Чем опасны клещи для человека: названа ключевая угроза

Ключевая угроза от клещей – клещевой энцефалит, предупредил Евгений Комаровский / Скриншот

Клещи опасные для человека, в первую очередь, из-за того, что могут разносить опасную болезнь – клещевой энцефалит, против которой есть только профилактические меры.

От клещевого энцефалита можно сделать прививку, рассказал врач, кандидат медицинских наук и телеведущий Евгений Комаровский.

По его словам, клещи опасны в двух аспектах: аспект первый – это болезнь Лайма и аспект второй – клещевой энцефалит.

"Именно поэтому вам всегда надо знать, есть ли в ваших краях клещевой энцефалит, потому что болезнь-то Лайма при своевременной диагностике лечится антибиотиком, а вот с клещевым энцефалитом большая проблема, поэтому там только прививки, только профилактика", – объяснил медик.

Ранее, в частности, власти Киева предупреждали жителей и гостей столицы, что с началом весны в парках и лесах активизируются клещи, и их укусов стоит остерегаться во время пребывания на улице.