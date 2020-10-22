Когда головная боль - симптом рака мозга: медики назвали условия

Головные боли часто связаны с опухолями головного мозга, но они также могут возникать у здоровых людей. / ERR

Опухоль головного мозга - это рост клеток головного мозга, которые размножаются ненормальным, неконтролируемым образом. Опухоли головного мозга классифицируются в зависимости от того, насколько быстро они растут и насколько вероятно, что они вырастут снова после лечения. Симптомы, связанные с опухолями головного мозга, также связаны с менее серьезными заболеваниями.

Например, головные боли часто связаны с опухолями головного мозга, но они также могут возникать у здоровых людей, поэтому обычно не вызывают беспокойства.

Головные боли обычно связывают с повседневными проблемами, такими как стресс или обезвоживание.

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Однако есть некоторые специфические предупреждающие знаки, которые могут помочь определить более серьезную причину.

"Около пятидесяти процентов людей с диагнозом опухоль головного мозга жалуются, что постоянная головная боль была одним из первых симптомов, по поводу которых они обратились к своему терапевту", - сказал Сандж Басси, нейрохирург-консультант Лондонского нейрохирургического партнерства клиники Харли-Стрит, HCA Healthcare UK.

В беседе с Express.co.uk Басси объяснил раковые механизмы, которые могут вызывать головные боли.

Он сказал: "При опухоли головного мозга головная боль вызвана не самой опухолью, так как мозг не имеет болевых рецепторов, а вместо этого вызывается опухолью, давящей на чувствительные кровеносные сосуды и нервы в головном мозге, вызывая их рост, повышение давления. Боль также может быть вызвана опухолью, блокирующей поток спинномозговой жидкости в мозг".

Следовательно, как указал Басси, если кто-то страдает опухолью головного мозга, его головная боль обычно будет сильно отличаться от обычной головной боли, поскольку она часто будет сопровождаться другими симптомами.

Итак, на какие конкретные признаки следует обращать внимание?

По словам Басси, головные боли, связанные с опухолями головного мозга, обычно усиливаются по утрам, особенно когда люди впервые просыпаются.

"Поскольку головные боли, вызванные опухолью головного мозга, часто вызываются скоплением спинномозговой жидкости в головном мозге, их интенсивность может уменьшаться, когда кто-то встает, и спинномозговая жидкость начинает стекать или разжижается из-за кашля, наклона или крика", - он сказал.

Для сравнения, обычная головная боль, как правило, будет намного короче и слабее, и ее можно лечить безрецептурными обезболивающими, сказал Басси.

"Если люди обеспокоены тем, что их головные боли могут быть признаком опухоли головного мозга, жизненно важно, чтобы они как можно скорее посетили своего терапевта для полного неврологического обследования", - посоветовал он.

По словам Басси, если ваша головная боль становится очень сильной или сопровождается высокой температурой или ригидностью шеи, важно позвонить в скорую помощь или обратиться в отделение неотложной помощи.

"Хотя это может быть не опухоль головного мозга, это может быть признаком другого серьезного состояния, требующего срочной медицинской помощи".

Я в опасности?

Причина большинства опухолей головного мозга неизвестна, но есть несколько факторов риска, которые могут увеличить ваши шансы на развитие опухоли головного мозга.

Факторы риска включают:

Возраст - риск получения опухоли головного мозга увеличивается с возрастом (большинство опухолей головного мозга случаются у пожилых людей в возрасте от 85 до 89 лет), хотя некоторые типы опухолей головного мозга чаще встречаются у детей.

Радиация - облучение вызывает очень небольшое количество опухолей головного мозга; некоторые типы опухолей головного мозга чаще встречаются у людей, прошедших лучевую терапию, компьютерную томографию или рентген головы.

Семейный анамнез и генетические состояния - известно, что некоторые генетические состояния повышают риск развития опухоли головного мозга, включая туберозный склероз, нейрофиброматоз 1 типа, нейрофиброматоз 2 типа и синдром Тернера.