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Комаровский пояснил, почему у детей долго не проходит насморк

7 ноября 2020, 22:30

Доктор высшей категории на своем сайте отметил, что сроки выработки противовирусных антител составляют 4-5 дней.

Комаровский
Комаровский назвал причину затяжного насморка у детей / Скриншот с youtube.com/Доктор Комаровский

Известный педиатр Евгений Комаровский пояснил, почему у ребенка после ОРЗ насморк может оставаться в течение нескольких недель и сразу не проходит. При этом родители поддерживают комфортный уровень влажности в комнате, промывают нос и гуляют с детьми на свежем воздухе.

Доктор высшей категории на своем сайте отметил, что сроки выработки противовирусных антител составляют 4-5 дней, поэтому при ОРВИ выздоровление обычно и наступает через 2-3 дня после этого.

Комаровский рассказал, что таким образом в "древней народной мудрости" о том, что с лечением насморк при ОРЗ проходит за неделю, а без лечения - за 7 дней, на самом деле заложены основы иммунологии.

"С точки зрения медицинской науки, выздоровление - это когда ребенок может прыгать, скакать, посещать детские коллективы, то есть он не заразен. Тем не менее остаточные явления ОРВИ в виде покашливания и соплей могут быть очень долго - и две, и четыре недели, и даже дольше", - говорит педиатр.

Комаровский подчеркнул, что сроки, в течение которых восстанавливаются слизистые оболочки ребенка, очень зависят от того, в каких условиях он находится.

"Понятно, что в условиях не гуляния, сухой квартиры, кучи никому не нужных лекарств ребенок может шмыгать носом неделями. Опять-таки если ребенок не успел выздороветь окончательно, а пошел в детсад или школу, где сухо, тепло и с детьми не гуляют, то это удлинит срок восстановления. А еще ребенок мог погулять, пропотеть, замерзнуть и простудиться. Это еще удлинит срок болезни и сохранение остаточных явлений", - рассказал врач.

Независимо от того, что родители будут предпринимать, организм выработает иммунитет и ребенок перестанет быть заразным через семь дней, заверил Комаровский и добавил, что сроки, в течение которых могут сохраняться остаточные явления, могут быть разными.

"Вообще главная задача родителей - лечить детей как можно меньше. Вы должны понимать, что и врачи, и родители в большинстве своем дают детям лекарства потому, что они ментально уверены, что нужно что-то делать. При этом поить, увлажнять, проветривать, не пихать еду - это лечением не считается. Лечить по-нашему - это сбегать в аптеку за лекарствами. А вот для того, чтобы не пихать в ребенка ненужные лекарства, нужно быть умным, ответственным и учиться", - резюмировал педиатр.

Коронавирус у детей - о чем ранее сообщал Главред:

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