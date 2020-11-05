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Как записаться к врачу в helsi.me – регистрация и пошаговая инструкция

5 ноября 2020, 00:19

Как реформа повлияла на ресурс Хелси Ми и как им пользоваться – в материале Главреда.

Как пользоваться helsi.me - вход в личный кабинет и инструкция
Как пользоваться helsi.me - вход в личный кабинет и инструкция / Reuters

Реформа медицины в Украине дала старт новым проектам. Затронула она и сервис helsi.me.

На этом сайте можно выбрать себе первичного врача, с которым каждый украинец обязан заключить декларацию. Без декларации не будет предоставления большинства медицинских услуг. Даже назначение на тест, если человек подозревает у себя коронавирус, назначает такой врач.

Как выглядит регистрация на helsi.me и как пользоваться системой, выяснил Главред.

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helsi.me – что это

Helsi – это медицинская информационная система. Она позволяет пациенту создать свой собственный электронный кабинет. А потом в этом кабинете можно по интернету записаться на прием к врачу, вести свою электронную амбулаторную медкарту и получать электронный рецепт по программе "Доступные лекарства".

Разработчики обещают, что в рамках реформы здравоохранения функционалы helsi.me позволят также получать электронные больничные и электронные направления.

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helsi.me – возможности пациентов

Эта система помогает находить и выбирать врачей. Подобрали подходящего специалиста – Хелси осуществит запись к нему онлайн. Причем записывать можно не только себя, но и членов своей семьи.

В Хелси есть личный кабинет, где хранятся:

  • электронная медицинская карта (ЭМК);
  • назначения врача и планы лечения;
  • также сюда приходят и остаются тут на хранении результаты анализов и диагностики.

Как пользоваться helsi.me

helsi.me: вход и регистрация

Авторизация в системе проходить по номеру телефона: человек оставляет свой номер мобильного, когда заходит на сайт helsi.me – и получает смс-подтверждение.

helsi.me регистрация

Если в Хелси вход происходит в первый раз, то придется пройти регистрацию.

Кстати: если родитель хочет записать на прием своего ребенка, то сначала всё равно придется внести свои данные.

Далее всё по инструкции: вносим в нужные поля фамилию, имя, отчество, свой пол, дату рождения, номер контактного телефона. Также надо придумать пароль и указать электронную почту или придумать контрольный вопрос (на случай, если забудете пароль и понадобится восстановиться в системе).

Кстати: придется согласиться на обработку индивидуальных данных.

Регистрация ребенка проходит в отдельной форме.

Как проходит в хелси ми запись к врачу – видео:

helsi.me для врачей

Хелси для врачей – это возможность иметь быстрый доступ к анализам пациента, его истории болезни, а также максимально удобно планировать прием пациентов.

Для них есть своя инструкция – reform.helsi.me (хелси реформ).

врачи здоровье запись здравоохранение реформа медицины helsi.me
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