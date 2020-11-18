Растворимый кофе при беременности: ученые нашли очень серьезный риск

В исследовании были изучены данные более 1000 женщин. / BioTecNika

Исследователи говорят, что женщинам следует сообщить о риске, особенно если они выпивают более 300 миллиграммов в день или три чашки растворимого кофе.

Руководство на веб-сайте NHS предлагает беременным женщинам ограничивать потребление кофеина до 200 миллиграммов в день.

Автор исследования профессор Александр Хизелл из Манчестерского университета сказал: "Это относительно небольшой риск, поэтому людям не следует беспокоиться о случайной чашке кофе, но это исследование предполагает, что многие не осознают этого".

В исследовании были изучены данные более 1000 женщин.

Пятнадцать процентов женщин, у которых ребенок не выжил, потребляли более 300 мг кофеина в день - по сравнению с 8 процентами, у которых мертворождения не было.

Он пришел к выводу, что каждое увеличение на 100 мг в день было связано с 27-процентным увеличением риска мертворождения.

Благотворительная организация Tommy's, которая финансирует исследования мертворождений, поддержала призывы к повышению осведомленности.

Генеральный директор Джейн Брюин добавила: "Восемь младенцев рождаются мертвыми каждый день в Великобритании, и причины часто не имеют ничего общего с диетой и образом жизни, но есть некоторые вещи, которые мы можем сделать, чтобы снизить риск этой трагедии".

Кофеин также содержится в чае, шоколаде, энергетических напитках, средствах от простуды и гриппа и некоторых безалкогольных напитках.