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Диетолог назвала самые вредные маринады для шашлыка

Майонезный маринад для шашлыка едва ли не самый худший вариант для тех, кому дорого здоровье, отметила эксперт.

15 июля 2020, 08:40
Диетолог поделилась, что есть три вредных маринада для шашлыка – Маринад для шашлыка
Есть три вредных маринада для шашлыка, поделилась диетолог / УНИАН

Диетолог Ирина Морозова предупредила, что маринад для шашлыка на кефире или с майонезом, или с уксусом вреден для организма.

Шашлык не стоит мариновать в майонезе, такой маринад едва ли не самый худший вариант для людей, которым дорого здоровье, пишет ГолосUA.

Эксперт добавила, что маринад для шашлыка с майонезом вреден, поскольку содержит большое количество жиров, а сам соус при воздействии высокой температуры выделяет канцерогены.

Маринад для шашлыка в уксусе – вред

  • Уксус негативно влияет на желудочно-кишечный тракт и при частом употреблении вызывает болезни почек;
  • Диетолог отметила, что в магазинном майонезе довольно много уксуса.

Маринад для шашлыка в кефире – вред

  • Кефир в сочетании с мясом препятствует усвоению белка и железа.

Морозова посоветовала мариновать мясо в луке, в тмине, в зелени и в травах.

Ранее российский врач-диетолог Марина Макиша говорила, что частое употребление в пищу шашлыка наносит непоправимый вред организму, это блюдо может способствовать развитию рака.

диетолог Ирина Морозова Шашлык маринад
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