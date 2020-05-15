Комаровский рассказал, какое популярное лакомство полезно для иммунитета / УНИАН

Известный украинский медик-педиатор (по совместительству еще и телеведущий) Евгений Комаровский назвал популярное лакомство, которое способно помочь телу успешнее бороться с атаками инфекций.

В интервью порталу Today медик рассказал, что именно мороженое хорошо влияет на укрепление иммунитета. Холод воздействует на миндалины и, соответственно, способствует общему укреплению здоровья.

Как говорит Комаровский, мороженое способно приводить организм к устойчивости от различного вида заболеваний. Медик полагает, что родители могут покупать такое лакомство своим детям регулярно.

"Я очень часто рассказываю о том, что для укрепления местного иммунитета полости рта регулярное воздействие холода на миндалины - очень круто", - сказал Комаровский. Однако, врач уточнил, что мороженое противопоказано детям с ожирением (поскольку оно очень калорийно).

Напомним, ранее Евгений Комаровский заявил, что регулярные положительные эмоции, регулярный секс плюс свежий воздух ‒ один из лучших способов укрепления иммунитета.