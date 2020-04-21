Чем опасны клещи для человека: названа ключевая угроза

Клещи опасны в двух аспектах, предупредил врач
Клещи опасные для человека, в первую очередь, из-за того, что могут разносить опасную болезнь – клещевой энцефалит, против которой есть только профилактические меры.
От клещевого энцефалита можно сделать прививку, рассказал врач, кандидат медицинских наук и телеведущий Евгений Комаровский.
По его словам, клещи опасны в двух аспектах: аспект первый – это болезнь Лайма и аспект второй – клещевой энцефалит.
"Именно поэтому вам всегда надо знать, есть ли в ваших краях клещевой энцефалит, потому что болезнь-то Лайма при своевременной диагностике лечится антибиотиком, а вот с клещевым энцефалитом большая проблема, поэтому там только прививки, только профилактика", – объяснил медик.
Ранее, в частности, власти Киева предупреждали жителей и гостей столицы, что с началом весны в парках и лесах активизируются клещи, и их укусов стоит остерегаться во время пребывания на улице.