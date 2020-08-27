Календарь магнитных бурь на сентябрь 2020 – когда вопьются в голову

Магнитные бури в сентябре 2020 года - когда стиснет голову, что делать / 1zoom.ru

Магнитные бури в сентябре 2020 навещать Землю будут редко – но сами метеоудары будут экстремально интенсивными.

В эти периоды людей ждут бессонница, тремор конечностей, тахикардия, усталость и традиционные головные боли, которые с трудом поддаются лечению.

Магнитная буря 6 сентября 2020 будет высокоинтенсивной. В первую очередь обострится бессонница. На ровном месте человек может затеять скандал или устроить истерику. Поэтому стоит пить травяные чаи на основе мяты, ромашки или мелиссы. Чтобы нормально выспаться – специалисты советуют сходить перед сном на прогулку, заняться медитацией или расслабляющей йогой. Горячую ванну лучше заменить контрастным душем.

Читайте такжеПогодный экстрим со снегом: какой будет осень 2020 в УкраинеМагнитная буря 29-30 сентября 2020 опасна своей продолжительностью: она начнется ранним утром 29-го числа (то вторник), а 30-го – достигнет пика. Симптомы магнитных бурь в эти дни в той или иной степени будут ощущать на себе даже здоровые люди. А хуже всего эту бурю перенесут аллергики, гипертоники и люди, которые склонны к психологическим расстройствам.

Поэтому в конце сентября стоит избегать стрессов, по возможности, не садиться за руль и всегда вносить с собой индивидуальный набор лекарств первой необходимости. Интенсивные занятия спортом лучше заменить на йогу, прогулки на свежем воздухе или простую гимнастику.

Магнитные бури – что делать

⇒ Стоит приучить себя к утреннему контрастному душу (по 10-15 секунд на холодный и горячий напор воды): он поможет быстрее проснуться. А вот вечером лучше принимать расслабляющую ванну – чтобы лучше спалось. В воду можно добавить эфирные масла лаванды, мяты или мелиссы, бергамота (последний – хорошо борется со стрессом).

⇒ Внимательнее относиться к своему рациону: отказаться от жареной и жирной пищи в пользу свежих или минимально обработанных термически овощей и фруктов. В магнитные бури полезно принимать магний: он содержится, например, в морской капусте, отрубях и овсянке.

⇒ Важно пить достаточно жидкости. Не забывайте брать с собой воду, выходя из дома.

⇒ Нужно больше гулять на свежем воздухе, а еще лучше – выбираться на природу. Если такой возможности нет, то необходимо чаще проветривать помещения.