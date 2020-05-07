Какие продукты нельзя хранить в холодильнике: советы диетолога

Не все продукты можно хранить в холодильнике / Фото pixabay.com

Для того чтобы продукты не потеряли свой внешний вид, вкус и полезные качества, их нужно правильно хранить. Диетолог Светлана Фус рассказала о самых распространенных ошибках, которые допускаются при хранении продуктов.

Прежде всего, не все продукты можно держать в холодильнике – там они могут не только потерять свои вкусовые качества, но и снизятся сроки их хранения, написала эксперт в Facebook.

Какие продукты нельзя хранить в холодильнике

Картофель. При низких температурах картофельный крахмал превращается в сахар, поэтому картофель теряет вкус и становится более сладким. Кроме того, вода в картофеле под воздействием низкой температуры меняет свой объем, что делает овощ мягким и плохо пригодным для употребления в пищу.

Чеснок и лук также не стоит держать в холодильнике – без хорошей циркуляции воздуха они начинают гнить. То же самое происходит и с морковью и свеклой.

Помидоры. Если хранить их в холодильнике, то они быстро теряют вкус и становятся водянистыми.

Огурцы любят тепло. При более низких температурах они становятся мягкими.

Как правильно хранить овощи

Овощи любят сухие, затемненные места с хорошей циркуляцией воздуха. Хорошо подойдет деревянный ящик. При этом картофель, помидоры и перец лучше хранить отдельно друг от друга. Диетолог отметила, что произведенный овощами этилен ускоряет созревание фруктов и овощей, находящихся близко друг от друга.

Как правильно хранить фрукты

В холодильник стоит класть только спелые и мягкие авокадо, манго, груши, сливы или абрикосы. Там их срок хранения продлится на несколько дополнительных дней.

Как правильно хранить бананы

Банан не "приживется" в холодильнике. Если он зеленый, то при низкой температуре банан не созреет, а если спелый – его шкурка быстро потемнеет. Это плод созревает при температуре в 15-20 градусов.

Как правильно хранить цитрусовые

Все цитрусовые лучше всего хранить при температуре выше 0 ° C. Более того, высокая влажность может привести к их гниению. Также имейте в виду, что лимоны и лайм очень легко и быстро впитывают запахи. Их можно положить в холодильник, чтобы замедлить процесс созревания.

Как правильно хранить шоколад

При низких температурах шоколад покрывается белым налетом, который появляется в связи с кристаллизацией сахара. Кроме того, шоколад быстро впитывает запахи извне.

Как правильно хранить мед

При низкой температуре мед начнет кристаллизоваться. Большое преимущество натурального меда в том, что он не портится при комнатной температуре. Поэтому лучше всего его хранить его в плотно закрытой стеклянной банке в затемненном месте.

Как правильно хранить хлеб

Хлебу не место в холодильнике. Низкая температура изменяет его структуру, из-за чего он теряет вкус, а высокая влажность может заставить хлеб быстро покрываться плесенью. Хлеб лучше положить в бумажный пакет и держать при комнатной температуре.

Напомним, ранее диетолог из Японии дал совет, что нужно обязательно положить в свою корзину для продуктов во время карантина, введенного из-за пандемии коронавируса.