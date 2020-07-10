Кесарево сечение: показания и факторы риска

Кесарево сечение обычно не делают до 39 недель беременности / Pixabay

Кесарево сечение - это хирургическое родоразрешение. Операция выполняется с помощью одного разреза в животе матери и другого в матке. Это обычная процедура, которая используется для родов огромного количества детей по всему миру.

Кесарево сечение обычно не делают до 39 недель беременности, чтобы у ребенка было достаточно времени для развития в утробе матери. Однако иногда возникают осложнения, и кесарево сечение должно быть выполнено до 39 недель.

Кесарево сечение

Кесарево сечение обычно выполняется, когда осложнения во время беременности затрудняют традиционные вагинальные роды или подвергают риску мать или ребенка. Иногда кесарево сечение планируется на ранних сроках беременности, но чаще всего они выполняются, когда возникают осложнения во время родов.

у ребенка есть определенные условия развития

голова ребенка слишком велика для родового канала

ребёнок идет ногами (тазовое рождение)

осложнения на ранних сроках беременности

проблемы со здоровьем матери, такие как высокое кровяное давление или нестабильная болезнь сердца

у матери есть активный генитальный герпес, который может быть передан ребенку

предыдущее кесарево сечение

проблемы с плацентой, такие как отслойка плаценты или предлежание плаценты

проблемы с пуповиной

снижение подачи кислорода ребенку

остановившиеся роды

ребенок выходит плечом (поперечное предлежание)

Кесарево сечение становится все более распространенным типом родовспоможения во всем мире, но это все еще серьезная операция, которая несет риски как для матери, так и для ребенка. Естественные роды остаются предпочтительным методом для наименьшего риска осложнений. Риски кесарева сечения включают в себя:

кровотечение

сгустки крови

проблемы с дыханием для ребенка, особенно если операция была до 39 недель беременности

повышенные риски для будущих беременностей

инфекция

травма ребенка во время операции

более длительное время восстановления по сравнению с вагинальными родами

хирургическое повреждение других органов

спайки, грыжа и другие осложнения абдоминальной хирургии

Вы и ваш врач обсудите ваши варианты родов до наступления срока родов. Ваш врач также сможет определить, есть ли у вас или вашего ребенка какие-либо признаки осложнений, которые потребуют кесарева сечения.

Если вы и ваш врач решите, что кесарево сечение является лучшим вариантом для родоразрешения, он даст вам полную инструкцию о том, что вы можете сделать, чтобы снизить риск осложнений и провести кесарево сечение.

Как и в случае любой беременности, предродовые приемы будут включать в себя много обследований, среди которых: анализы крови и другие обследования, чтобы определить возможности для проведения кесарева сечения.

Ваш врач обязательно запишет вашу группу крови на случай, если во время операции понадобится переливание крови. Переливание крови редко требуется во время кесарева сечения, но ваш врач будет готов к любым осложнениям.

Даже если вы не планируете кесарево сечение, вы всегда должны готовиться к неожиданному. Во время дородовых визитов к врачу обсудите факторы риска кесарева сечения и то, что вы можете сделать, чтобы снизить их.

Убедитесь, что на все ваши вопросы даны ответы, и что вы понимаете, что может произойти, если вам потребуется срочное кесарево сечение до истечения срока.

Поскольку кесарево сечение требует больше времени для восстановления после родов, полезно будет иметь дополнительные руки дома не только для вас, а и для вашего малыша.

Обратитесь за помощью, если вы испытываете симптомы послеродовой депрессии. / s-meridian.com

После кесарева сечения вы и ваш новорожденный будете находиться в больнице около трех-пяти дней.

Ваш врач посоветует вам встать и погулять. Это может помочь предотвратить образование тромбов.

Что делать дома:

успокоится и отдыхать, особенно в первые несколько недель

использовать правильную осанку для поддержки живота

пить много жидкости

избегать секса в течение четырех-шести недель

принимать обезболивающие препараты по мере необходимости

Обратитесь за помощью, если вы испытываете симптомы послеродовой депрессии, такие как сильные перепады настроения или чрезмерная усталость

Позвоните своему врачу, если у вас возникли следующие симптомы: