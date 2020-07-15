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Вспышка кишечной инфекции в Одессе: врачи рассказали, как уберечься от болезни

Больше половины заразившихся инфекционными болезнями – дети до 17 лет.

15 июля 2020, 03:03
Врач со стетоскопом
Врачи советуют строго следить за гигиеной во избежание заражения инфекцией / 62iNFO.ru

За последние 7 дней в Одессе был зафиксирован 91 случай острой кишечной инфекции. Большинство прецедентов могут быть связаны с несоблюдением технологических норм во время приготовления пищи или неправильным хранением продуктов.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

В Одесском лабораторном центре утверждают, что за последнюю неделю удалось установить 91 прецедент острой кишечной инфекции. Причем это на 54,2% больше, чем в предыдущие 7 дней. Болеют в основном дети в возрасте до 17 лет.

Причиной большого количества заражений врачи называют нарушение технологии приготовления пищи, употребление в пищу немытых овощей и фруктов, а также молочных и мясных продуктов, которые были куплены на стихийных рынках.

Советы врачей для профилактики острых кишечных инфекций

  • Не покупать колбасу, мясо, молочные продукты и другие скоропортящиеся товары на стихийных рынках или же у частных лиц
  • Во время покупки проверять срок годности и условия хранения продукта
  • Не покупать еду на пляжах
  • Мыть руки перед едой, приготовлением пищи, а также перед посещением и после посещения туалета
  • Пить только воду в бутылках или кипяченую воду
  • Проверять сроки хранения продуктов в холодильнике, следить за соблюдением оптимальной температуры
  • Не пить воду из незнакомых источников
  • Мыть фрукты и овощи перед едой
  • Не допускать контакта сырых продуктов с теми продуктами, которые не нужно подвергать термической обработке
  • Следить за чистотой детских сосок и бутылочек

Ранее в Одессе специалисты обнаружили кишечную палочку на некоторых пляжах.

новости Украины Одесса инфекции врачи
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