забеременеть самостоятельно, однако он может увеличить ваши шансы на бесплодие.

Если у вас эндометриоз и вы хотите создать семью, вот несколько полезных шагов, которые вы и ваш партнер можете предпринять.

Что такое эндометриоз?

Начнем с основ. Эндометриоз - это когда ткань, подобная эндометрию, также известная как имплантат, растет за пределами матки, что приводит к хроническому воспалению, рубцовой ткани и спаечному процессу.

"Эндометриоз - это очень вариативное заболевание, от легкой до тяжелой формы", - говорит Фахимех Сасан, доктор медицины, врач-основатель и акушер-гинеколог Kindbody. "В зависимости от тяжести заболевания и степени поражения органов таза и брюшной полости уровень боли будет варьироваться от женщины к женщине", - добавляет она.

Также важно отметить, что количество ощущаемой боли не обязательно коррелирует с серьезностью состояния. Вот четыре стадии эндометриоза, которые описывают тяжесть состояния пациента:

Эндометриоз I стадии.

Эндометриоз I стадии считается "минимальным". На этом этапе имплантаты маленькие, неглубокие и немногочисленные.

Эндометриоз II стадии.

Эндометриоз II стадии считается "легкой". На этом этапе врачи могут найти больше имплантатов, более глубоких, чем имплантаты, обнаруженные у пациентов со стадией I.

Эндометриоз III стадии. Эндометриоз III стадии считается "умеренным". На этой стадии пациенты могут столкнуться с сочетанием глубоких имплантатов и кист эндометрия на одном яичнике. Пациенты со стадией III также могут иметь пленчатые спайки или тонкие полосы ткани, которые связывают их органы вместе.

Эндометриоз IV стадии. Эндометриоз IV стадии считается "тяжелым". На этом этапе у пациентов будут глубокие имплантаты, большие кисты и несколько плотных спаек по всей тазовой области.

Эндометриоз носит стойкий характер и может привести к разрастанию ткани там, где ей не место, включая кишечник, прямую кишку и мочевой пузырь. Наиболее частые очаги эндометриоза включают:

Яичники

Фаллопиевы трубы

Связки, поддерживающие матку

Задний тупик (то есть пространство между маткой и прямой кишкой)

Передний тупик (то есть пространство между маткой и мочевым пузырем)

Выстилка полости малого таза

Поскольку тело каждой женщины индивидуально, не у всех будут одинаковые симптомы. Фактически, у 20-25% женщин эндометриоз протекает бессимптомно. Некоторые из общих симптомов эндометриоза включают:

Изнуряющая боль в пояснице или животе

Ненормальные или обильные менструальные выделения

Боль во время полового акта

Боль при мочеиспускании во время менструации

Боль при дефекации во время менструации

Боль в ноге

Хроническая усталость

Проблемы с желудочно-кишечным трактом, такие как запор, диарея и тошнота.

Можно ли забеременеть при эндометриозе?

Эндометриоз считается одной из трех основных причин женского бесплодия - даже в этом случае женщина с эндометриозом может забеременеть.

"Определенно возможно забеременеть с эндометриозом", - говорит Барри Витт, доктор медицинских наук, директор Гринвичского центра фертильности и ЭКО. "Некоторые могут зачать без проблем, в то время как другим потребуется лечение, чтобы зачать ребенка", - добавляет он.

Естественная беременность наступает, когда яйцеклетка проходит из яичника, мимо фаллопиевой трубы в матку для оплодотворения перед имплантацией в слизистую оболочку матки.

Неясно, как эндометриоз влияет на фертильность, но исследователи полагают, что рубцовая ткань имеет к этому отношение.

"Некоторые тяжелые случаи эндометриоза приводят к значительным рубцам вокруг яичников и маточных труб - это может либо заблокировать трубы, либо затруднить их нормальное функционирование", - говорит Витт. "Множественные операции по поводу эндометриоза могут быть связаны с рубцеванием и могут повлиять на функцию яичников", - говорит он.

Эндометриоз также может повредить женскую яйцеклетку или мужскую сперму, что в конечном итоге предотвратит беременность.

Лапароскопия - единственный способ подтвердить диагноз эндометриоза. Беременность все же может наступить, в зависимости от степени тяжести эндометриоза, обнаруженного во время лапароскопии. По данным женской больницы Бригама, частота беременностей может улучшиться, если эндометриоз I или II стадии удалить хирургическим путем.

"Мне поставили диагноз эндометриоз IV стадии, и я потеряла обе фаллопиевы трубы", - говорит Мелисса Рандаццо, мать двоих детей, страдающая эндометриозом. "После двух раундов ЭКО я смогла забеременеть своим первым маленьким чудом, Гаспаре". Позже она родила дочь Люси.

