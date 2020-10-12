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Как запустить процесс родов: названы домашние способы

12 октября 2020, 20:36

Если к 42 неделе у вас не начнутся роды естественным путем, вам предложат стимуляцию.

Роды, стимуляция
Если к 42 неделе у вас не начнутся роды естественным путем, вам предложат стимуляцию. / Kolobok

Каждая женщина должна начать рожать на сроке от 37 до 40 недель беременности. Но не всем так везет. Многие роды вызваны искусственным путем, но многие считают, что роды можно начать естественным путем дома.

Что такое искусственные роды?

Искусственные роды - это те, которые начинаются на раннем этапе искусственно в больнице. Если к 42 неделе у вас не начнутся роды естественным путем, вам предложат стимуляцию.

Это потому, что существует более высокий риск мертворождения осложнений, если вы выйдете за эти сроки.

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Вы также можете быть стимулированы по ряду других причин, например, если у вас преждевременный отток вод, если у вас проблемы со здоровьем или ваш ребенок плохо себя чувствует. Считается, что искусственные роды более болезненны, чем роды, которые начинаются без стимуляции.

Женщины, которым была сделана стимуляция, также чаще просят эпидуральную анестезию.

Стимуляция начинается с того, что таблетка или гель вводится во влагалище. Если через шесть часов у вас не начались схватки, возможно, вам потребуется попробовать другую таблетку или гель. Иногда женщинам вводят гормональную капельницу, чтобы ускорить роды.

Как я могу заставить своего ребенка родиться рано?

Если вам не нравится, что вас стимулируют, некоторые люди считают, что вы можете ускорить роды дома самостоятельно. Многие люди считают, что секс помогает стимулировать роды.

Одна из теорий, лежащих в основе этого, заключается в том, что сексуальная активность высвобождает окситоцин, который может ускорить сокращение матки.

Если вы занимаетесь сексом с мужчиной, это, по-видимому, даже лучше, потому что гормоны простагландина в сперме могут подготовить шейку матки к родам.

По слухам, физические упражнения вызывают роды за счет повышения частоты сердечных сокращений.

Прогулка или занятия йогой могут помочь вам в этом.

Согласно некоторым исследованиям, иглоукалывание и акупрессура помогли ряду женщин ускорить роды.

Существует также диетический аспект: некоторые женщины стимулируют себя, употребляя касторовое масло или финики.

Однако, по данным NHS, не существует проверенных способов стимулирования родов в домашних условиях.

На сайте говорится: "Вы, возможно, слышали, что определенные вещи могут вызвать роды, например, травяные добавки и секс, но нет никаких доказательств того, что это работает. Другие методы, не подтвержденные научными данными, включают акупунктуру, гомеопатию, горячие ванны, касторовое масло и клизмы. Секс не причинит вреда, но вам следует избегать секса, если у вас отошли воды, так как существует повышенный риск заражения".

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