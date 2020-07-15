Диетолог назвала самые вредные маринады для шашлыка

Есть три вредных маринада для шашлыка, поделилась диетолог / УНИАН

Диетолог Ирина Морозова предупредила, что маринад для шашлыка на кефире или с майонезом, или с уксусом вреден для организма.

Шашлык не стоит мариновать в майонезе, такой маринад едва ли не самый худший вариант для людей, которым дорого здоровье, пишет ГолосUA.

Эксперт добавила, что маринад для шашлыка с майонезом вреден, поскольку содержит большое количество жиров, а сам соус при воздействии высокой температуры выделяет канцерогены.

Маринад для шашлыка в уксусе – вред

Уксус негативно влияет на желудочно-кишечный тракт и при частом употреблении вызывает болезни почек;

Диетолог отметила, что в магазинном майонезе довольно много уксуса.

Маринад для шашлыка в кефире – вред

Кефир в сочетании с мясом препятствует усвоению белка и железа.

Морозова посоветовала мариновать мясо в луке, в тмине, в зелени и в травах.

Ранее российский врач-диетолог Марина Макиша говорила, что частое употребление в пищу шашлыка наносит непоправимый вред организму, это блюдо может способствовать развитию рака.