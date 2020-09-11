Комаровский предупредил, какие болезни провоцирует сахар

Сахар провоцирует ряд болезней, сообщил Евгений Комаровский / УНИАН

Врач и кандидат медицинских наук Евгений Комаровский предупредил, что сахар провоцирует возникновение ряда болезней.

Из-за сахара может появиться не только диабет, кариес и ожирение, но и депрессия, говорится на странице медика в Instagram.

Комаровский добавил, что сахар способен провоцировать проблемы с кожей – могут появиться акне, и способствует возникновению проблем с суставами – может возникнуть артрит.

Также из-за сахара возможны болезни сердца, дрожжевые инфекции и даже рак.

/ instagram.com/doctor_komarovskiy

Ранее диетолог-эндокринолог Альбина Комиссарова сообщила, что сахар могут умеренно потреблять люди, которые ведут активный образ жизни.

Эксперт отмечала, что дневная норма сахара – 5% от рациона.