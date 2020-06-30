Травы и специи для здоровья: топ-9 мощных растений

Травы и специи борются с воспалением и уменьшают повреждение клеток вашего тела / menslife.com

Травы и специи делают еду вкуснее, укрепляя здоровье, иммунитет и даже снижают давление. Необходимо регулярно добавлять их в свой рацион, а еще лучше использовать несколько одновременно. Так считает адъюнкт-профессор питания в Университете Майами и диетолог Моника Аусландер Морено.

Как травы, так и специи состоящие из семян и коры, используются для придания вкуса пище. Но исследования показывают, что они переполнены полезными для здоровья соединениями и могут иметь пользу для здоровья. "Травы и специи борются с воспалением и уменьшают повреждение клеток вашего тела", - говорит Морено. "Это потому, что каждая из них богата фитохимическими веществами, которые являются полезными растительными химикатами", - добавляет она.

Еще одно преимущество добавления специй: они делают вкус блюда настолько богатым, что оно не нуждается в дополнительных вредных ингредиентах, таких как соль, сахар и жир. "Еда - это армия", - говорит Морено. "Соединения из трав и специй, а также других продуктов, которые вы едите, работают вместе, чтобы обеспечить пользу для здоровья", - добавляет она.

Если вы новичок в приготовлении блюд из трав и специй, Морено рекомендует попробовать щепотку, чтобы выяснить, какие ингредиенты и сочетания вкусов вам нравятся.

Вот некоторые мощные травы и специи, которые стоит распробовать и добавлять их в свой рацион.

Топ-9

Эта сладкая и острая специя, которая используется во многих блюдах индийской кухни. Известно, что он успокаивает расстройство желудка, и лабораторные исследования показывают, что он также может помочь в борьбе с воспалением. Из всех специй кардамон особенно богат минералами, такими как магний и цинк.

Свежие, сушеные или измельченные в порошок чили могут повысить ваш метаболизм и помочь сохранить кровеносные сосуды здоровыми. Одной из возможных причин является капсаицин, соединение, которое делает его пряным.

Корица великолепна, потому что она сладкая, но очень низкокалорийная и не содержит сахара. Кроме того, ее легко найти и она не стоит дорого, и вы можете добавить ее практически ко всему, включая кофе и чай.

Лабораторные исследования показывают, что корица также может помочь при воспалении, защищать от свободных радикалов, которые могут повредить клетки, и бороться с бактериями. Она также может снизить уровень сахара в крови у людей, которые страдают диабетом.

Корицу можно добавить практически ко всему, включая кофе и чай / 1zoom.ru

Какао-бобы полны флавоноидов, которые являются антиоксидантами, улучшающие здоровье сердца. Флавоноиды играют роль в снижении уровня холестерина и артериального давления, а также помогают поддерживать здоровье коронарных (сердечных) артерий.

Используемый во всем мире и известный как ключевой ингредиент во многих индийских блюдах, тмин богат железом. Это также может сыграть роль в потере веса. Одно исследование обнаружило, что те, кто ел немного меньше чайной ложки тмина в день на низкокалорийной диете, теряли больше жира и веса, чем те, кто на той же диете не добавляли тмин.

Это растение имеет мощное соединение под названием аллицин. Лабораторные исследования показали, что он может снизить ваши шансы на заболевание сердца. Другие исследования показывают, что регулярное употребление чеснока может помочь при повышенном холестерине и высоком кровяном давлении. Но чтобы получить все преимущества, нужно нарезать или раздавить зубчик: аллицин образуется только после того, как клетки чеснока были разрезаны или раздавлены.

Чтобы получить все преимущества, нужно нарезать или раздавить зубчик / Фото: vidomosti-ua.com

Имбирь действительно может помочь с расстройством желудка. "Он оказывает успокаивающее действие на слизистую оболочку пищеварительной системы и может также облегчить тошноту. Лабораторные исследования также показывают, что имбирь обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами и может играть роль в предотвращении таких заболеваний, как рак.

Розмарин - это очень ароматная трава, богатая антиоксидантами, которые предотвращают повреждение клеток. Одно исследование показало, что люди, которые нюхали розмарин, лучше справляются с тестами на память и другими умственными задачами, чем те, кто этого не делал. Исследователи считают, что одно из его соединений, называемое 1,8-цинеол, может стимулировать деятельность мозга.

Эта желтая специя - хороший источник куркумина, антиоксиданта, который уменьшает воспаление. Исследования показывают, что куркумин может помочь облегчить боль. И другие исследования показывают, что регулярное употребление даже небольшого количества куркумы может помочь предотвратить или замедлить болезнь Альцгеймера.