Психолог рассказал, как с минимальными потерями перенести панику из-за коронавируса

Китайский коронавирус / Reuters

С помощью определенных упражнений люди смогут вполне реально научиться управлять своим состоянием - особенно, если захлестнула паника из-за пандемии коронавируса.

Такое мнение в комментарии порталу Факты озвучил известный психолог и профессор Михаил Матяш.

"Если у человека нарастает чувство тревоги, он постоянно находится в подавленном состоянии из-за страха подхватить коронавирус, это нельзя оставлять без внимания, потому что могут появиться реальные симптомы — нехватка дыхания, учащенное сердцебиение, быстрая утомляемость. И человек начнет подозревать, что заразился. Со временем расстройство будет только нарастать. Чтобы ситуация не вышла из-под контроля, придется самостоятельно освоить некоторые психотерапевтические техники. Кроме таких упражнений, есть еще дыхательные техники, техника мышечной релаксации", - заявил он.

Читайте такжеКак правильно работать дома на карантине: график от психологаОднако, по словам Матяша, в самых критических случаях паники по причине коронавируса все-таки нужно обращаться к психотерапевту - пускай и в формате онлайн-консультации.

"Не справляетесь сами, значит, надо будет обратиться к психотерапевту, который в ходе беседы выяснит, что в прошлом стало пусковым механизмом для панических атак. С его помощью удастся посмотреть в глаза своему страху, увидеть его иррациональность и навсегда отпустить. Ведь на самом деле люди боятся не змей, пауков, замкнутого пространства или инфекций. Они боятся неизвестного и необъяснимого. Специалист поможет разобраться, в чем проблема", - подытожил психолог.

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