Вспышка кишечной инфекции в Одессе: врачи рассказали, как уберечься от болезни

Врачи советуют строго следить за гигиеной во избежание заражения инфекцией / 62iNFO.ru

За последние 7 дней в Одессе был зафиксирован 91 случай острой кишечной инфекции. Большинство прецедентов могут быть связаны с несоблюдением технологических норм во время приготовления пищи или неправильным хранением продуктов.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

В Одесском лабораторном центре утверждают, что за последнюю неделю удалось установить 91 прецедент острой кишечной инфекции. Причем это на 54,2% больше, чем в предыдущие 7 дней. Болеют в основном дети в возрасте до 17 лет.

Причиной большого количества заражений врачи называют нарушение технологии приготовления пищи, употребление в пищу немытых овощей и фруктов, а также молочных и мясных продуктов, которые были куплены на стихийных рынках.

Советы врачей для профилактики острых кишечных инфекций

Не покупать колбасу, мясо, молочные продукты и другие скоропортящиеся товары на стихийных рынках или же у частных лиц

Во время покупки проверять срок годности и условия хранения продукта

Не покупать еду на пляжах

Мыть руки перед едой, приготовлением пищи, а также перед посещением и после посещения туалета

Пить только воду в бутылках или кипяченую воду

Проверять сроки хранения продуктов в холодильнике, следить за соблюдением оптимальной температуры

Не пить воду из незнакомых источников

Мыть фрукты и овощи перед едой

Не допускать контакта сырых продуктов с теми продуктами, которые не нужно подвергать термической обработке

Следить за чистотой детских сосок и бутылочек

Ранее в Одессе специалисты обнаружили кишечную палочку на некоторых пляжах.