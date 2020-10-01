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Когда пошумят сердце и сосуды: календарь магнитных бурь на октябрь 2020

1 октября 2020, 04:59

Прогноз магнитных бурь на октябрь 2020 обещает неспокойный месяц: будет немало тяжелых дней, к которым стоит подготовиться заранее.

Магнитные бури в октябре 2020 - когда самые опасные дни, что делать
Магнитные бури в октябре 2020 - когда самые опасные дни, что делать / 1zoom.ru

Магнитные бури в октябре 2020 атаковать начнут с первого дня – но самым неспокойным и опасным периодом выдался конец месяца.

На геомагнитные колебания так или иначе реагируют все люди – просто одни меньше, а кому-то бури доставляют серьезные неприятности со здоровьем. Самый частый симптом при магнитных бурях – головные боли. Но есть и другие – не менее неприятные.

Одни люди во время магнитных бурь только не высыпаются из-за бессонницы или чувствуют внезапные приступы раздражительности – а другие берут больничный из-за мигрени или обострения хронической болячки.

Читайте такжеТравы против депрессии: топ-5Магнитные бури осенью усугубляют депрессии. А у особо чувствительных людей во время магнитных бурь нарушается работа сердечнососудистой системы: может появиться тахикардия, одышка, темнеть в глазах при сильных нагрузках или резких движениях.

Чтобы снизить негативные последствия магнитных бурь – к ним стоит готовиться заранее: ложиться спать пораньше, лучше проветривать помещение и самому больше гулять на свежем воздухе, не переедать и не перенапрягаться.

Итак, когда же ждать магнитные бури в октябре 2020 года.

Читайте такжеВысокое давление: что делать в 30 лет, чтобы не знать о гипертонии в 40Первая магнитная буря 1 октября 2020 будет средней силы – в 4 балла. По сути, это отголоски мощных геомагнитных возмущений конца сентября. Сильнее всего от нее будут страдать метеочувствительные люди и гипертоники: им лучше воздержаться от прогулок под открытым солнцем и тяжелых физических нагрузок.

Небольшие магнитные всплески также возможны 11 и 20 октября.

А самым серьезным метеоударом месяца станет магнитная буря с 22 по 24 октября 2020. Пиковых значений она достигнет 23-го числа. В это время Землю накроют геомагнитные возмущения уровня G1 (пять баллов из десяти возможных). В эти дни стоит особо внимательно следить за своим здоровьем и питанием, вовремя ложиться спать и, по возможности, избегать стрессов.

Закрывает месяц магнитная буря 29-30 октября 2020 – колебания слабой интенсивности. В эти дни стоит заменить кофе на травяной чай, а перед сном побаловать себя теплой ванной с аромамаслами.

Прогноз магнитных бурь на октябрь 2020
Прогноз магнитных бурь на октябрь 2020

Ранее мы писали про давление: симптомы, причины и лечение. Гипертония обычно развивается в течение нескольких лет.

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