Клизма дымом и моча на вес золота: 5 жутких врачебных методов из прошлого

Дорога в современную медицину не была полностью гладкой, но и не скучной./ crosspointcomm.com/

Медицинская наука несколько тысячелетий нетерпеливо сновала по коридорам человеческого благополучия. Пока мы терпим недуги, мы пытаемся избавиться от них.

Течение истории болезни составило мощное трио, состоящее из упорных убеждений, глубокого мышления и интуитивной прозорливости. Однако на этом пути были и ужасы, и ошибки, и странные решения, и жестокость.

Дорога в современную медицину не была полностью гладкой, но и не скучной. Итак, без лишних слов, давайте совершим болезненное путешествие по пропитанной кровью тропе памяти.

1. Клизма с табачным дымом

В конце 1700-х годов табак начал прибывать на английские берега из Америки. Наряду с этим пришла идея, что табачный дым, применяемый в качестве клизмы, может вылечить широкий спектр заболеваний. Как следует из названия, клизма с табачным дымом заключается в буквальном вдыхании дыма в прямую кишку пациента.

Так называемый курильщик трубки Лондонский Медик использовал эту технику для тех, кто упал в реку Темзу и почти утонул. Считалось, что клизмы с табачным дымом согревают пациента изнутри и стимулируют дыхание. Королевское человеческое общество оставило комплекты для реанимации - включая оборудование, необходимое для проведения табачной клизмы - в определенных местах вдоль реки.

Одно особенно наглядное описание 1746 года содержится в статье, опубликованной в The Lancet. "Жену мужчины вытащили из воды, по-видимому, мертвой", - говорится в сообщении.

"На фоне множества противоречивых советов проходящий мимо моряк протянул свою трубку и приказал мужу вставить стержень в прямую кишку своей жены, накрыть чашу листом перфорированной бумаги и "сильно дуть". Чудом женщина ожила"

Слухи об их преимуществах быстро распространились, и вскоре люди стали использовать клизмы с табачным дымом для лечения всего, от головных болей и спазмов в животе до брюшного тифа и холеры.

По мере того как люди использовали табачную клизму для лечения все более серьезных заболеваний, опасность для "медика" также возрастала.

Например, если практикующий случайно вдохнет, а не выдохнет - возможно, во время приступа кашля, вызванного табаком, - жгутиконосцы холеры могут попасть в их легкие и причинить им смертельный исход. К счастью, использование сильфонов сделало работу немного менее опасной.

В начале 1800-х годов было доказано, что табак наносит вред сердцу, и, к счастью, мода на табачные клизмы пошла на убыль.

2. Режущие зубы

Раньше детская смертность была заоблачной; и большую часть времени причина смерти была совершенно неизвестна.

Прорезывание зубов раньше считалось гораздо более опасным, чем сегодня. Дети часто умирали в возрасте от 6 месяцев до 2 лет, что, по совпадению, было примерно в то время, когда прорезывались их первые зубы.

Медицинские умы того времени думали, что это может быть не простое совпадение, поэтому они пришли к выводу, что прорезывание зубов было также причиной детской смерти.

Например, в Англии и Уэльсе в 1839 году более 5000 смертей были приписаны прорезыванию зубов. Даже к 1910 году их было 1600 человек.

Итак, как врачи боролись с прорезыванием зубов? К несчастью для этих детей, они разработали широкий спектр вмешательств, включая кровопускание, образование пузырей и наложение пиявок на десны. В некоторых случаях даже обжигали затылок ребенка.

В 16 веке французский хирург Амбруаз Паре (1510–1590) ввел вскрытие десны, и этот метод стал предпочтительным. В статье, опубликованной в The Lancet, объясняется, насколько популярными стали прокалывания десен у ребенка:

"Джон Хантер (1728–1793) протыкал десны ребенку "до 10 раз". Джей Марион Симс (1813–83) лечил своего первого пациента, 18-месячного ребенка: "как только я увидел некоторое опухание десен, я сразу вынул ланцет и разрезал десны до зубов".