Если у вас эндометриоз и вы хотите создать семью, вам может быть полезно сначала поговорить со своим специалистом по эндометриозу или акушером-гинекологом. Это особенно актуально для женщин, перенесших несколько операций по поводу эндометриоза.

"Женщинам с эндометриозом, которые пытаются забеременеть, следует обратиться к эндокринологу-репродуктологу", - говорит Витт. "Специалист по фертильности может оценить индивидуальный случай женщины на основе ее симптомов, результатов УЗИ, возраста и других факторов фертильности, чтобы определить лучший курс лечения".

Эндокринолог-репродуктолог также может провести анализы крови, например, тест на антимюллеровский гормон (АМГ). Этот тест может помочь определить оставшееся количество яйцеклеток или овариальный резерв у пациента.

Эндометриоз - это не универсальное заболевание, но уделите время разговору с врачом, ограничьте потребление воспалительных продуктов и умеренную физическую активность, чтобы повысить ваши шансы на естественное зачатие.

Если по прошествии шести месяцев вам и вашему партнеру не удалось зачать ребенка естественным путем, вы можете рассмотреть вариант лечения бесплодия, связанного с эндометриозом, например, перечисленных ниже.

Суперовуляция и внутриматочная инсеминация (SO-IUI)

Суперовуляция и внутриматочная инсеминация (SO-IUI) - приемлемый вариант для женщин с нормальными фаллопиевыми трубами.

SO-IUI - это двухэтапный процесс, который сочетает в себе инъекционное или пероральное лечение бесплодия и осеменение спермой.

Как только фолликулы пациентки будут готовы к овуляции, ее партнера попросят предоставить врачу или в клинику свежий образец спермы. Затем этот образец готовится, "промывается" и вводится в матку женщины через катетер. В некоторых случаях этот образец может быть предоставлен донором.

Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО)

Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) - это сложная комбинация процедур, используемых для улучшения фертильности. Один цикл ЭКО состоит из пяти этапов:

Стимуляция яичников. Если вы используете собственные яйцеклетки, ваш врач может порекомендовать принимать различные лекарства, в том числе синтетические гормоны для стимуляции яичников, одно или несколько лекарств для предотвращения преждевременной овуляции и добавки с прогестероном для подготовки слизистой оболочки матки к имплантации.

Извлечение яйцеклетки. Чтобы определить, готовы ли яйеклетки к извлечению, ваш врач проведет вагинальное ультразвуковое исследование и анализ крови. После разрешения на извлечение пациентам вводят седативные препараты и проводят трансвагинальное ультразвуковое исследование. Во время УЗИ тонкая игла вводится в ультразвуковой проводник - эта игла вводится в фолликулы для извлечения яйцеклеток. Затем они удаляются из фолликулов. Зрелые яйцеклетки собирают, помещают в питательную жидкость и инкубируют.

Получение спермы. Если вы используете сперму вашего партнера, ему нужно будет предоставить образец спермы с помощью мастурбации утром перед извлечением яйцеклетки. Также можно использовать донорскую сперму.

Оплодотворение. Оплодотворение может происходить одним из двух способов: обычное оплодотворение или интрацитоплазматическая инъекция спермы (ИКСИ). Во время обычного осеменения здоровые сперматозоиды и зрелые яйца смешивают в чашке Петри и инкубируют в течение ночи. ИКСИ включает введение одного здорового сперматозоида в каждую зрелую яйцеклетку.

Перенос эмбрионов. Через два-пять дней после извлечения яйцеклеток вы пройдете процесс переноса эмбрионов. Во время этой процедуры врач вводит катетер во влагалище, через шейку матки и в матку. С помощью шприца врач помещает в матку один или несколько эмбрионов. В случае успеха имплантация произойдет через 6-10 дней после извлечения яйцеклетки.

"Если есть поражение маточных труб, такое как закупорка трубки или рубцевание трубки, обычно рекомендуется лечение ЭКО, потому что с ЭКО вы можете полностью обойти трубки", - говорит Дори Гельфман, врач-медик, специалист по бесплодию и менеджер сообщества Fruitful Fertility. "Извлекая яйцеклетки из яичников, оплодотворяя их и помещая непосредственно в матку, вы создали обходной путь, в котором трубы больше не нужны".

Хотя у большинства беременных женщин с эндометриозом протекает нормальная беременность и роды, женщины с эндометриозом имеют более высокий риск:

Выкидыш

Преждевременные роды

Предлежание плаценты

Кесарево сечение

Хотя это временно, некоторые женщины с эндометриозом могут почувствовать облегчение во время беременности из-за увеличения прогестерона.

"Беременность может облегчить некоторые симптомы, которые испытывают пациенты с эндометриозом", - говорит Лук. "Примерно девять месяцев пациент может испытывать минимальную боль, связанную с эндометриозом", подытоживает он.