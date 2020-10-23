Кальций: факты, которые вы должны знать

Кальций играет важную роль во многих основных функциях вашего тела. / iPhones

Кальций - важное питательное вещество, необходимое вашему организму для выполнения многих основных функций.

1. Кальций играет важную роль в функциях вашего организма

Кальций играет важную роль во многих основных функциях вашего тела. Вашему телу необходим кальций для циркуляции крови, движения мышц и выработки гормонов. Кальций также помогает передавать сообщения из вашего мозга в другие части вашего тела.

Кальций также важен для здоровья зубов и костей. Это делает ваши кости крепкими и плотными. Вы можете думать о своих костях как о резервуаре кальция в вашем теле. Если вы не получаете достаточно кальция с пищей, ваше тело будет получать его из костей.

2. Ваше тело не производит кальций

Ваше тело не производит кальций, поэтому вам нужно полагаться на свою диету, чтобы получить необходимый вам кальций. Продукты, содержащие кальций:

молочные продукты, такие как молоко, сыр и йогурт

темно-зеленые овощи, такие как капуста, шпинат и брокколи

белые бобы

сардины

обогащенный кальцием хлеб, крупы, соевые продукты и апельсиновый сок

3. Витамин D необходим для усвоения кальция

Вашему организму необходим витамин D, чтобы усваивать кальций. Это означает, что вы не получите полноценной пользы от диеты, богатой кальцием, если у вас мало витамина D.

Вы можете получить витамин D из определенных продуктов, таких как лосось, яичные желтки и некоторые грибы. Как и кальций, в некоторые пищевые продукты добавлен витамин D. Например, в молоко часто добавляется витамин D.

Солнечный свет - ваш лучший источник витамина D. Ваша кожа естественным образом вырабатывает витамин D, когда находится на солнце. Люди с более темной кожей также не производят витамин D, поэтому во избежание его дефицита могут потребоваться добавки.

4. Кальций еще более важен для женщин

Несколько исследований показывают, что кальций может облегчить симптомы предменструального синдрома (ПМС). Это исследование, которому доверяют, пришло к выводу, что женщины с ПМС имеют более низкое потребление кальция и магния и более низкие уровни в сыворотке крови.

5. Рекомендуемое количество зависит от вашего возраста

Как узнать, достаточно ли кальция вы получаете? Национальные институты здоровья (NIH) говорят, что взрослые должны получать 1000 мг каждый день. Для женщин старше 50 лет, во время беременности и кормления грудью NIH рекомендует 1200 мг в день.

Одна чашка обезжиренного, нежирного или цельного молока содержит около 300 мг кальция.

6. Недостаток кальция может привести к другим проблемам со здоровьем

Недостаток кальция может привести к другим проблемам со здоровьем. У взрослых слишком мало кальция может увеличить риск развития остеопороза или хрупких и пористых костей, которые легко ломаются. Остеопороз особенно часто встречается у пожилых женщин, поэтому Национальный институт здоровья рекомендует им потреблять больше кальция, чем их коллеги-мужчины.

Кальций необходим детям по мере их роста и развития. Дети, которые не получают достаточного количества кальция, могут не вырасти до своего полного потенциального роста или у них появятся другие проблемы со здоровьем.

7. Добавки кальция могут помочь вам получить нужное количество

Не все получают необходимый кальций только из пищи. Если вы страдаете непереносимостью лактозы, веган или просто не любите молочные продукты, вам может быть трудно получить достаточное количество кальция в своем рационе.

Добавка кальция может помочь добавить кальций в ваш рацион. Карбонат кальция и цитрат кальция - две наиболее рекомендуемые формы добавок кальция.

Карбонат кальция более дешев и распространен. Его можно найти в большинстве антацидных лекарств. Его нужно принимать во время еды, чтобы он хорошо подействовал.

Цитрат кальция не нужно принимать во время еды, он может лучше усваиваться пожилыми людьми с более низким уровнем желудочной кислоты.

Обратите внимание, что у добавок кальция есть побочные эффекты. У вас могут возникнуть запор, газы и вздутие живота. Добавки также могут повлиять на способность вашего тела усваивать другие питательные вещества или лекарства. Проконсультируйтесь с врачом, прежде чем начинать принимать какие-либо добавки.

8. Слишком много кальция может иметь негативные последствия

Важно получать правильное количество минералов или питательных веществ. Слишком много кальция может иметь отрицательные побочные эффекты.

Такие симптомы, как запор, газы и вздутие живота, могут указывать на то, что вы получаете слишком много кальция.

Дополнительный кальций может также увеличить риск образования камней в почках. В редких случаях слишком большое количество кальция может вызвать отложение кальция в крови. Это называется гиперкальциемией.

Некоторые врачи считают, что прием добавок кальция может увеличить риск сердечных заболеваний, но другие не согласны с этим. На данный момент необходимы дополнительные исследования, чтобы понять, как добавки кальция влияют на здоровье сердца.