Автор продолжает: "Врач Маршалл Холл (1790–1857) писал, что он предпочел бы проткнуть десны ребенка 199 раз без необходимости, чем пропустить его один раз, если необходимо, и он проинструктировал своих студентов делать это до, во время и после появления зубов. Иногда два раза в день".

Пока неизвестно, сколько детей умерло от инфекций, которые, вероятно, развились после таких процедур.

Еще в 1938 году в учебнике по стоматологии предлагались инструкции по прокалыванию десен у ребенка, у которого прорезываются зубы.

По крайней мере, эта глава является напоминанием о том, какими варварами могут быть люди без малейшего намерения быть таковыми.

3. Улучшите свою улыбку дешевым способом

Сегодня моча редко используется в повседневной жизни, что очень жаль, учитывая ее широкую доступность. Однако во времена Римской империи все было по-другому.

Моча была настолько популярным товаром, что люди собирали ее из общественных писсуаров. Существовал даже налог для тех, кто получил прибыль от продажи этой золотой жидкости. Многие виды использования мочи были немедицинскими, например, для производства пороха или для смягчения кожи.

Тем не менее, моча использовалась в качестве отбеливателя для зубов. Аммиак якобы помогает очистить зубы от пятен.

Очевидно, если оставить мочу гноиться в течение некоторого времени, мочевина успеет превратиться в аммиак, который является антибактериальным и отбеливающим средством, используемым в бытовых чистящих средствах.

Не только древние римляне использовали этот метод отбеливания зубов. На протяжении всей истории он использовался многими людьми, и даже сегодня некоторые испытывают искушение попробовать его.

4. Хирургия головного мозга каменного века

Трепанация - это процесс просверливания дыры в черепе. Звучит так же жестоко, как и есть. Ученые обнаружили черепа с характерными отверстиями, начиная с периода неолита.

Многие считают трепанацию самой ранней операцией, для которой есть археологические свидетельства.

Также была популярна трепанация: невероятные 5–10 процентов всех черепов эпохи неолита, которые ученые раскопали, имеют все безошибочные следы трепанации.

По древним останкам не всегда можно сказать, была ли операция проведена до или после смерти, но некоторые пациенты, безусловно, были живы.

Несмотря ни на что, некоторым древним пациентам удалось пережить этот процесс. Мы знаем это, потому что черепа свидетельствуют о том, что произошло исцеление.

Хотя в основном это делается на взрослых мужчинах, ученые также обнаружили отверстия в черепах женщин и детей.

Во времена неолита эта практика была - возможно, удивительно - широко распространенной. В те времена, когда дальние поездки и обмен идеями были ограничены, специалисты обнаружили черепа со следами трепанации в Европе, Сибири, Китае и Америке.

Трепаннинг не исчез с каменным веком, он продолжался в классический период и даже до Возрождения.

Сегодня подобные хирургические процедуры все еще существуют, но, как вы могли догадаться, они требуют немного больше изящества и гораздо большего количества анестетика.

Например, специалисты используют краниотомию для лечения некоторых гематом (при которых кровь накапливается между черепом, мозгом и промежуточными оболочками).

5. Героин как лекарство от кашля

Кашель - обычное дело, он раздражает и может испортить вам день. Из-за этого на протяжении веков ученые создавали различные смеси, чтобы отразить их. Однако становилось все более очевидным, что лекарства от кашля мало помогают, если вообще что-то делают, чтобы успокоить кашель.

Одна смесь, которую продавала немецкая фармацевтическая компания Bayer, содержала особенно мощный ингредиент: героин. Включение этого вещества, вызывающего сильную зависимость, должно было заменить опиум, который стал популярным наркотиком.

Этот безрецептурный препарат рекламировался как включающий "заменитель морфина, не вызывающий привыкания". Хотя вскоре стало ясно, что героин вызывает невероятную зависимость, этот наркотик появился на рынке в 1898–1910 годах.

Однако в 1924 году Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) запретило продажу, импорт и производство героина.

Вопрос в том, действует ли героин лучше современных безрецептурных средств от кашля? Оказывается, нет.