Кофе натощак? Ученые дали неожиданный ответ

Данное исследование является первым в своем роде и дало замечательные результаты. / Фото pixabay.com

Утренний кофе - понятие ностальгическое. Запах свежесваренной чашки пробуждает чувства, а во вкусе горячего напитка тают остатки ночного сна.

Как бы популярно ни было выпить чашку кофе с утра, это, возможно, не лучшее решение на голодный желудок. Недавние исследования показали, что лучше пить его после завтрака, а не раньше. Согласно исследованию, употребление его перед завтраком может навредить контролю уровня глюкозы в крови.

Это уникальное исследование, потому что не проводилось никаких исследований влияния употребления кофе на уровень глюкозы после плохого ночного сна. Данное исследование является первым в своем роде и дало замечательные результаты.

Как проходило?

В исследовании приняли участие 29 взрослых примерно такого же возраста и ИМТ. После нескольких ночей сна они прошли три пероральных теста на глюкозу. Каждый тест проводился через час после пробуждения.

Первый был с 23:00 до 7:00 и представлял собой ночь непрерывного сна без кофе на следующее утро. Второй и третий были одинаковыми часами, но включали пятиминутный перерыв на каждый час сна. На следующее утро участники второго теста не пили кофе. Для третьего теста они выпили немного на следующее утро перед тестом.

Результаты были заметно четкими. Удивительно, но плохое качество сна не повлияло на уровень глюкозы у участников. Однако выпитая чашка кофе повысила уровень глюкозы у участников.

Судя по результатам этого исследования, кофе может быть не лучшим вариантом для употребления утром. Поскольку это напиток, который многие люди во всем мире пьют в утренние часы, это исследование может пролить свет на потенциальную глобальную проблему со здоровьем.

Хотя средний человек может не слишком сильно пострадать от повышения уровня глюкозы, людям с диабетом, возможно, следует с осторожностью относиться к этому. Это особенно верно для диабетиков, уровень глюкозы которых не контролируется.

Несмотря на последствия, горячий напиток по-прежнему имеет множество преимуществ. В конце концов, исследование не предлагает людям вообще отказываться от этого напитка, а просто не следует пить его утром после плохого ночного сна. В следующем разделе будут рассмотрены преимущества, которые вы можете получить от горячего напитка.

Ниже перечислены семь из этих преимуществ.

1. Уровень энергии

Всем известно, что самое большое преимущество горячего напитка состоит в том, что он дает огромный заряд энергии. В нем есть кофеин, а кофеин - самый популярный в мире натуральный усилитель энергии. Есть много других продуктов и напитков с кофеином - зеленый чай, йерба мате, шоколад - но ни один из них не приближается по содержанию кофеина в кофе.

Помните, что кофеин не заменяет сон. Он просто стимулирует ваши аденозиновые рецепторы.

2. Сжигает жир

Научно доказано, что кофеин помогает сжигать жир. Одним из примеров является исследование, проведенное учеными из Гарвардского университета T.H. Школа общественного здравоохранения Чан. Они провели исследование, чтобы определить влияние четырех чашек кофе в день на уровень инсулина. Они обнаружили, что участники испытали умеренную потерю жира.

Исследователь Деррик Алперет связывает потерю жира с тем, что кофеин ускоряет метаболизм.

3. Улучшает фокусировку

Кофеин - отличный стимулятор когнитивных способностей. Это обостряет ваш разум, улучшает вашу концентрацию и позволяет вам лучше работать умственно и физически. Хотя эффекты могут быть временными, в определенных ситуациях это может пригодиться.

4. Есть полезные вещества

В этом горячем напитке содержится не только кофеин. Он содержит несколько полезных питательных веществ. Некоторые из них - электролиты. Несмотря на то, что количество, которое он содержит, ничтожно, выпивание нескольких чашек горячего напитка в день приводит к тому, что количество, которое вы можете использовать, увеличивается.

Содержащиеся в нем питательные вещества плюс количество каждого из них на 100 мл черного кофе:

Натрий - следовое количество

Ниацин - 0,7 мг

Марганец - 0,05 мг

Калий - 92мг

Магний - 8мг

Рибофлавин - 0,01 мг

От того, как вы готовите чашку кофе, зависит общее количество питательных веществ.

5. Помогает снизить риск диабета

Может показаться, что это противоречит исследованию, проведенному в Университете Бата, но это не так. Исследование проводилось специально для людей, которые плохо спали ночью. Однако в целом и в долгосрочной перспективе горячий напиток может помочь снизить риск диабета 2 типа.

Это потому, что он увеличивает метаболизм, сжигает жир и повышает энергию. По сути, это дает человеку инструменты, необходимые для изменения образа жизни, который избавит его от болезни.

6. Кофе улучшает настроение

Было проведено множество научных исследований, которые показывают, что кофеин улучшает настроение. Хотя ученые и диетологи не определили точный метод того, как кофеин делает это, они знают, что это как-то связано с засорением аденозиновых рецепторов. Когда это происходит, это каким-то образом запускает выработку дофамина в вашем мозгу, который борется с депрессией и улучшает ваше настроение.

Также были проведены исследования комбинированного эффекта потребления кофеина и углеводов. Было проведено несколько исследований, которые показывают, что эта комбинация положительно влияет на ваше настроение. Фактически, одно исследование было проведено учеными из отдела исследований психологии здоровья Департамента экспериментальной психологии Бристольского университета в Соединенном Королевстве. Они специально изучали влияние кофеина в сочетании с хлопьями для завтрака. Результаты пришли к выводу, что комбинация улучшает настроение людей.

7. Антиоксиданты

Чашка кофе может содержать незначительное количество питательных веществ, но это компенсируется невероятным количеством содержащихся в ней антиоксидантов. Фактически, в необжаренных бобах содержится около 1000 различных антиоксидантов. Могло быть и больше, тем более что ученые даже не определили все природные антиоксиданты.

Хлорогеновая кислота - один из основных антиоксидантов, содержащихся в горячей чашке кофе. Этот антиоксидант помогает регулировать уровень глюкозы в крови и печени. Одна чашка горячего напитка содержит около 200 мг хлорогеновой кислоты.