Какая крупа полезнее остальных - ученые дали ответ

Ученые рассказали, какая крупа полезнее остальных / УНИАН

Гречневая крупа позволяет организму вырабатывать собственные белки (и именно за это ее ценят любители вегетарианского питания).

Об этом свидетельствует исследование ученых из Сибирского федерального университета.

Исследователи показали ‒ в число таких белков входит и белок долголетия (сиртуин 1), который защищает клетки организма от старения и способствует повышению продолжительности жизни, а также повышает трессоустойчивость.

По словам ученых, результаты помогли понять, что диета, которая включает гречневую крупу, имеет эффект ограничения калорийности (поскольку в составе этого зерна содержится много неперевариваемой клетчатки). При добавлении в рацион питания гречки возрастает производство сиртуина 1. Специалисты предполагают, что выработке белка может способствовать и другая растительная пища. Однако в случае с гречкой это уже факт подтвержденный и неоспоримый.

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Крупы, которые полезны для организма – что было ранее:

Ученые рассказали - в условиях коронавирусного карантина перловая каша может не только внести разнообразие в рацион, но и принести пользу организму. Она способна защитить от многих хронических заболеваний.

До этого эксперты отметили ‒ для организма лучше всего организовать приемы пищи днем ‒ соотносясь с естественным циркадным ритмом, поскольку именно в такие часы калории используются эффективнее всего.