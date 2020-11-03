Когда овсянку можно есть каждый день: названо главное условие

Комаровский отметил, что нельзя заставлять себя есть овсяную кашу.
Педиатр и кандидат медицинских наук Евгений Комаровский сказал, можно ли есть овсянку каждый день.
Овсяную кашу можно употреблять каждый день при одном условии, поделился медик в видео, которое размещено на его канале в YouTube.
Комаровский подчеркнул, что овсянку можно есть ежедневно и детям, и взрослым, если им это нравится – насиловать себя не нужно.
"…Есть ее надо каждый день тогда, когда вам это нравится… этот продукт можно обогащать в процессе приготовления кучей разных вкусностей, именно поэтому нет человека, к которому нельзя было бы найти какой-то овсяночный подход", – сказал доктор.
- Ранее Евгений Комаровский поделился, что овсянка имеет уникальные свойства. По словам врача, в этой каше содержится уникальное количество микроэлементов.
- Педиатр добавил, что в овсянке также совершенно уникальное взаимоотношение белков, жиров и углеводов.
Автор: Екатерина Присяжнюк