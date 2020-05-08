Медики сказали, когда есть сладкое – чтобы не толстеть

Когда можно есть сладкое и как правильно есть сладкое - ответ медиков / 1zoom.ru

В вопросе, когда есть сладкое, чтобы оно не отложилось в жир – медики однозначны: сахар лучше употреблять с утра. Причем чем раньше – тем лучше.

Чем раньше съел сладкое, в котором содержится сахар, тем больше остается времени у организма, чтобы эти калории сжечь.

Главное правило поедания сладкого: весь сахар, который организм не успел сжечь до того, как человек ляжет спать вечером – отложится у него в животе.

Читайте такжеКак влюбить в себя мужчину на всю жизнь: ученые выяснили ответТак что оптимальное время приема сладкого – на завтрак.

К слову, если интересно, почему у толстеющих мужчин растет в первую очередь живот, а у женщин – попа, то и это уже выяснили ученые.

Наша эволюция позаботилась, чтобы запас топлива откладывался там, где он меньше всего мешает человеку вести привычный образ жизни. Так, жир на животе никак не сковывает движения самца и не мешает собирательству или охоте. А самкам живот нужен для вынашивания плода (для беременности то есть). Поэтому места запасов и разные.

Ранее фитнес-тренер дал совета, как не растолстеть на карантине. По словам специалиста, чтобы не набрать лишних килограммов, нужно соблюдать режим питания и придерживаться простых правил.