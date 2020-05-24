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Диетолог сказала, какая соль лучше

24 мая 2020, 15:39

Эксперт отметила, что особая польза розовой соли не подтверждена.

Диетолог посоветовала использовать йодированную соль – Какую соль выбрать
Лучше использовать йодированную соль, посоветовала диетолог / УНИАН

Диетолог Альбина Комиссарова сообщила, что в повседневной жизни рекомендуют использовать йодированную соль, ее можно нагревать – она не выветривается.

У морской соли нет никаких преимуществ, если она не йодированная, написала эксперт на своей странице в Instagram.

Комиссарова обратила внимание на то, что особая польза модной розовой соли не подтверждена никакими исследованиями.

"…такой цвет ей придают примеси. Особая "чистота" и "польза" этой соли не подтверждена никакими исследованиями, да они и вряд ли будут, ведь те минимальные полезные вещества, а соль надо ограничивать, никак не скажутся на вашем здоровье", – отметила эксперт.

Читайте такжеДиетолог рассказал о важной функции соли в организмеНапомним, Всемирная организация здравоохранения рекомендует в сутки потреблять не более 5 г соли (около одной чайной ложки). Не стоит забывать, что соль уже содержится в готовых продуктах, в частности, в хлебе, в сыре и в консервах.

диетолог Альбина Комиссарова соль
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