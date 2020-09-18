Кокосовое масло: 10 научно доказанных преимуществ

Кокосовое масло богато некоторыми насыщенными жирами / Скриншот видео с youtube.com

Кокосовое масло широко продается как суперпродукт. Уникальное сочетание жирных кислот в кокосовом масле может иметь положительное влияние на ваше здоровье, например ускорять потерю жира, здоровье сердца и работу мозга.

Главред собрал 10 доказанных преимуществ кокосового масла для здоровья.

Содержит полезные жирные кислоты

Кокосовое масло богато некоторыми насыщенными жирами. Эти жиры оказывают на организм другое воздействие по сравнению с большинством других пищевых жиров.

Жирные кислоты в кокосовом масле могут стимулировать сжигание жира в организме и быстро обеспечивают энергией ваше тело и мозг. Они также повышают уровень холестерина ЛПВП (хорошего) в крови, что может помочь снизить риск сердечных заболеваний, сообщает Американская кардиологическая ассоциация.

Большинство пищевых жиров классифицируются как триглицериды с длинной цепью (LCT), в то время как кокосовое масло содержит некоторые триглицериды со средней длиной цепи (MCT), которые являются более короткими цепочками жирных кислот

Когда вы едите МСТ, они, как правило, попадают прямо в печень. Ваше тело использует их как быстрый источник энергии или превращает в кетоны.

Кетоны могут иметь мощные преимущества для вашего мозга, и исследователи изучают кетоны как средство лечения эпилепсии, болезни Альцгеймера и других состояний.

Может улучшить здоровье сердца

Кокосовый орех - необычный продукт питания в западном мире, и его основными потребителями являются люди, заботящиеся о своем здоровье.

Однако в некоторых частях мира кокосовый орех, богатый кокосовым маслом, является основным продуктом питания, которым люди пользуются на протяжении нескольких поколений.

Например, в исследовании 1981 года было отмечено, что население Токелау, цепи островов в южной части Тихого океана, получало более 60% своих калорий из кокосовых орехов. Исследователи сообщили не только о хорошем общем состоянии здоровья, но и об очень низком уровне сердечных заболеваний.

Жители Китавана в Папуа-Новой Гвинее также едят много кокоса, клубни, фрукты и рыбу и мало страдают инсультом или сердечными заболеваниями.

Может способствовать сжиганию жира

Ожирение - одно из самых серьезных заболеваний, от которых сегодня страдает западный мир.

Хотя некоторые люди думают, что ожирение - это всего лишь вопрос количества потребляемых калорий, источник этих калорий также важен. Разные продукты по-разному влияют на ваш организм и гормоны.

MCT в кокосовом масле могут увеличить количество сжигаемых калорий по сравнению с жирными кислотами с более длинной цепью. Одно исследование показало, что употребление 15–30 граммов МСТ в день увеличивает суточные затраты энергии на 5%.

Однако в этих исследованиях специально не изучалось влияние кокосового масла. Они изучили влияние на здоровье МСТ, за исключением лауриновой кислоты, которая составляет только около 14% кокосового масла.

В настоящее время нет убедительных доказательств того, что употребление кокосового масла само по себе увеличивает количество потребляемых вами калорий.

Имейте в виду, что кокосовое масло очень калорийно и может легко привести к увеличению веса, если употреблять его в больших количествах.

Может иметь антимикробный эффект

Лауриновая кислота составляет около 50% жирных кислот в кокосовом масле.

Когда ваше тело переваривает лауриновую кислоту, оно образует вещество под названием монолаурин. И лауриновая кислота, и монолаурин могут убивать вредные патогены, такие как бактерии, вирусы и грибки American Society for microbiology.

Например, исследования в пробирках показывают, что эти вещества помогают убить бактерии Staphylococcus aureus, вызывающие стафилококковые инфекции, и дрожжевые грибки Candida albicans, распространенный источник дрожжевых инфекций у людей.

