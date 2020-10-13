УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Клюква: маленькая ягода, оберегающая от рака и инфекций

13 октября 2020, 09:00

Клюква богата различными полезными витаминами и растительными соединениями.

1602562453-2392.jpg
Клюква богата различными полезными витаминами и растительными соединениями/Pixabay

Клюква относится к семейству вересковых и родственна чернике, чернике и бруснике. Из-за очень острого и кислого вкуса клюкву редко едят сырой.

На самом деле, ее чаще всего употребляют в виде сока, который обычно подслащивают и смешивают с другими фруктовыми соками или чая.

Другие продукты на основе клюквы включают соусы, сушеную клюкву, порошки и экстракты, используемые в добавках.

Содержание

Клюква богата различными полезными витаминами и растительными соединениями, некоторые из которых доказали свою эффективность против инфекций мочевыводящих путей (ИМП).

В этой статье Главред расскажет все, что вам нужно знать о клюкве, включая ее пищевую ценность и пользу для здоровья.

Пищевая ценность клюквы

Свежая клюква почти на 90% состоит из воды, а остальное в основном состоит из углеводов и клетчатки.

Основными питательными веществами в 1 стакане (100 грамм) сырой несладкой клюквы являются:

  • Калорий: 46
  • Вода: 87%
  • Белок: 0,4 г
  • Углеводы: 12,2 грамма
  • Сахар: 4 грамма
  • Клетчатка: 4,6 грамма
  • Жиры: 0,1 г
  • Углеводы и клетчатка

Клюква в основном состоит из углеводов и клетчатки. Это простые сахара, такие как сахароза, глюкоза и фруктоза.

Остальная часть состоит из нерастворимых волокон, таких как пектин, целлюлоза и гемицеллюлоза, которые проходят через кишечник практически в неизменном виде.

Клюква также содержит растворимую клетчатку. По этой причине чрезмерное потребление клюквы может вызвать симптомы пищеварения, такие как диарея.

С другой стороны, клюквенный сок практически не содержит клетчатки и обычно разбавляется другими фруктовыми соками и подслащивает добавлением сахара.

Витамины и минералы

Клюква - богатый источник ряда витаминов и минералов, особенно витамина С.

Витамин С. Также известный как аскорбиновая кислота, витамин С является одним из основных антиоксидантов клюквы. Это важно для поддержания вашей кожи, мышц и костей.

Марганец. Марганец, содержащийся в большинстве продуктов, необходим для роста, обмена веществ и антиоксидантной системы вашего организма.

Витамин E. Класс незаменимых жирорастворимых антиоксидантов.

Витамин К1. Витамин K1, также известный как филлохинон, необходим для свертывания крови.

Медь. Микроэлемент, часто низкий в западной диете. Недостаточное потребление меди может отрицательно сказаться на здоровье сердца.

Другие растительные соединения

Клюква очень богата биологически активными растительными соединениями и антиоксидантами, особенно полифенолами флавонолов. Многие из этих растительных соединений сконцентрированы в коже - и их значительно меньше в клюквенном соке.

Кверцетин. Самый распространенный полифенол-антиоксидант в клюкве. Фактически, клюква является одним из основных фруктовых источников кверцетина.

Мирицетин. Мирицетин, основной полифенол-антиоксидант клюквы, может иметь ряд полезных эффектов для здоровья.

Пеонидин. Наряду с цианидином пеонидин отвечает за насыщенный красный цвет клюквы и некоторые из ее последствий для здоровья. Клюква - один из самых богатых пищевых источников пеонидина.

Урсоловая кислота. Концентрированная в коже урсоловая кислота представляет собой тритерпеновое соединение. Она входит в состав многих традиционных лекарственных трав и обладает сильным противовоспалительным действием.

Проантоцианидины А-типа. Эти полифенолы, также называемые конденсированными танинами, считаются эффективными против ИМП.

Профилактика инфекций мочевыводящих путей

ИМП являются одними из самых распространенных бактериальных инфекций, особенно среди женщин. Чаще всего они вызываются кишечной бактерией Escherichia coli (E. coli), которая прикрепляется к внутренней поверхности мочевого пузыря и мочевыводящих путей.

Клюква содержит уникальные фитонутриенты, известные как проантоцианидины А-типа или конденсированные танины.

Проантоцианидины А-типа предотвращают прикрепление кишечной палочки к слизистой оболочке мочевого пузыря и мочевыводящих путей, что делает клюкву потенциальным средством профилактики ИМП, сообщает Sciencediect.com.

Фактически, клюква - один из самых богатых фруктовых источников проантоцианидинов, особенно A-типа. Ряд исследований на людях показывает, что употребление клюквенного сока или прием клюквенных добавок может снизить риск ИМП как у детей, так и у взрослых.

Не все продукты из клюквы эффективны против ИМП. Фактически, проантоцианидины могут быть потеряны во время обработки, что делает их не обнаруживаемыми во многих продуктах.

С другой стороны, добавки клюквы, которые содержат достаточное количество проантоцианидинов A-типа, могут быть полезной профилактической стратегией.

Клюква может иметь ряд других полезных эффектов для здоровья.

Профилактика рака желудка и язвы

Рак желудка - частая причина смерти от рака во всем мире. Инфекция бактерией Helicobacter pylori (H. pylori) считается основной причиной рака желудка, воспаления желудка и язв.

Клюква содержит уникальные растительные соединения, известные как проантоцианидины A-типа, которые могут снизить риск рака желудка, предотвращая прикрепление H. pylori к слизистой оболочке желудка.

Здоровье сердца

Сердечные заболевания - основная причина смерти во всем мире.

Клюква содержит различные антиоксиданты, которые могут быть полезны для здоровья сердца. К ним относятся антоцианы, проантоцианидины и кверцетин.

