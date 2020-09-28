Какая крупа полезнее остальных - ученые дали ответ

Исследователи выяснили, какая именно крупа полезнее для человеческого организма.
Гречневая крупа позволяет организму вырабатывать собственные белки (и именно за это ее ценят любители вегетарианского питания).
Об этом свидетельствует исследование ученых из Сибирского федерального университета.
Исследователи показали ‒ в число таких белков входит и белок долголетия (сиртуин 1), который защищает клетки организма от старения и способствует повышению продолжительности жизни, а также повышает трессоустойчивость.
По словам ученых, результаты помогли понять, что диета, которая включает гречневую крупу, имеет эффект ограничения калорийности (поскольку в составе этого зерна содержится много неперевариваемой клетчатки). При добавлении в рацион питания гречки возрастает производство сиртуина 1. Специалисты предполагают, что выработке белка может способствовать и другая растительная пища. Однако в случае с гречкой это уже факт подтвержденный и неоспоримый.
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Крупы, которые полезны для организма – что было ранее:
Ученые рассказали - в условиях коронавирусного карантина перловая каша может не только внести разнообразие в рацион, но и принести пользу организму. Она способна защитить от многих хронических заболеваний.
До этого эксперты отметили ‒ для организма лучше всего организовать приемы пищи днем ‒ соотносясь с естественным циркадным ритмом, поскольку именно в такие часы калории используются эффективнее всего.