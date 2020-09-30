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Касторовое масло: что оно делает с организмом

30 сентября 2020, 17:20

Касторовое масло используется в медицине, промышленности и фармацевтике.

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Касторовое масло используется в медицине, промышленности и фармацевтике/Pixabay

Касторовое масло - это универсальное растительное масло, которое люди использовали тысячи лет. Его получают путем экстракции масла из семян растения Ricinus communis.

Эти семена, известные как клещевины, содержат токсичный фермент рицин. Однако процесс нагрева касторового масла деактивирует его, позволяя безопасно использовать масло.

Касторовое масло используется в медицине, промышленности и фармацевтике.

Оно обычно используется в качестве добавки к пище, лекарствам и средствам по уходу за кожей, а также в качестве промышленного смазочного материала и компонента биодизельного топлива.

В Древнем Египте касторовое масло сжигали в качестве топлива в лампах, использовали в качестве естественного средства для лечения таких заболеваний, как раздражение глаз, и даже давали беременным женщинам для стимуляции родов.

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Сегодня касторовое масло остается популярным натуральным средством от таких распространенных заболеваний, как запор и кожные заболевания, и широко используется в натуральных косметических продуктах.

Вот 7 преимуществ и способов применения касторового масла.

1. Сильное слабительное

Пожалуй, одно из самых известных медицинских применений касторового масла в качестве естественного слабительного.

Оно классифицируется как стимулирующее слабительное, что означает, что оно увеличивает движение мышц, которые проталкивают материал через кишечник, помогая очистить кишечник.

Стимулирующие слабительные действуют быстро и обычно используются для облегчения временных запоров.

Фактически, несколько исследований показали, что касторовое масло может облегчить запор.

В то время как касторовое масло считается безопасным в небольших дозах, большие количества могут вызвать спазмы в животе, тошноту, рвоту и диарею.

Хотя его можно использовать для облегчения эпизодических запоров, касторовое масло не рекомендуется для лечения долгосрочных проблем.

Натуральный увлажняющий крем

Касторовое масло богато рицинолевой кислотой, мононенасыщенной жирной кислотой. Эти типы жиров действуют как увлажнители и могут использоваться для увлажнения кожи. Они удерживают влагу, предотвращая потерю воды через внешний слой кожи.

Касторовое масло часто используется в косметике для увлажнения и часто добавляется в такие продукты, как лосьоны и очищающие средства.

Вы также можете использовать это богатое масло как естественную альтернативу увлажняющим кремам и лосьонам, приобретенным в магазине.

Многие популярные увлажняющие продукты, которые можно найти в магазинах, содержат потенциально вредные ингредиенты, такие как консерванты, духи и красители, которые могут раздражать кожу и нанести вред общему здоровью.

Замена этих продуктов касторовым маслом поможет снизить воздействие этих добавок.

Кроме того, касторовое масло стоит недорого, и его можно использовать для лица и тела.

Касторовое масло густое, поэтому его часто смешивают с другими полезными для кожи маслами, такими как миндальное, оливковое и кокосовое масло, чтобы получить ультра-увлажняющий крем.

Хотя нанесение касторового масла на кожу для большинства людей считается безопасным, у некоторых людей оно может вызвать аллергическую реакцию.

Способствует заживлению ран

Нанесение касторового масла на раны создает влажную среду, которая способствует заживлению и предотвращает высыхание язв.

Касторовое масло стимулирует рост тканей, поэтому между раной и окружающей средой может образоваться барьер, снижающий риск инфицирования.

Он также уменьшает сухость и ороговение - накопление мертвых клеток кожи, которые могут замедлить заживление ран.

Исследования показали, что мази, содержащие касторовое масло, могут быть особенно полезны при заживлении пролежней - типа ран, которые образуются в результате длительного давления на кожу.

Впечатляющее противовоспалительное действие

Рицинолевая кислота, основная жирная кислота, содержащаяся в касторовом масле, обладает впечатляющими противовоспалительными свойствами.

Исследования показали, что местное применение касторового масла уменьшает воспаление и снимает боль.

Обезболивающие и противовоспалительные свойства касторового масла могут быть особенно полезны при воспалительных заболеваниях, таких как ревматоидный артрит или псориаз.

Помимо способности касторового масла уменьшать воспаление, оно может помочь облегчить сухость и раздражение кожи у людей с псориазом благодаря своим увлажняющим свойствам.

Уменьшает акне

Акне - это кожное заболевание, которое может вызывать появление черных точек, гнойных прыщей и больших болезненных шишек на лице и теле.

Оно наиболее часто встречается у подростков и молодых людей и может отрицательно сказаться на самооценке.

Касторовое масло обладает рядом свойств, которые могут помочь уменьшить симптомы прыщей.

Считается, что воспаление является фактором развития и тяжести прыщей, поэтому нанесение касторового масла на кожу может помочь уменьшить симптомы, связанные с воспалением.

Акне также связано с дисбалансом определенных типов бактерий, обычно встречающихся на коже, включая золотистый стафилококк. Касторовое масло обладает антимикробными свойствами, которые могут помочь бороться с бактериальным ростом при нанесении на кожу.

Одно исследование в пробирке показало, что экстракт касторового масла обладает значительными антибактериальными свойствами, подавляя рост нескольких бактерий, включая Staphylococcus aureus.

Касторовое масло также является естественным увлажняющим средством, поэтому оно может помочь успокоить воспаленную и раздраженную кожу, типичную для людей с прыщами.

Борется с грибком

Candida albicans - это тип грибка, который обычно вызывает стоматологические проблемы, такие как чрезмерный рост зубного налета, инфекции десен и инфекции корневых каналов.

Касторовое масло обладает противогрибковыми свойствами и помогает бороться с Candida, сохраняя здоровье полости рта.

Одно исследование в пробирке показало, что касторовое масло устраняет Candida albicans из зараженных корней зубов человека.

Касторовое масло также может помочь в лечении стоматита, связанного с зубными протезами, болезненного состояния, которое, как считается, вызвано чрезмерным ростом Candida. Это частая проблема у пожилых людей, носящих зубные протезы.

Сохраняет здоровье волос и кожи головы

Многие люди используют касторовое масло как натуральный кондиционер для волос.

Для сухих или поврежденных волос особенно полезно использовать интенсивное увлажняющее средство, такое как касторовое масло.

Регулярное нанесение на волосы жиров, таких как касторовое масло, помогает смазывать стержень волоса, повышая гибкость и снижая вероятность ломкости.

Касторовое масло может принести пользу тем, кто страдает перхотью - обычным заболеванием кожи головы, характеризующимся сухой шелушащейся кожей головы.

Хотя существует множество различных причин перхоти, ее связывают с себорейным дерматитом - воспалительным заболеванием кожи, которое вызывает появление красных чешуйчатых пятен на коже головы.

Благодаря способности касторового масла уменьшать воспаление, оно может быть эффективным средством лечения перхоти, вызванной себорейным дерматитом.

Кроме того, нанесение касторового масла на кожу головы поможет увлажнить сухую раздраженную кожу и уменьшить шелушение.

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