Кето-диета VS диета Аткинса: диетологи сравнили преимущества для похудения

Вот что вам нужно знать о различиях между кето диетов и диетой Аткинса. / Фото pixabay.com

Когда люди говорят о низкоуглеводных диетах, скорее всего, они имеют в виду либо кето-диету, либо диету Аткинса.

Как две наиболее широко известные низкоуглеводные диеты, они очень похожи: обе они резко сокращают потребление углеводов - таких как печенье и пончики, конечно, но также и то, что содержатся в зернах некоторых фруктов и ​​овощей. Но на этом сходство заканчивается.

Чтобы помочь вам решить, какой план может быть лучше для вас, вот что вам нужно знать о различиях между кето диетов и диетой Аткинса.

Что такое кето-диета?

Кето-диета (или, более формально, кетогенная диета) - это диета с низким содержанием углеводов и высоким содержанием жиров.

Впервые она была создан в 1920-х годах для лечения эпилепсии, но в последнее время ее популяризировали как диету, которая помогает людям похудеть, сжигать больше калорий, уменьшить чувство голода и помочь в предотвращении или улучшении заболеваний, связанных с ожирением, таких как диабет 2 типа.

"Типичный" кето-план состоит из потребляемых калорий, получаемых на 75% из жиров, 20% из белков и 5% из углеводов.

Основная цель кето-диеты - заставить ваше тело перестать полагаться на углеводы как на основной источник энергии, который отправляет ваше тело в состояние кетоза. Кетоз - это изменение метаболизма, при котором ваше тело сжигает жир, а не глюкозу в качестве основного источника энергии.

Чтобы достичь и поддерживать это состояние, люди ограничивают потребление чистых углеводов (измеряемое как общее количество углеводов за вычетом клетчатки) до 20-50 граммов в день - чем меньше, тем лучше.

Что это значит для каждого дня? Во-первых, строго ограничительная диета. Например, один банан содержит 27 граммов углеводов, чашка вареной киноа добавляет 39 граммов, а чашка молока - 12 граммов.

Но с правильным мышлением люди, соблюдающие кето-диету, находят способы чувствовать себя менее голодными и сытыми, употребляя много жирной рыбы, яиц, молочных продуктов, мяса, масла, масел и овощей с низким содержанием углеводов, таких как брокколи и шпинат.

Что такое диета Аткинса?

Как и кето-диета, диета Аткинса способствует снижению веса за счет низкоуглеводной диеты. Диета Аткинса была впервые концептуализирована в 1960-х годах, но имела коммерческий успех в США в начале 2000-х.

С тех пор диета Аткинса расширилась и теперь предлагает разнообразные планы питания. "Классическая" и самая популярная версия диеты, известная сейчас как "20 Аткинса", запускает план, позволяя получать 20 граммов чистых углеводов в день.

Независимо от версии, план разделен на четыре отдельных этапа с идеей постепенного возвращения углеводов в свой рацион. Вот как эти фазы выглядят для Atkins 20:

Фаза 1 (индукция): план начинается с резкого сокращения потребления углеводов, позволяя получать только 20 граммов чистых углеводов в день. Вы будете оставаться в этой фазе, пока не достигнете 6 кг от запланированного веса.

Фаза 2 (постоянная потеря веса): на этом этапе вы можете начать постепенно возвращать больше углеводов в свой рацион. Ваше ежедневное потребление углеводов может увеличиваться на 5 граммов в неделю (до дополнительных 40 граммов в неделю), пока вы не достигнете цели примерно на 4,5 кг.

Фаза 3 (предварительное обслуживание): во время этой фазы тонкой настройки вы можете увеличить потребление углеводов на 10 граммов в неделю (до максимума на дополнительные 100 граммов в неделю) с целью установления долгосрочных привычек питания и того, что работает для тебя.

Фаза 4 (поддержание): заключительная фаза имеет относительно мало ограничений в питании с целью потребления от 80 до 100 граммов в день. Если вы начинаете набирать вес, компания рекомендует сокращать потребление углеводов на 10 граммов за раз.

Основные отличия кето-диеты от диеты Аткинса

И кетогенная диета, и диета Аткинса сокращают потребление углеводов и способствуют снижению веса, но это почти все, что у них общего. Если вам интересно, какой план лучше всего подходит для вас, вот основные отличия.

1. Кето-диета полностью ограничивает углеводы, в то время как диета Аткинса увеличивает их поэтапно.

Как уже упоминалось, состав типичной кето-диеты, плюс-минус в зависимости от человека, составляет около 75% жира, 20% белка и всего 5% углеводов.

Для человека, потребляющего 2000 калорий в день, это означает, что нужно есть не более 50 граммов углеводов в день, а иногда и всего 20 граммов. Это позволяет телу достичь кетоза, а кетогенная диета требует, чтобы вы долгое время оставались на этой стадии сжигания жира.

С другой стороны, диета Аткинса вызывает кетоз, но только на первой фазе, а иногда и на второй. Если вы снова вернете углеводы в свой рацион, вы в конечном итоге выйдете из кетоза. Это различие указывает на идею о том, что диета Аткинса не столь строгая, как кето-диета.

2. Кето-диета требует обильных порций жиров, а диета Аткинса - белков.

По словам Эми Мискимон Госс, доцента кафедры диетологии Университета Алабамы в Бирмингеме, диета Аткинса традиционно рекомендовала употребление белка, чтобы утолить голод, тогда как хорошо сформулированная кетогенная диета ограничивает потребление белка и вместо этого использует жир, чтобы успокоить урчание в желудке.

Поскольку диета Аткинса является более целостной, особенно в ее "поддерживающей" фазе, точных процентов потребления белка не существует.

Кето-диета, с другой стороны, строго настаивает на потреблении большого количества жиров. Чтобы поддерживать кетоз, кето-диета требует от людей, сидящих на диете, употреблять в основном жиры. Фактически, вы должны потреблять от 60 до 75 процентов ежедневных калорий из полезных жиров, содержащихся в таких продуктах, как авокадо, сыр, орехи и жирный йогурт.

3. Кето поощряет цельные продукты, но Аткинс - нет.

Госс объясняет, что кетогенная диета также должна основываться на цельных продуктах. Это означает употребление цельнозерновых продуктов вместо очищенных, необработанных продуктов, а не консервированных или упакованных продуктов, а также воздержание от консервантов.

Однако диета Аткинса не имеет этих ограничений. Компания по производству диеты Аткинса поощряет людей есть батончики, коктейли и другие расфасованные продукты, специально разработанные для поддержания образа жизни Аткинса.

Суть

И Аткинс, и кето требуют, чтобы вы следили за своим питанием и сосредотачивались на питательной пище, исключая все, что содержит много калорий и углеводов.

Хотя для некоторых обе диеты могут быть слишком ограничительными, главный вывод заключается в том, что сокращение потребления углеводов приносит пользу, даже если это делается умеренно. Обе диеты могут способствовать снижению веса и улучшить уровень холестерина, артериального давления и сахара в крови.

Но если вы серьезно думаете о том, чтобы попробовать одну из этих диет, настоятельно рекомендуется проконсультироваться с врачом или диетологом.