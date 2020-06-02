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Какой кофе пить, чтобы дольше жить: ученые раскрыли секрет

2 июня 2020, 05:01

Способ приготовления кофе может влиять на риск возникновения сердечных приступов и продолжительность жизни.

кофе
Кофе может снизить риск смерти / Reuters

Принесет кофе пользу или вред – во многом зависит от способа его приготовления. К такому выводу пришли ученые из Гетерборгского университета.

Исследователи изучили кофейные пристрастия более полумиллиона мужчин и женщин и выяснили интересные факты, пишет Kedem. Оказалось, что употребление фильтрованного кофе приносит большую пользу здоровью, чем полный отказ от этого напитка.

Как сообщают ученые, кофе может повышать уровень общего холестерина и уровень "плохого" холестерина. Отвечают за этот эффект такие компоненты кофе как кахвеол и кафестол. Оказалось, что эти опасные вещества могут быть удалены из напитка при помощи фильтра. Так, порция нефильтрованного заваренного кофе содержит примерно в 30 раз больше кахвеола и кафестола по сравнению с фильтрованным кофе.

Также по результатам исследования стало известно:

  • употребление фильтрованого кофе на 15 % снижает риск смерти от любой причины;
  • риск умереть от сердечно-сосудистых заболеваний у людей, употребляющих фильтрованный кофе, на 12 процентов меньше у мужчин и на 20% – у женщин по сравнению с отсутствием этого напитка в рационе.

Благоприятный эффект наблюдается при ежедневном употреблении от одной до четырех чашек кофе.

Как сообщал Главред, ранее врач-диетолог Ольга Набока назвала самый полезный сорт кофе.

Кроме того, врач-диетолог Алена Юдина рассказала, какой является безопасная норма кофе в день.

кофе ученые здоровье
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