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Клитор и его заболевания: когда обращаться к врачу?

17 сентября 2020, 20:17

Большинство проблем с клитором не являются серьезными.

Секс
Большинство проблем с клитором не являются серьезными. / Statusmen

Болезненный, зудящий, пятнистый или бугристый клитор? Большинство проблем с клитором не являются серьезными, но если что-то не так или вы испытываете боль в клиторе, это все равно может вызывать тревогу, особенно с учетом отсутствия информации об этом жизненно важном органе.

Эмма Сус, управляющий директор и медсестра-урологом в The Women’s Health Clinic рассказала о том, когда беспокоиться о клиторе.

Клитор является частью женских половых органов на переднем конце вульвы, и клитор каждой женщины индивидуален. "Не существует стандартного размера, все мы разные", - объясняет Сус.

Самая распространенная проблема с клитором - это женщины, пытающиеся его найти ", - добавляет она. "Женщины часто спрашивают, где он, что делать и как он выглядит".

Что такое "нормальный" клитор?

Существует огромное заблуждение относительно женских тел и того, как они должны выглядеть. Помня об этом, важно хорошо узнать свое тело, чтобы вы знали, когда что-то не так.

"Хотя мы все разные физически, у всех есть клитор, и все же многие женщины никогда не смотрели на себя там, внизу, поэтому не знают, как это выглядит", - объясняет Сус.

Общие проблемы с клитором

Наиболее распространенные проблемы со здоровьем клитора, по мнению Суса, включают следующее:

• Неудачный пирсинг клитора - любой пирсинг должен быть удален квалифицированным специалистом, особенно если женщины хотят проколоть свои гениталии.

• Повреждения клитора из-за сильной стимуляции. Например, женщины, которые часто используют вибраторы, могут снизить его чувствительность.

• Калечащие операции на женских половых органах - они варьируются, но могут включать удаление капюшона клитора или даже всего клитора, но любое изменение, которое не является необходимым, может подпадать под действие таких операций, даже пирсинг.

Другие распространенные проблемы с клитором включают следующее:

Боль

Болезненный клитор - довольно распространенное явление. "Это означает, что он был раздражен либо слишком сильной стимуляцией, либо грубой стимуляцией, либо просто ношением слишком тесной одежды, или, возможно, даже сменой стирального порошка", - говорит Сус. "Любое слишком сильное внешнее давление может в конечном итоге вызвать болезненность клитора".

Медицинский термин для обозначения боли в клиторе - клитородиния. Хотя об этом мало что известно, это связано со склеротическим лишаем или рассеянным склерозом. Боль в клиторе также может быть связана с травмой клитора, например, хирургическим вмешательством или вагинальными родами.

Боль в клиторе может затруднять такие действия, как ходьба, упражнения или сексуальная активность. Некоторые женщины считают, что применение грелки или охлаждающей подушки может помочь облегчить боль в клиторе. Однако, как и при любой другой боли в области гениталий, если вы обеспокоены, вам следует поговорить с врачом.

Набухание

Также невероятно распространено время от времени ощущать дискомфорт или опухание в области клитора. "Капюшон клитора может быть слегка втянут из-за травмы, что, в свою очередь, может вызвать отек и дискомфорт", - объясняет Соос. "Если болезненность не исчезнет, ​​она может быть инфицирована, поэтому следует обращаться за медицинской помощью к терапевту, медсестре или специалисту-практикующему врачу".

Ушиб или кровотечение из клитора

Всегда руководствуйтесь здравым смыслом, если вас это беспокоит. "Если синяк не проходит или кровотечение не прекращается в течение 24 часов, вам необходимо обратиться к врачу", - советует Сус.

"Если у вас болит клитор, это означает, что вы перестарались или, возможно, у вас слишком высокая скорость вибратора", - добавляет она.

Зуд клитора

Ваши гениталии могут чесаться по ряду причин. "У вас может быть молочница или, возможно, реакция на вашего партнера или презервативы", - говорит Сус.

"Если вы думаете, что это вызвано презервативами, попробуйте версии без латекса с лубрикантом без отдушек", - добавляет она. "Хотя это случается редко, некоторые женщины реагируют на материалы в вибраторах, но в любом случае, обратитесь за советом к медицинскому работнику".

Неровный клитор

Нашли незнакомую шишку? "По сути, клитор - это шишка", - говорит Сус.

Если вы обнаружите новую шишку, как можно скорее обратитесь к терапевту или в клинику сексуального здоровья, чтобы проверить ее. "Если вы испытываете боль, кровотечение, зуд или что-то ненормальное и постоянное, в идеале вы должны обратиться к врачу-терапевту", - советует Сус. "В противном случае женщина-специалист по здоровью и клиницист смогут помочь".

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