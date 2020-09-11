Комаровский предупредил, какие болезни провоцирует сахар

Из-за сахара возможен не только кариес и диабет, поделился врач.
Врач и кандидат медицинских наук Евгений Комаровский предупредил, что сахар провоцирует возникновение ряда болезней.
Из-за сахара может появиться не только диабет, кариес и ожирение, но и депрессия, говорится на странице медика в Instagram.
Комаровский добавил, что сахар способен провоцировать проблемы с кожей – могут появиться акне, и способствует возникновению проблем с суставами – может возникнуть артрит.
Также из-за сахара возможны болезни сердца, дрожжевые инфекции и даже рак.
Ранее диетолог-эндокринолог Альбина Комиссарова сообщила, что сахар могут умеренно потреблять люди, которые ведут активный образ жизни.
Эксперт отмечала, что дневная норма сахара – 5% от рациона.
Автор: Екатерина Присяжнюк