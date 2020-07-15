Диетолог назвала самые вредные маринады для шашлыка

Диетолог Ирина Морозова предупредила, что маринад для шашлыка на кефире или с майонезом, или с уксусом вреден для организма.
Шашлык не стоит мариновать в майонезе, такой маринад едва ли не самый худший вариант для людей, которым дорого здоровье, пишет ГолосUA.
Эксперт добавила, что маринад для шашлыка с майонезом вреден, поскольку содержит большое количество жиров, а сам соус при воздействии высокой температуры выделяет канцерогены.
Маринад для шашлыка в уксусе – вред
- Уксус негативно влияет на желудочно-кишечный тракт и при частом употреблении вызывает болезни почек;
- Диетолог отметила, что в магазинном майонезе довольно много уксуса.
Маринад для шашлыка в кефире – вред
- Кефир в сочетании с мясом препятствует усвоению белка и железа.
Морозова посоветовала мариновать мясо в луке, в тмине, в зелени и в травах.
Ранее российский врач-диетолог Марина Макиша говорила, что частое употребление в пищу шашлыка наносит непоправимый вред организму, это блюдо может способствовать развитию рака.
Автор: Екатерина Присяжнюк