Исследования на людях показали, что клюквенный сок или экстракты полезны для лечения различных факторов риска сердечных заболеваний.

  • Повышение уровня холестерина ЛПВП (хорошего)
  • снижение уровня холестерина ЛПНП (плохого) у людей с диабетом
  • защита LDL (плохого) холестерина от окисления
  • снижение жесткости кровеносных сосудов у людей с сердечными заболеваниями
  • снижение артериального давления
  • снижение уровня гомоцистеина в крови, что снижает риск воспаления кровеносных сосудов

Безопасность и побочные эффекты

Клюква и продукты из клюквы обычно безопасны для большинства людей при умеренном употреблении.

Однако чрезмерное употребление может вызвать расстройство желудка и диарею, а также может увеличить риск образования камней в почках у предрасположенных людей.

Камни в почках

Камни в почках образуются, когда определенные минералы в моче достигают высоких концентраций. Часто это очень болезненно.

Клюква - особенно концентрированный экстракт клюквы - может содержать высокий уровень оксалатов. По этой причине они считаются фактором риска образования камней в почках при употреблении в больших количествах.

сердце Рак клюква
Сейчас вы просматриваете новость «Клюква: маленькая ягода, оберегающая от рака и инфекций». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

09:43
Пандемия коронавируса не утихает: Илон Маск заявил, что Швеция была права
09:33
В Слуге народа предложили заморозить повышение минималки Видео
09:17
Повторное заражение Covid-19: в мире зафиксировали первую смерть от реинфекции Видео
09:00
Клюква: маленькая ягода, оберегающая от рака и инфекций Видео
08:58
Кровавая бойня в России: нижегородский стрелок найден мёртвым в лесу
08:54
В ВОЗ объяснили, почему отмена карантина не подарит иммунитет к Covid-19 Видео
08:48
Как Украину пытаются втянуть в конфликт в Нагорном Карабахе мнение
08:41
Коронавирус в Украине перешагнул новую "красную линию"
08:14
Гороскоп на 13 октября для всех: доход без труда и угроза инфекций Видео
08:08
В США приостановили испытания вакцины от Covid-19: в чем причина Видео
08:07
В Раде объяснили насчет курса доллара по 32-33 грн/$ к концу года Видео
08:00
Уничтожает сердце: американские врачи назвали опасные продукты Видео
07:35
Жесткого локдауна не будет, но карантин усилят - Степанов Видео
07:15
"Легкие словно разрывает гранатой": врач рассказал, как коронавирус бьет наповал Видео
07:00
Минздрав предложит продлить карантин в Украине до конца 2020 года Видео
06:59
Украина никогда не вернет Крым и Донбасс тем путем, о котором мечтает мнение
06:30
"Пациентов уже нигде не берут": врач предупредил о катастрофе из-за Covid-19 Видео
06:02
В моде ботфорты из 90-х: как в высоких сапогах не выглядеть старомодно - фото Фото
05:36
Когда закончится пандемия коронавируса: Комаровский озвучил новый прогноз Видео
05:35
Война Турции против России: Арестович дал оценку конфликту в Нагорном Карабахе Видео
05:08
Что делать на Покров, чтоб выйти замуж и разбогатеть
04:39
Эксперт рассказал, чем отставка Шмыгаля грозит Зеленскому Видео
04:13
Стрижка асимметричный боб с эффектом омоложения снова в моде - фото Фото
03:40
"Ни стыда ни совести": украинская топ-модель вывалила огромную грудь на развратном фото
03:36
В Армении и Азербайджане сделали заявление по событиям в Нагорном Карабахе Видео
03:01
Медики нашли способ определения сложности лечения Covid-19
02:12
Гороскоп на 14 октября для всех: глубокие чувства и продвижение в карьере Видео
01:37
Врачи выяснили, чем опасна для организма потеря уровня витамина С
00:54
Миша Романова показала сексуальные формы на пикантных фото Фото
00:20
Провоцирует болезни на 10 лет раньше: врач предупредил о новой опасности Covid-19
12 октября, понедельник
23:58
Россия пожаловалась на ущемление прав русскоязычных в Украине
23:37
Партию Шария финансирует крупная украинская сеть АЗС Видео
23:28
Коронавирус в Украине немного ослабил хватку: за сутки 4420 новых зараженных Видео
23:09
Ветеран поджег себя на Майдане: дочь рассказала о состоянии
22:43
В Кабмине уточнили, отправят ли школьников на "дистанционку" после каникул
22:30
Эксперт объяснил, когда начнется и чем закончится майдан в США Видео
22:13
В Минобразования рассказали, закроют ли детские сады из-за Covid-19
22:12
21 век может стать последним для человечества – глава ООН
21:30
Ученые отыскали популярную специю, которая поможет в борьбе с Covid-19
21:13
Как мотивировать себя заниматься спортом: фитнес-гуру дали советы
21:10
В Харькове пояснили, вернется ли Кернес в город к выборам Видео
21:07
Эксперты нашли новую киберугрозу: заражены более миллиона устройств во всем мире
20:54
Если стоит 2500 грн: инфекционист объяснил, в чем подвох с бесплатными тестами на Covid-19 Видео
20:48
В ЕС назвали фактор, при котором отношения между Брюсселем и Москвой изменятся Видео
20:36
Как запустить процесс родов: названы домашние способы Видео
20:30
Ничего лишнего: Появилось первое видео с распаковкой Xbox Series X Видео
20:17
У Зеленского перепутали флаги Польши и Индонезии Видео
20:03
Появилась дата выхода в Украине фильма Главный герой Видео
19:58
Экс-депутат Госдумы спрогнозировал, возможен ли в России Майдан
19:43
Языковой омбудсмен возмущен притеснением украиноязычной школьницы в Одессе Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять