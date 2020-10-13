Клюква: маленькая ягода, оберегающая от рака и инфекций

Клюква богата различными полезными витаминами и растительными соединениями/Pixabay

Клюква относится к семейству вересковых и родственна чернике, чернике и бруснике. Из-за очень острого и кислого вкуса клюкву редко едят сырой.

На самом деле, ее чаще всего употребляют в виде сока, который обычно подслащивают и смешивают с другими фруктовыми соками или чая.

Другие продукты на основе клюквы включают соусы, сушеную клюкву, порошки и экстракты, используемые в добавках.

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Клюква богата различными полезными витаминами и растительными соединениями, некоторые из которых доказали свою эффективность против инфекций мочевыводящих путей (ИМП).

В этой статье Главред расскажет все, что вам нужно знать о клюкве, включая ее пищевую ценность и пользу для здоровья.

Свежая клюква почти на 90% состоит из воды, а остальное в основном состоит из углеводов и клетчатки.

Основными питательными веществами в 1 стакане (100 грамм) сырой несладкой клюквы являются:

Калорий: 46

Вода: 87%

Белок: 0,4 г

Углеводы: 12,2 грамма

Сахар: 4 грамма

Клетчатка: 4,6 грамма

Жиры: 0,1 г

Углеводы и клетчатка

Клюква в основном состоит из углеводов и клетчатки. Это простые сахара, такие как сахароза, глюкоза и фруктоза.

Остальная часть состоит из нерастворимых волокон, таких как пектин, целлюлоза и гемицеллюлоза, которые проходят через кишечник практически в неизменном виде.

Клюква также содержит растворимую клетчатку. По этой причине чрезмерное потребление клюквы может вызвать симптомы пищеварения, такие как диарея.

С другой стороны, клюквенный сок практически не содержит клетчатки и обычно разбавляется другими фруктовыми соками и подслащивает добавлением сахара.

Клюква - богатый источник ряда витаминов и минералов, особенно витамина С.

Витамин С. Также известный как аскорбиновая кислота, витамин С является одним из основных антиоксидантов клюквы. Это важно для поддержания вашей кожи, мышц и костей.

Марганец. Марганец, содержащийся в большинстве продуктов, необходим для роста, обмена веществ и антиоксидантной системы вашего организма.

Витамин E. Класс незаменимых жирорастворимых антиоксидантов.

Витамин К1. Витамин K1, также известный как филлохинон, необходим для свертывания крови.

Медь. Микроэлемент, часто низкий в западной диете. Недостаточное потребление меди может отрицательно сказаться на здоровье сердца.

Клюква очень богата биологически активными растительными соединениями и антиоксидантами, особенно полифенолами флавонолов. Многие из этих растительных соединений сконцентрированы в коже - и их значительно меньше в клюквенном соке.

Кверцетин. Самый распространенный полифенол-антиоксидант в клюкве. Фактически, клюква является одним из основных фруктовых источников кверцетина.

Мирицетин. Мирицетин, основной полифенол-антиоксидант клюквы, может иметь ряд полезных эффектов для здоровья.

Пеонидин. Наряду с цианидином пеонидин отвечает за насыщенный красный цвет клюквы и некоторые из ее последствий для здоровья. Клюква - один из самых богатых пищевых источников пеонидина.

Урсоловая кислота. Концентрированная в коже урсоловая кислота представляет собой тритерпеновое соединение. Она входит в состав многих традиционных лекарственных трав и обладает сильным противовоспалительным действием.

Проантоцианидины А-типа. Эти полифенолы, также называемые конденсированными танинами, считаются эффективными против ИМП.

ИМП являются одними из самых распространенных бактериальных инфекций, особенно среди женщин. Чаще всего они вызываются кишечной бактерией Escherichia coli (E. coli), которая прикрепляется к внутренней поверхности мочевого пузыря и мочевыводящих путей.

Клюква содержит уникальные фитонутриенты, известные как проантоцианидины А-типа или конденсированные танины.

Проантоцианидины А-типа предотвращают прикрепление кишечной палочки к слизистой оболочке мочевого пузыря и мочевыводящих путей, что делает клюкву потенциальным средством профилактики ИМП, сообщает Sciencediect.com.

Фактически, клюква - один из самых богатых фруктовых источников проантоцианидинов, особенно A-типа. Ряд исследований на людях показывает, что употребление клюквенного сока или прием клюквенных добавок может снизить риск ИМП как у детей, так и у взрослых.

Не все продукты из клюквы эффективны против ИМП. Фактически, проантоцианидины могут быть потеряны во время обработки, что делает их не обнаруживаемыми во многих продуктах.

С другой стороны, добавки клюквы, которые содержат достаточное количество проантоцианидинов A-типа, могут быть полезной профилактической стратегией.

Клюква может иметь ряд других полезных эффектов для здоровья.

Рак желудка - частая причина смерти от рака во всем мире. Инфекция бактерией Helicobacter pylori (H. pylori) считается основной причиной рака желудка, воспаления желудка и язв.

Клюква содержит уникальные растительные соединения, известные как проантоцианидины A-типа, которые могут снизить риск рака желудка, предотвращая прикрепление H. pylori к слизистой оболочке желудка.

Сердечные заболевания - основная причина смерти во всем мире.

Клюква содержит различные антиоксиданты, которые могут быть полезны для здоровья сердца. К ним относятся антоцианы, проантоцианидины и кверцетин.

Исследования на людях показали, что клюквенный сок или экстракты полезны для лечения различных факторов риска сердечных заболеваний.

Повышение уровня холестерина ЛПВП (хорошего)

снижение уровня холестерина ЛПНП (плохого) у людей с диабетом

защита LDL (плохого) холестерина от окисления

снижение жесткости кровеносных сосудов у людей с сердечными заболеваниями

снижение артериального давления

снижение уровня гомоцистеина в крови, что снижает риск воспаления кровеносных сосудов

Клюква и продукты из клюквы обычно безопасны для большинства людей при умеренном употреблении.

Однако чрезмерное употребление может вызвать расстройство желудка и диарею, а также может увеличить риск образования камней в почках у предрасположенных людей.

Камни в почках

Камни в почках образуются, когда определенные минералы в моче достигают высоких концентраций. Часто это очень болезненно.

Клюква - особенно концентрированный экстракт клюквы - может содержать высокий уровень оксалатов. По этой причине они считаются фактором риска образования камней в почках при употреблении в больших количествах.