Есть также некоторые свидетельства того, что использование кокосового масла в качестве жидкости для полоскания рта - процесс, называемый вытягиванием масла - способствует гигиене полости рта, хотя исследователи считают эти доказательства слабыми.

Нет никаких доказательств того, что кокосовое масло снижает риск простуды или других внутренних инфекций.

Может уменьшить чувство голода

Одна интересная особенность MCT заключается в том, что они могут уменьшить чувство голода.

Это может быть связано с тем, как ваше тело усваивает жиры, потому что кетоны могут снизить аппетит человека, сообщает Obesity.

В одном исследовании 6 здоровых мужчин ели разное количество MCT и LCT. Те, кто ел больше всего МСТ, ели меньше калорий в день.

Другое исследование с участием 14 здоровых мужчин показало, что те, кто ел больше всего МСТ за завтраком, ели меньше калорий за обедом.

Хотя кокосовое масло является одним из самых богатых природных источников MCT, нет никаких доказательств того, что потребление кокосового масла снижает аппетит больше, чем другие масла.

Может уменьшить судороги

В настоящее время исследователи изучают кетогенную диету с очень низким содержанием углеводов и высоким содержанием жиров для лечения различных заболеваний.

Самым известным терапевтическим применением этой диеты является лечение лекарственно-устойчивой эпилепсии у детей.

Диета резко снижает частоту приступов у детей, страдающих эпилепсией, даже у тех, кто не добился успеха с несколькими типами лекарств. Исследователи не знают почему.

Уменьшение потребления углеводов и увеличение потребления жиров приводит к значительному увеличению концентрации кетонов в крови.

Может повысить уровень холестерина ЛПВП (хорошего)

Кокосовое масло содержит натуральные насыщенные жиры, которые повышают уровень ЛПВП (хорошего) холестерина в организме. Они также могут помочь превратить холестерин ЛПНП (плохой) в менее вредную форму.

Многие эксперты считают, что, повышая уровень ЛПВП, кокосовое масло может улучшить здоровье сердца по сравнению со многими другими жирами.

Может защитить вашу кожу, волосы и зубы

Кокосовое масло имеет много применений, которые не имеют ничего общего с его употреблением в пищу.

Многие люди используют его в косметических целях, чтобы улучшить внешний вид кожи и волос.

Исследования показывают, что кокосовое масло может улучшить влажность сухой кожи и уменьшить симптомы экземы.

Кокосовое масло также защищает волосы от повреждения. Одно исследование показывает, что он может работать как слабый солнцезащитный крем, блокируя около 20% солнечных ультрафиолетовых (УФ) лучей.

Полоскание рта маслом, при котором кокосовое масло попадает в рот, как жидкость для полоскания рта, может убить некоторые вредные бактерии во рту. Это может улучшить здоровье зубов и уменьшить неприятный запах изо рта.

Может улучшить работу мозга при болезни Альцгеймера

Болезнь Альцгеймера - самая частая причина деменции. Обычно она поражает пожилых людей.

Это состояние снижает способность вашего мозга использовать глюкозу для получения энергии.

Может помочь уменьшить вредный абдоминальный жир

Поскольку некоторые жирные кислоты в кокосовом масле могут снизить аппетит и ускорить сжигание жира, они также могут помочь вам похудеть.

Брюшной жир или висцеральный жир оседает в брюшной полости и вокруг ваших органов. MCT, по-видимому, особенно эффективны для уменьшения жира на животе по сравнению с LCT.

Брюшной жир, наиболее вредный тип, связан со многими хроническими заболеваниями.

Окружность талии - простой и точный маркер количества жира в брюшной полости.

Кокосовое масло по-прежнему калорийно, поэтому его следует использовать экономно. Замена некоторых других кулинарных жиров кокосовым маслом может дать небольшую пользу для похудания, но в целом доказательства противоречивы.