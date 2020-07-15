Кесарево: 4 способа быстро восстановиться

Рождение ребенка - большая нагрузка на тело, особенно если у вас было кесарево сечение / journal.matras-strong.ru/

Рождение ребенка - большая нагрузка на тело, особенно если у вас было кесарево сечение. Вам понадобится больше времени для восстановления, чем после обычного вагинального родоразрешения.

Главред наводит 4 способа, которые помогут ускорить восстановление.

Восстановление после кесарево

Кесарево сечение является операцией. Как и после любого вмешательства, телу нужно время, чтобы выздороветь после нее. Оставайтесь в больнице в течение трех-четырех дней после родов (дольше, если есть осложнения), и дайте своему телу до шести недель, чтобы полностью выздороветь.

Старайтесь спать, когда ваш ребенок спит. Попросите друзей и родственников помочь с заменой подгузников и работой по дому, чтобы вы могли прилечь по возможности. Даже несколько минут отдыха в течение дня могут помочь в восстановлении.

Будьте особенно осторожны при передвижении во время восстановления. Старайтесь не подниматься и не спускаться по лестнице столько, сколько сможете. Держите все, что вам нужно, например, сменные подгузники и продукты питания, рядом с собой, чтобы вам не приходилось вставать слишком часто.

Не поднимайте ничего тяжелее вашего ребенка. Попросите помощи у вашего супруга или друга или члена семьи.

Всякий раз, когда вам нужно чихать или кашлять, держите живот, чтобы защитить место разреза.

Вам может потребоваться до восьми недель, чтобы вернуться к вашей обычной жизни. Спросите своего врача, когда можно заниматься физическими упражнениями, возвращаться к работе и водить машину. Также отложите занятия сексом, пока ваш доктор не даст вам зеленый свет.

Избегайте физических упражнений, но совершайте умеренные прогулки как можно чаще. Движение поможет вашему телу предотвратить запоры и сгустки крови. Кроме того, прогулки - отличный способ познакомить малыша с миром.

Так же, как вы заботитесь о своем физическом здоровье, не забывайте о своем эмоциональном здоровье. Рождение ребенка может вызвать чувства, которых вы не ожидали. Если вы чувствуете себя измотанной, грустной или разочарованной, не игнорируйте это. Поговорите о своих эмоциях с другом, партнером, врачом или консультантом.

Спросите своего врача, какие обезболивающие препараты вы можете принимать, особенно если кормите грудью.

В зависимости от уровня вашего дискомфорта, врач может назначить обезболивающее или посоветовать вам принять безрецептурные обезболивающие препараты.

В дополнение к обезболивающему лекарству вы можете использовать электрогрелку для снятия дискомфорта на месте операции.

Хорошее питание так же важно в первые месяцы после родов, как и во время беременности.

Если вы кормите грудью, вы по-прежнему являетесь основным источником питания вашего ребенка. Употребление в пищу разнообразных продуктов сохранит здоровье вашего ребенка и поможет вам стать сильнее.

Исследования показывают, что употребление овощей во время грудного вскармливания придает грудному молоку ароматы, которые увеличивают вкусовое удовольствие ваших детей.

Кроме того, пейте много жидкости, особенно воды. Вам нужны дополнительные жидкости, чтобы увеличить запасы грудного молока и избежать запоров.

Когда звонить врачу

Болезненный шов, кровотечения, выделения после кесарева сечения - это нормально.

Но следующие симптомы требуют обращения к врачу, поскольку они могут сигнализировать об инфекции:

покраснение, припухлость или гной из области разреза

боль

температура более 38°C

плохо пахнущие выделения из влагалища

сильное вагинальное кровотечение

покраснение или припухлость в ноге

затруднение дыхания

боль в груди

Кроме того, позвоните своему врачу, если вам грустно и ваше настроение никогда не поднимается, особенно если у вас есть мысли о том, чтобы причинить боль ребенку.