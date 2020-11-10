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Коллаген: названы преимущества для кожи и здоровья

10 ноября 2020, 20:12

Коллаген выполняет множество важных функций, в том числе обеспечивает структуру кожи и укрепляет кости.

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Коллаген выполняет множество важных функций, в том числе обеспечивает структуру кожи и укрепляет кости/Pixabay

Коллаген - это самый распространенный белок в вашем теле. Это основной компонент соединительной ткани, из которой состоит несколько частей тела, включая сухожилия, связки, кожу и мышцы. Коллаген выполняет множество важных функций, в том числе обеспечивает структуру кожи и укрепляет кости.

В последние годы стали популярными добавки с коллагеном. Есть также несколько продуктов, которые можно есть, чтобы увеличить потребление коллагена, в том числе свиная кожа и костный бульон.

Потребление коллагена может иметь множество преимуществ для здоровья, от облегчения боли в суставах до улучшения здоровья кожи.

В этой статье Главред публикует 6 научно обоснованных преимуществ приема коллагена для здоровья.

Коллаген - главный компонент вашей кожи

Он играет роль в укреплении кожи, а также способствует ее эластичности и увлажнению. С возрастом ваше тело вырабатывает меньше коллагена, что приводит к сухости кожи и образованию морщин, сообщает Healthline.

Однако несколько исследований показали, что коллагеновые пептиды или добавки, содержащие коллаген, могут помочь замедлить старение вашей кожи за счет уменьшения морщин и сухости.

Разглаживающие морщины эффекты добавок коллагена объясняются их способностью стимулировать ваше тело вырабатывать коллаген самостоятельно.

Кроме того, прием добавок коллагена может способствовать выработке других белков, которые помогают структурировать кожу, включая эластин и фибриллин. Есть также много анекдотических заявлений о том, что добавки с коллагеном помогают предотвратить прыщи и другие кожные заболевания, но они не подтверждаются научными данными.

Помогает облегчить боль в суставах

Коллаген помогает поддерживать целостность хряща - резиноподобной ткани, защищающей суставы. Поскольку количество коллагена в вашем теле уменьшается с возрастом, увеличивается риск развития дегенеративных заболеваний суставов, таких как остеоартрит. Некоторые исследования показали, что прием добавок коллагена может помочь улучшить симптомы остеоартрита и уменьшить боль в суставах в целом.

Исследователи предположили, что дополнительный коллаген может накапливаться в хрящах и стимулировать выработку коллагена в тканях. Они предположили, что это может привести к снижению воспаления, лучшей поддержке суставов и уменьшению боли.

Может предотвратить потерю костной массы

Ваши кости состоят в основном из коллагена, который придает им структуру и помогает поддерживать их прочность. Так же, как коллаген в вашем теле ухудшается с возрастом, уменьшается и костная масса. Это может привести к таким состояниям, как остеопороз, который характеризуется низкой плотностью костей и связан с более высоким риском переломов костей.

Исследования показали, что прием добавок коллагена может оказывать на организм определенные эффекты, которые помогают подавить разрушение костей, которое приводит к остеопорозу.

В одном исследовании женщины принимали либо добавку кальция в сочетании с 5 граммами коллагена, либо добавку кальция без коллагена ежедневно в течение 12 месяцев.

К концу исследования у женщин, принимавших добавки с кальцием и коллагеном, уровень белков в крови, способствующих разрушению костей, был значительно ниже, чем у женщин, принимавших только кальций.

Может увеличить мышечную массу

От 1 до 10% мышечной ткани состоит из коллагена. Этот белок необходим для того, чтобы ваши мышцы были сильными и правильно функционировали. Исследования показывают, что добавки с коллагеном помогают увеличить мышечную массу у людей с саркопенией - потерей мышечной массы, которая происходит с возрастом.

В одном исследовании 27 ослабленных мужчин принимали 15 граммов коллагена во время ежедневных тренировок в течение 12 недель. По сравнению с мужчинами, которые тренировались, но не принимали коллаген, они набрали значительно больше мышечной массы и силы.

Исследователи предположили, что прием коллагена может способствовать синтезу мышечных белков, таких как креатин, а также стимулировать рост мышц после упражнений.

Способствует здоровью сердца

Исследователи предположили, что прием добавок коллагена может помочь снизить риск сердечных заболеваний.

Коллаген обеспечивает структуру ваших артерий, кровеносных сосудов, по которым кровь от сердца поступает к остальному телу. Без достаточного количества коллагена артерии могут стать слабыми и хрупкими.

Это может привести к атеросклерозу, заболеванию, характеризующемуся сужением артерий. Атеросклероз может привести к сердечному приступу и инсульту.

здоровье красота кости
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