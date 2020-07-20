Ученые выяснили новую особенность старения организмов / Reuters

Группа молекулярных биологов и биоинженеров в Университете штата Калифорния (США) раскрыла ключевые механизмы старения и разработала генетические методы увеличения продолжительности жизни.

Об этом сообщается в статье, которая была опубликована в журнале Science.

Ученые выяснили, что возрастные изменения в организме происходят двумя путями. Исследователи изучали процессы старения у дрожжей Saccharomyces cerevisiae, которые являются модельными организмами.

Оказалось, что клетки одного происхождения в одной и той же среде могут стареть кардинально разными способами. С помощью методов микрофлюидики и компьютерного моделирования ученые выяснили, что около половины клеток стареют по причине постепенного снижения стабильности т н. ядрышка — органеллы, в которой происходит образование ключевых компонентов для синтеза белков. У другой половины клеток развивается митохондриальная дисфункция.

Клетки дрожжей занимают один из путей старения уже в раннем возрасте и следуют им весь период своего существования. Однако, ученые отыскали молекулярный "контур", который регулирует оба процесса и связывает их воедино.

В дальнейшем исследователи планируют продолжить исследования на более сложных клетках и организмах, в том числе тканях человека.

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Напомним, ранее группа ученых из Университета Наварры (Испания) закончила перечисление продуктов, которые всерьез ускоряют старение человеческих организмов.