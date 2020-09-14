Камни в почках: 4 способа избежать их

Камни в почках обычно формируются годами / Фото: newsru.co.il

Камни в почках - это твердые образования, похожие на крошечные кусочки гравия. Они образуются в почках из минералов, содержащихся в моче.

Есть четыре типа камней в почках:

Кальциевый камень : это камни из оксалата кальция или фосфата кальция. Это самый распространенный тип камней в почках.

: это камни из оксалата кальция или фосфата кальция. Это самый распространенный тип камней в почках. Струвитный камень : эти камни образуются из-за инфекции мочевыводящих путей.

: эти камни образуются из-за инфекции мочевыводящих путей. Камни из мочевой кислоты: этот тип камней образуется, когда ваша моча слишком кислая.

этот тип камней образуется, когда ваша моча слишком кислая. Цистиновые камни : они образуются у людей с определенными наследственными заболеваниями, из-за которых они выделяют слишком много цистеина, аминокислоты, почками.

Камни в почках обычно формируются годами. Симптомы не возникают, пока камни не начнут перемещаться по мочевыводящим путям, что может быть невероятно болезненным.

Заболевания, включая диабет, высокое кровяное давление или ожирение, могут увеличить риск образования камней в почках. Для людей с заболеванием почек или находящихся в группе риска особенно важно предотвратить образование камней в почках, потому что камни могут вызвать дальнейшее повреждение почек, вызывая закупорку и инфекции. Фактически, продукты, которые вы едите, и жидкости, которые вы пьете, могут влиять на развитие камней в почках.

Вот четыре лучших способа предотвратить образование камней в почках:

1. Пейте больше воды

Йоханн Ингимарссон, доктор медицины, уролог из Медицинского центра штата Мэн, говорит, что пить больше воды - это первый шаг, который вы должны предпринять для предотвращения образования камней в почках. Это помогает разбавить мочу, промыть почки и мочевыводящие пути, чтобы камни не скапливались. Это поможет предотвратить образование всех четырех типов камней.

Врачи рекомендуют выпивать около трех литров воды в день, хотя, если вы ведете активный образ жизни и много потеете, вы можете захотеть выпить еще больше.

Добавление лимона в воду или других цитрусовых также может помочь предотвратить образование камней в почках. Лимоны богаты лимонной кислотой, которая помогает предотвратить рост камней в почках, покрывая их таким образом, чтобы к ним не прилипало больше материала. Если у вас есть камни из мочевой кислоты, вы не должны делать свою мочу еще более кислой, поэтому вместо этого вы можете попробовать добавить апельсин в воду.

Например, небольшое исследование 2007 года, опубликованное в Journal of Urology, сравнивало 11 пациентов, получавших "лимонадную терапию" от камней оксалата кальция, с контрольной группой. Лимонадная терапия состояла из питья двух литров воды со 150 мл лимонного сока в день. Исследование показало, что скорость образования камней в группе лечения лимонадом упала с 1,00 до 0,13 на человека в год.

2. Больше кальция

Раньше врачи рекомендовали ограничить потребление кальция, чтобы предотвратить образование кальциевых камней в почках, но, как говорит Ингимарссон, этот совет не оказался полезным. Вместо этого теперь рекомендуется получать от 800 до 1200 миллиграммов кальция в день.

Причина этого на самом деле связана с оксалатом, соединением, содержащимся в пище и ключевым компонентом наиболее распространенного типа камней в почках. Согласно обзору 2014 года, опубликованному в журнале Translation Andrology and Urology, когда кальций и оксалат употребляются в одной еде, они связываются вместе в желудке и кишечнике. Это помогает предотвратить образование камней. Когда кальция нет, оксалат всасывается сам по себе и выводится почками, где может образовывать камни.

Лучше всего получать кальций с пищей, а не с добавками. Продукты, богатые кальцием, включают:

Молоко (250 мг / стакан)

Сыр (200 мг / кусок швейцарского сыра)

Кале (117 мг / чашка нарезанной капусты)

Сардины (351 мг / банка сардин)

3. Уменьшите потребление натрия

Хотя вам не следует ограничивать потребление кальция, вам следует сократить потребление натрия. Когда ваша кровь движется по почкам, натрий и кальций конкурируют за реабсорбцию в почечных трубках. То, что не реабсорбируется, попадает в вашу мочу. Когда уровень натрия высок, реабсорбируется не так много кальция, а значит, больше остается в моче. Если в моче содержится больше кальция, она с большей вероятностью превратится в камни на основе кальция.

В рандомизированном контрольном исследовании 2010 года, опубликованном в Американском журнале клинического питания, в течение трех месяцев наблюдали 200 взрослых пациентов с камнями в почках. Все пациенты проходили водную процедуру, состоящую из двух или трех литров воды в день, в зависимости от сезона. Половина пациентов также была переведена на диету с низким содержанием натрия. Через три месяца у пациентов, соблюдающих диету с низким содержанием натрия, уровень натрия в моче и кальция в моче был ниже, чем в контрольной группе. Снижение содержания кальция в моче - ключ к предотвращению образования кальциевых камней.

Помимо обычной старой поваренной соли, многие продукты содержат большое количество натрия, в том числе:

Обработанные продукты, такие как чипсы, крекеры или хлопья (одна чашка кукурузных хлопьев содержит 204 мг натрия)

Приправы, такие как кетчуп (одна столовая ложка кетчупа содержит 160 мг натрия)

Мясные деликатесы, такие как индейка (один кусок индейки содержит 250 мг натрия)

Консервы, такие как супы или овощи (порция куриного супа с лапшой содержит 849 мг натрия, а полстакана консервированной кукурузы - 320 мг)

4. Будьте осторожны с продуктами, богатыми оксалатами

Если у вас камни в почках из оксалата кальция, вы можете сократить потребление продуктов, богатых оксалатом. Избыток оксалата в моче повышает вероятность связывания оксалата с кальцием в моче, что может привести к образованию камней в почках.

"Но не у всех, у кого есть эти камни, высокий уровень оксалата в моче", - говорит Ингимарссон. Для этих людей отказ от продуктов, богатых оксалатами, не принесет никакой пользы и может привести к плохому питанию.

Вместо того, чтобы отказываться от продуктов, богатых оксалатами, лучше есть их вместе с кальцием. Таким образом, кальций и оксалат связываются в желудке и кишечнике, а не в почках. Когда это происходит, оксалат кальция покидает ваше тело со стулом, поэтому он не может образовывать камни.

К продуктам, богатым оксалатами, относятся:

Орехи и ореховое масло, особенно миндаль

Шпинат или брокколи

Соевые продукты

Кофе или черный чай

Темные газированные напитки, такие как кока-кола, пепси

Когда обратиться к врачу

Несмотря на то, что выхождение камня в почках невероятно болезненно, в большинстве случаев медицинское вмешательство не требуется. Если боль слишком сильная, обратитесь к врачу за обезболивающим. Ваш врач может также назначить некоторые лекарства для расслабления мочеточника, чтобы вам было легче вывести камень.