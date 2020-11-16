Комаровский поведал, нужно ли заставлять ребенка есть во время ОРВИ

Хорошим вариантом пищи при болезнях является жидкий лёгкий бульон, особенно в первый день болезни.
Родители часто задаются вопросом о том, как ускорить процесс выздоровления ребенка при ОРВИ - можно ли ему давать есть в первый день болезни или лучше повременить.
Как написал известный доктор Евгений Комаровский в Telegram, нужно учитывать аппетит ребенка. Это и есть то, от чего стоит отталкиваться. Если у ребенка есть аппетит – то его, конечно, стоит покормить. Просто не забывайте, что ребенок всё-таки больной. Так что концентрация содержимого и размер порции должны отличаться от тех, которые у него были до болезни.
Отметим, что хорошим вариантом пищи при болезнях является жидкий лёгкий бульон, особенно в первый день болезни. Также не забывайте, что для выздоровления нужно в целом пить много жидкостей.
Доктор Комаровский - о чем ранее сообщал Главред:
- Комаровский развенчал популярный миф о детях и коронавирусе. По его словам, в 50% случаев вы даже не заметите, что ребенок болен коронавирусом.
- Врач-педиатр считает, что для большинства детей коронавирус реальной угрозы не представляет.
- Евгений Комаровский подверг жесткой критике меры предосторожности в борьбе с китайским коронавирусом COVID-19 в школах и детских садах. По его словам, руководство учебных учреждений озабочено только соблюдением масочного режима и наполнением санитайзеров антисептиками, но забывают о циркуляции свежего воздуха.
- Также Комаровский назвал лекарства, которые категорически нельзя принимать при коронавирусе.
Автор: Екатерина Трохимчук