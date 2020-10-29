Комаровский объяснил, в каких случаях ПЦР-тесты дают неправильные результаты

Комаровский назвал причину отрицательных тестов на коронавирус / Facebook

Известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский рассказал, почему ПЦР-тест и компьютерная томография (КТ) не всегда проявляют коронавирус у пациента с симптомами COVID-19.

Как объяснил педиатр на своем сайте, во время ПЦР-теста пациент может получить ложноотрицательные результаты и наоборот, анализ может показать COVID-19 в организме, которого на самом деле нет.

"Не у всех больных коронавирусом есть осложнения и они имеют поражения легких. А потому, говорит врач, если COVID-19 не поразил легкие, компьютерная томография вряд ли покажет болезнь", - отметил Комаровский.

При этом больной коронавирусом человек, который получил неверный отрицательный ПЦР-тест, не соблюдая самоизоляции, продолжает заражать окружающих.​

Комаровский призвал всех, кто имеет подобные симптомы к COVID-19, оставаться дома и лечиться. Таким образом, вы обезопасите как себя, так и других людей от респираторных инфекций.

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"Поэтому сидите дома, если чувствуете себя плохо, если есть симптомы ОРВИ. Самоизолируйтесь и лечитесь", - добавил Комаровский.

А вот экс-глава украинского Центра гриппа Александр Гриневич заявил, что существует сразу несколько причин ошибок ПЦР-теста на COVID-19.

"Во-первых, у человека может не быть вируса. Или он подхватил другой вирус. Потому что среди респираторно-вирусных заболеваний, к которым относится и COVID-19 — около 200 видов инфекций. Сейчас начался сезон простуд и вполне возможно, что у человека совсем другой вирус", — отметил Гриневич.

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Вторая причина — у больного неправильно взяли мазок.

"Если вы перед анализом выпили горячий чай, съели горячую пищу или прополоскали горло, вполне возможно, что вируса там не будет. Точнее, не будет достаточной концентрации вируса, чтобы взять его на анализ. Он появится, но уже через час или два", — утверждает Гриневич.

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