Кофе и воспаление: как ароматный напиток влияет на организм

Считается, что кофе также помогает уменьшить воспаление, по крайней мере, у некоторых людей. / Reuters

Кофе - один из самых потребляемых напитков во всем мире. Он богат множеством полезных соединений, которые могут помочь поддерживать оптимальное здоровье и защитить вас от определенных заболеваний.

Считается, что кофе также помогает уменьшить воспаление, по крайней мере, у некоторых людей.

В этой статье рассматривается влияние кофе на воспаление, а также то, оказывает ли кофе без кофеина такое же действие.

Содержит сложную смесь активных веществ

Обычный кофе содержит сложную смесь активных веществ, включая кофеин, хлорогеновую кислоту (CGA), кафестол, тригонеллин и кахвеол. Кофе без кофеина содержит те же соединения, но практически не содержит кофеина.

Исследования показывают, что соединения в кофе обладают мощными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, которые, вероятно, принесут пользу вашему здоровью.

Эксперты считают, что их присутствие может объяснить, почему употребление кофе - будь то обычный или без кофеина - часто связано с более низким риском заболеваний, таких как диабет 2 типа, болезни сердца и, возможно, даже определенные типы рака.

Воздействие на воспаление

Текущие исследования показывают, что кофе может помочь уменьшить воспаление, по крайней мере, у некоторых людей.

В одном исследовании у регулярно пьющих кофе был более низкий уровень воспалительных маркеров, чем у тех, кто не пил кофе регулярно.

В другом исследовании, у регулярно пьющих кофе уровень маркеров воспаления увеличился на 6%, когда их попросили воздержаться от кофе в течение 1 месяца.

Более того, обзор 15 исследований влияния кофе, кофеина и других связанных с кофе компонентов на маркеры воспаления показал, что низкое, среднее и высокое потребление кофе оказывает преимущественно противовоспалительное действие.

Тем не менее, некоторые данные свидетельствуют о том, что кофе может усиливать воспаление у некоторых людей. Следовательно, индивидуальные различия в генетике или других факторах, вероятно, влияют на влияние кофе на воспаление.

Воспаление может приводить к различным последствиям, включая частые инфекции, усталость, боль и проблемы с пищеварением. Если вы испытываете что-либо из этого во время употребления кофе, подумайте о том, чтобы уменьшить потребление, чтобы узнать, помогает ли это.

Кофе без кофеина имеет такой же эффект?

Существует не так много исследований, сравнивающих влияние кофе с кофеином и кофе без кофеина на воспаление.

Тем не менее, в одном обзоре сообщается, что, хотя кофе, как правило, уменьшает воспаление, добавки с кофеином, похоже, не обладают такими же эффектами.

Это говорит о том, что за противовоспалительный эффект этого напитка могут быть ответственны другие соединения, кроме кофеина.

Кофе без кофеина содержит те же полезные соединения, что и кофе, за исключением кофеина.

Таким образом, можно ожидать, что он будет предлагать те же противовоспалительные свойства, что и обычный кофе. Тем не менее, чтобы подтвердить это, необходимы дополнительные исследования.