Киста яичников: гинекологи назвали причины

Существует несколько различных причин кист яичников/Pixabay

Яичники вырабатывают яйцеклетки и гормоны, и они играют важную роль в ежемесячном менструальном цикле организма и являются отправной точкой для возможного зачатия.

Но, как бы важны ни были яичники, на них могут образовываться кисты или доброкачественные новообразования, которые могут появляться внутри или на поверхности яичника. Хотя большинство кист не вызывают дискомфорта и часто проходят сами по себе, более крупные кисты могут вызывать давление в животе, вздутие живота, отек и боль в нижней части живота, на стороне яичника с кистой.

Более серьезные симптомы могут включать резкую боль с тошнотой и рвотой, что является признаком того, что вам требуется неотложная медицинская помощь, обычно состоящая из хирургического удаления.

Существует несколько различных причин кист яичников (и, как следствие, различных типов кист яичников) - вот что вам нужно знать о каждой из них.

Менструальный цикл

Функциональные кисты - также известные как фолликулярные кисты и кисты желтого тела - образуются на разных этапах менструального цикла и обычно проходят сами по себе. Фолликул - это прозрачный мешок с жидкостью, содержащий яйцо, которое готовится к выделению во время овуляции. "Бывают случаи, когда у вас может быть фолликул, который растет, растет и растет, но не обязательно выделяет яйцеклетку, и это то, что мы назвали бы фолликулярной кистой", - сказала доктор Ребекка Брайтман, профессор акушерства и гинекологии, и репродуктивной науке. "Как правило, они могут приходить, уходить, временами могут вызывать некоторый дискомфорт, редко кому-то требуется операция для чего-то подобного", - добавляет она.

После выхода яйцеклетки во время овуляции фолликул снова закрывается и начинает вырабатывать эстроген и прогестерон для подготовки к беременности. Когда жидкость также накапливается, желтое тело (масса клеток, которые образуются в организме и начинают вырабатывать прогестерон) становится кистой желтого тела. "Иногда постовуляторная киста, которую мы называем кистой желтого тела, также может стать довольно большой, разорваться или лопнуть, что может вызвать боль", - говорит доктор Брайтман. Обычно боль проходит сама по себе, киста проходит после двух-трех менструальных циклов. Но бывают случаи, когда людям требуется хирургическое вмешательство, хотя это довольно редко.

Эндометриоз

Не все люди с эндометриозом страдают от кист. "Эндометриоз - это наличие небольших имплантатов или поражений, похожих на слизистую оболочку матки, за пределами матки. Это не обязательно означает, что киста будет, - говорит доктор Брайтман. Эти имплантаты называются клетками эндометрия матки, и иногда, когда они растут за пределами матки, они прикрепляются к яичникам и могут образовывать эндометриомы.

Эндометриомы также называют "шоколадными кистами", - говорит доктор Мэри Россер, доцент кафедры акушерства и гинекологии Колумбийского университета. Это потому, что эндометриома содержит застарелую кровь и ткань.

Беременность

По словам доктора Брайтман, образование кисты желтого тела после оплодотворения является нормальным явлением, и это становится важным во время беременности. Эта киста будет вырабатывать гормон прогестерон и поддерживать эмбрион в течение первого триместра, после чего плацента может начать вырабатывать сам прогестерон. Людям, которые забеременели в результате экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), "они принимают дополнительный прогестерон, потому что у них нет этой кисты", - говорит она.

"Обычно, когда мы диагностируем беременность, на яичнике видна киста, - говорит доктор Россер. Опять же, эти кисты желтого тела вырабатывают эстроген и прогестерон в течение первых нескольких недель беременности, пока плацента не сможет эффективно функционировать самостоятельно, после чего киста рассасывается сама. Большинство женщин не испытывают боли или кровотечения из кисты, а многие даже не догадываются, что она там есть.

Врожденное состояние

Дермоидные кисты встречаются реже и являются врожденным заболеванием, то есть развиваются в утробе матери, поэтому у женщины с одной из этих кист, вероятно, она была всю жизнь. "Она развивается из ткани яичника и яйцеклеток", - говорит доктор Россер, потому что эти эмбриональные клетки попадают в ловушку во время внутриутробного развития. "Киста может содержать ткани, которые на самом деле состоят не из яичника, а могут быть из жировых клеток, волос, зубов, кожи и костей. Она очень интересно выглядит, если удалять ее в операционной".

Дермоидные кисты яичников обычно диагностируются по достижении женщиной репродуктивного возраста (особенно в возрасте около 30 лет), поскольку они могут вызывать боль во время менструального цикла. Они не часто бывают злокачественными, но для их удаления необходимо хирургическое вмешательство.

Синдром поликистозных яичников (СПКЯ)

Синдром поликистозных яичников - это означает много кист на яичнике. "Это крошечные маленькие фолликулярные кисты, которые никогда не проходят очень раннюю стадию, и они обычно располагаются на периферии яичника, и на УЗИ они выглядят как "жемчужная нить", - говорит доктор Россер.

По данным Управления по охране здоровья женщин, СПКЯ поражает от 5% до 10% женщин в возрасте от 15 до 44 лет, и многие женщины обнаруживают его, когда у них возникают проблемы с беременностью из-за нерегулярных менструальных циклов. Женщины с СПКЯ чаще страдают диабетом, высоким кровяным давлением, апноэ во сне и депрессией / тревогой, но исследователи не знают, вызывает ли СПКЯ эти проблемы или наоборот, или есть ли другое основное заболевание, вызывающее все вышеперечисленное. .

ЗППП и инфекции органов малого таза

С 2017 года наблюдается рост гонореи, хламидиоза и сифилиса. Эти инфекции могут вызывать абсцессы, представляющие собой мешочки, заполненные гноем. Хотя эти абсцессы не являются кистами, пациенты могут принять их за кисты.