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Как забеременеть: названы "работающие" факты

Эти факты помогут вам забеременеть в кратчайшие сроки и наконец-то стать родителями.

9 июля 2020, 12:40
младенец
Когда вы знаете свой менструальный цикл, вы повышаете свои шансы забеременеть / УНИАН

В наше время наступление беременности можно по праву считать чудом. Редко кому удается стать родителями с первой попытки, не потратив на ожидание ни сил, ни слез, ни ресурса. Не говоря уже о бесконечных анализах и походах по врачам.

Если у вас нет отклонений со стороны здоровья, не было внематочной беременности, и вы считаетесь полноценно здоровой парой, вам стоит обратить внимание на эти факты. Возможно, они помогут вам забеременеть в кратчайшие сроки и наконец-то стать родителями.

Как забеременеть

Хорошо изучите свой месячный цикл

Когда вы знаете свой менструальный цикл, вы повышаете свои шансы забеременеть. Первый этап начинается с первого дня кровотечения в течение вашей менструации. Ваше тело выпускает гормоны, такие как фолликулостимулирующий гормон (ФСГ), который заставляют яйцеклетки внутри ваших яичников расти.

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Между 2 и 14 днями эти гормоны также помогают сгущать слизистую оболочку матки, чтобы подготовиться к оплодотворенной яйцеклетке. Это называется фолликулярной стадией.

Овуляция

Средний менструальный цикл составляет 28-35 дней. Овуляция обычно происходит между 11 и 21 днями вашего цикла. Гормон, называемый лютеинизирующим гормоном (ЛГ), вызывает выброс наиболее зрелого яйца. В то же время, ваша слизь в шейке матки становится более скользкой, чтобы помочь сперматозоидам добраться до яйцеклетки.

Время

Женщины рождаются с 1–2 миллионами яйцеклеток, но в течение жизни выделяют только 300–400 за счет овуляции. Обычно яйцеклетка выходит только раз в месяц. Она движется по одной из двух маточных труб, которые соединяют ваши яичники с маткой. Если время выбрано правильно, сперма может оплодотворить ее на пути к матке. Если оплодотворение не происходит в течение 24 часов после того, как яйцеклетка покидает яичник, яйцо растворяется. Сперма может жить от 3 до 5 дней, поэтому знание того, когда у вас происходит овуляция, может помочь вам и вашему партнеру планировать половые отношения, когда вы, скорее всего, забеременеете.

Лайфхак: если вы точно знаете дни овуляции, но пока не имеете результата, попробуйте сменить время близости. К примеру, если традиционно вы занимаетесь сексом вечером, попробуйте утренний или обеденный секс.

Отслеживайте самые плодотворные дни

Как правило, лучший шанс для беременности - это когда секс случается за 1-2 дня до овуляции. Если у вас есть регулярный 28-дневной цикл, отсчитайте 14 дней от того, когда вы ожидаете, что начнется ваши следующие месячные. Планируйте заниматься сексом через день в это время, например, на 12 и 14 день. Имейте в виду, что занятия сексом каждый день могут снизить количество сперматозоидов у мужчины. Ваш цикл может быть длиннее или короче, поэтому онлайн-калькулятор овуляции может помочь вам определить вероятный день.

Меряйте температуру

После того, как ваше тело выпустило яйцеклетку, гормон прогестерон начинает расти и поддерживать слизистую оболочку матки. Это заставляет вашу температуру тела немного подняться. Таким образом, измерение температуры с помощью базального термометра каждое утро перед тем, как встать с постели, поможет вам выяснить, не овулировали ли вы. Вы можете купить эти термометры в аптеке.

Младенец
Существенное снижение веса также может привести к бесплодию. / Pixabay

Прогноз овуляции с помощью гормона

Всплеск Лютеинизирующего гормона (ЛГ) запускает ваши яичники, чтобы выпустить яйцеклетку. Всплеск обычно происходит за 36 часов до выхода яйцеклетки. Специальные тесты для овуляции проверяют уровень ЛГ в моче, чтобы помочь вам точно определить день овуляции. Эти наборы, которые вы можете купить в аптеке, удобны и очень точны.

Следите за весом

Если у вас избыточный вес или ожирение, потеря веса может повысить ваши шансы забеременеть. Исследование показало, что женщины, чей индекс массы тела (ИМТ) был выше нормального, беременели вдвое дольше, чем женщины с нормальным ИМТ. Но снижение веса на 5% -10% может значительно улучшить показатели овуляции и беременности. Ожирение может также вызвать бесплодие и низкий уровень тестостерона у мужчин. Существенное снижение веса также может привести к бесплодию.

Возраст

Шансы на рождаемость снижаются с возрастом, особенно после 35 лет. Это также снижает шансы того, что лечение бесплодия будет успешным. Эксперты говорят, что вам следует поговорить со своим врачом, если вы моложе 35 лет и пытались забеременеть более 12 месяцев или если вы старше 35 лет и пытались более 6 месяцев.

Как мужчины могут повысить рождаемость

  • Справляться со стрессом.
  • Избегать алкоголя и табака.
  • Поддерживать правильный вес
  • Соблюдать диету с высоким содержанием цинка (содержится в мясе, цельнозерновых продуктах, морепродуктах и яйцах), селене (мясо, морепродукты, грибы, крупы и бразильские орехи) и витамине Е.
  • Старайтесь не перегревать яички: не используйте долгие горячие ванны, джакузи или сауны, которые могут уменьшить количество сперматозоидов.

Лечение бесплодия

Ряд вещей может вызвать бесплодие. Первый шаг для вашего доктора - проверить вас и вашего партнера. Лечение бесплодия может включать в себя препараты для лечения бесплодия, чтобы стимулировать овуляцию, и экстракорпоральное оплодотворение, которое включает в себя искусственное оплодотворение.

Беременность: 5 ранних признаков

  • Отсутствие месячных
  • Частые позывы к мочеиспусканию
  • Быстрая утомляемость
  • Тошнота
  • Увеличение и чувствительность груди
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