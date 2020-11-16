УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Комаровский поведал, нужно ли заставлять ребенка есть во время ОРВИ

16 ноября 2020, 17:30

Хорошим вариантом пищи при болезнях является жидкий лёгкий бульон, особенно в первый день болезни.

Комаровский
Комаровский рассказал о питании ребенка во время болезни / Скриншот

Родители часто задаются вопросом о том, как ускорить процесс выздоровления ребенка при ОРВИ - можно ли ему давать есть в первый день болезни или лучше повременить.

Как написал известный доктор Евгений Комаровский в Telegram, нужно учитывать аппетит ребенка. Это и есть то, от чего стоит отталкиваться. Если у ребенка есть аппетит – то его, конечно, стоит покормить. Просто не забывайте, что ребенок всё-таки больной. Так что концентрация содержимого и размер порции должны отличаться от тех, которые у него были до болезни.

Отметим, что хорошим вариантом пищи при болезнях является жидкий лёгкий бульон, особенно в первый день болезни. Также не забывайте, что для выздоровления нужно в целом пить много жидкостей.

Доктор Комаровский - о чем ранее сообщал Главред:

  • Комаровский развенчал популярный миф о детях и коронавирусе. По его словам, в 50% случаев вы даже не заметите, что ребенок болен коронавирусом.
  • Врач-педиатр считает, что для большинства детей коронавирус реальной угрозы не представляет.
  • Евгений Комаровский подверг жесткой критике меры предосторожности в борьбе с китайским коронавирусом COVID-19 в школах и детских садах. По его словам, руководство учебных учреждений озабочено только соблюдением масочного режима и наполнением санитайзеров антисептиками, но забывают о циркуляции свежего воздуха.
  • Также Комаровский назвал лекарства, которые категорически нельзя принимать при коронавирусе.
ребенок болезнь питание ОРВИ Евгений Комаровский
Сейчас вы просматриваете новость «Комаровский поведал, нужно ли заставлять ребенка есть во время ОРВИ». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Рак кишечника: врачи определили симптом, который скорее всего указывает на болезньРак кишечника: врачи определили симптом, который скорее всего указывает на болезнь Главный разносчик коронавируса: Комаровский удивил неожиданным заявлениемГлавный разносчик коронавируса: Комаровский удивил неожиданным заявлением Эксперты рассказали, как есть мясо, чтобы не "заработать" ракЭксперты рассказали, как есть мясо, чтобы не "заработать" рак Влажные джунгли: эксперты рассказали, как довести женщину до оргазмаВлажные джунгли: эксперты рассказали, как довести женщину до оргазма Почему нельзя пить воду на ночь​: врачи назвали причинуПочему нельзя пить воду на ночь​: врачи назвали причину
Следующий материал

Последние новости

17:59
"Тяжелое время": коронавирус снова атаковал семью Тимошенко
17:56
С олда по лайку: дед Сталлоне сцепился с дедом Шварцем в Mortal Kombat Видео
17:45
Гороскоп на 17 ноября для всех: сон-предсказание и везуха Видео
17:38
"За вранье еще и награждают": в Сети потроллили похвалившегося "геройством" Арестовича Видео
17:37
В Минздраве рассказали, сколько будет стоить массовое тестирование на COVID-19 Видео
Реклама
17:30
Комаровский поведал, нужно ли заставлять ребенка есть во время ОРВИ
17:27
Рак крови: три симптома, которые похожи на другие болезни Видео
17:25
Супер Топ-модель по-украински: у кого самая большая грудь, а у кого - узкие бедра
17:24
Вакцина от Covid-19 Moderna демонстрирует эффективность в 95%
17:18
Новая победа Китая над США: создана самая крупная в мире зона свободной торговли Видео
17:17
Первый официальный турнир Valorant уже в самом разгаре: где и когда смотреть? Видео
17:06
Алкогольная зависимость: врач указала на ранние признаки Видео
16:56
В Кабмине оценили вероятность отмены карантина выходного дня
16:46
Врач рассказал, сколько можно набрать килограмм во время беременности Видео
16:35
Cоздатель вакцины от COVID-19 сделал мрачный прогноз по "коронавирусной" зиме
16:25
Гороскоп на неделю для женщин: названы счастливицы Видео
16:13
Тысячи новых смертей и заражений COVID-19 до зимы: в НАН дали мрачный прогноз Видео
16:12
Танці з зірками - Сергей Мельник высказался о своем изгнании Видео
15:56
Хрустящая квашеная капуста, которая не темнеет – легкий рецепт Видео
15:47
"Послала на х*й": Верещук рассказала, как поругалась со скандальным "слугой народа" Видео
Реклама
15:38
Бумбокс высказали свою версию событий на концерте во Львове
15:33
Иммуномодуляторы: что это такое и как они помогают поддержать иммунитет Видео
14:58
Беларуси грозит отключение от SWIFT: Тихановская анонсировала новый удар по режиму Лукашенко Видео
14:57
Zno - появился саундрек сериала Секс, Інста і ЗНО Видео
14:41
Санду анонсировала встречу с Зеленским и рассказала, чей Крым Видео
14:38
Почему не стоит делить аккаунт в медиа-сервисах с семьей и друзьями
14:30
Поработайте в больницах: в Минздраве дали совет бизнесменам, пострадавшим от карантина Видео
14:30
Лучшие бюджетные смартфоны до 4000 грн – дешево и сердито
14:14
Война в Карабахе – победа Турции и её оружия над Россией
14:01
В сети показали последнее фото Армена Джигарханяна перед смертью
13:59
Суд отменил заочный арест Януковича: первые детали неожиданного решения Видео
13:54
Спасает от похмелья и камней в почках: названы преимущества кокосовой воды Видео
13:29
Коллапс с COVID-19: эксперт объяснила безальтернативность жесткого локдауна Видео
12:57
Новый президент Молдовы Санду рассказала, какими будут отношения с Украиной Видео
12:48
"Роскошная": Маша Ефросинина показала, как поменялась в течении последних лет Видео
12:34
Тимошенко кардинально сменила имидж: как выглядит лидер Батькивщины сейчас
12:23
"Косточки русские": в России дорогу засыпали песком с черепами и костями Видео
12:16
В Кремле отреагировали на планы Турции отправить своих военных в Карабах Видео
12:14
Лечили от отравления и бронхита: в Кропивницком от COVID-19 умерла 11-месячная девочка
12:12
В Раде предложили отменить карантин выходного дня: что говорят в Минздраве Видео
Реклама
12:11
Досъемки Лиги Справедливости: Зак Снайдер рассекретил подробности
11:48
Кулеба сказал, когда закроют границы Украины Видео
11:44
Батат или обычный картофель: ученые рассказали, что полезнее Видео
11:37
Сотнями вывозят трупы армян: Пашинян взял всю вину за Карабах на себя
11:36
Украинцев предупредили о росте газовых тарифов: что подорожает Видео
11:23
Жесткая правда о похудении: ученые развенчали мифы о метаболизме Видео
11:20
People's Choice Awards - кто получил награды в 2020 году
11:07
Как забеременеть, если у вас эндометриоз: врач поделилась своим опытом Видео
11:01
Эрдоган собрался отправить турецкую армию в Карабах Видео
10:54
Врач объяснил, что делать при скачках температуры во время COVID-19 Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять