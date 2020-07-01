Ученые выяснили, как именно на организм влияет кофе / УНИАН

Воздействие кофеина на человеческие тела имеют строго индивидуальные особенности. Именно поэтому некоторым людям он придает бодрости, а других, напротив, стимулирует на слабость и сонливость.

Об этом сообщает портал Аргументы и факты.

"За чувствительность к кофе отвечают аденозиновые рецепторы. Аденозин - вещество, которое вырабатывается организмом и подавляет процессы возбуждения. Кофеин по структуре похож на аденозин, поэтому при поступлении его в организм аденозиновые рецепторы блокируются, и после приема кофе чувство усталости ослабевает и возникает приток сил ", ‒ утверждает эксперт и кандидат биологических наук Игорь Смолин.

Читайте такжеКоронавирус на вынос: как не заразиться, покупая кофе в ларькеКроме того, по словам Смолина, влияние кофе на организм напрямую зависит и от работы печени. В случае, если у человека есть заболевания этого органа, то кофеин гораздо хуже отфильтровывается, и в организм поступает его большее количество. Если же печень здорова, то эффект от кофеина будет не такой заметен и ощутим.

При этом употребление кофе может служить профилактикой болезней Альцгеймера и Паркинсона. Защитным эффектом для мозга обладают фенилинданы - соединения, которые предотвращают появление двух основных белков, ответственных за развитие болезни. Эти вещества образуются при обжиге кофейных зерен.

Напомним, ранее ученые установили, что людям от кофе категорически нужно отказаться во время гриппа и ОРВИ (поскольку кофеин затрудняет работу сердечно-сосудистой системы).