Комаровский поведал, нужно ли заставлять ребенка есть во время ОРВИ

Комаровский рассказал о питании ребенка во время болезни / Скриншот

Родители часто задаются вопросом о том, как ускорить процесс выздоровления ребенка при ОРВИ - можно ли ему давать есть в первый день болезни или лучше повременить.

Как написал известный доктор Евгений Комаровский в Telegram, нужно учитывать аппетит ребенка. Это и есть то, от чего стоит отталкиваться. Если у ребенка есть аппетит – то его, конечно, стоит покормить. Просто не забывайте, что ребенок всё-таки больной. Так что концентрация содержимого и размер порции должны отличаться от тех, которые у него были до болезни.

Отметим, что хорошим вариантом пищи при болезнях является жидкий лёгкий бульон, особенно в первый день болезни. Также не забывайте, что для выздоровления нужно в целом пить много жидкостей.

Доктор Комаровский - о чем ранее сообщал Главред: