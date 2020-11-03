Когда овсянку можно есть каждый день: названо главное условие

Овсянку можно есть каждый день при одном условии, поделился Евгений Комаровский / Скриншот

Педиатр и кандидат медицинских наук Евгений Комаровский сказал, можно ли есть овсянку каждый день.

Овсяную кашу можно употреблять каждый день при одном условии, поделился медик в видео, которое размещено на его канале в YouTube.

Комаровский подчеркнул, что овсянку можно есть ежедневно и детям, и взрослым, если им это нравится – насиловать себя не нужно.

"…Есть ее надо каждый день тогда, когда вам это нравится… этот продукт можно обогащать в процессе приготовления кучей разных вкусностей, именно поэтому нет человека, к которому нельзя было бы найти какой-то овсяночный подход", – сказал доктор.