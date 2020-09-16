Комбуча и побочные эффекты: топ-5

Он обладает противомикробными свойствами и, как было показано, снижает факторы риска сердечных заболеваний. / Pinterest

Комбуча - популярный ферментированный напиток из чайного гриба, обладающий множеством впечатляющих преимуществ для здоровья. Например, это богатый источник пробиотиков и антиоксидантов, сказано в исследовании, опубликованный в журнале Food Technology and Biotechnology.

Кроме того, он обладает противомикробными свойствами и, как было показано, снижает факторы риска сердечных заболеваний и уровень сахара в крови.

Вот 5 возможных побочных эффектов употребления слишком большого количества чайного гриба.

Может привести к чрезмерному потреблению калорий

Потребителям доступно множество различных видов чайного гриба.

Некоторые из них содержат мало калорий, а другие могут содержать до 120 калорий на бутылку.

Если вы время от времени выпиваете чайный гриб, это не повредит вашей талии, но ежедневное употребление чайного гриба может способствовать избыточному потреблению калорий, что может привести к увеличению веса.

Люди, которые часто пьют высококалорийные напитки, чаще страдают избыточным весом или ожирением, чем те, кто этого не делает.

Это связано с тем, что жидкие калории гораздо легче потреблять и они сытнее, чем калории из твердой пищи.

Кроме того, калорийные напитки часто заменяют более сытные и питательные закуски, которые помогут вам дольше чувствовать сытость.

Может вызвать вздутие живота и расстройство пищеварения

Было обнаружено, что чайный гриб полезен для здоровья пищеварительной системы благодаря пробиотикам или полезным бактериям. Однако чрезмерное употребление может вызвать побочные эффекты.

Так как чайный гриб газированный, его большое количество может привести к вздутию живота.

При употреблении газированных напитков в пищеварительную систему доставляется углекислый газ (CO2), что может вызвать вздутие живота и избыток газов.

Кроме того, чайный гриб содержит соединения, называемые FODMAP, определенные типы углеводов, которые могут вызывать расстройство пищеварения у многих людей.

Наконец, употребление слишком большого количества напитков из чайного гриба может привести к чрезмерному потреблению сахара, что может привести к попаданию воды в кишечник, вызывая диарею.

По этим причинам у некоторых людей может возникнуть вздутие живота, газы и диарея, если они потребляют слишком много чайного гриба.

Может содержать избыточное количество добавленного сахара

Многие напитки из чайного гриба подслащены фруктовым соком или тростниковым сахаром, чтобы сделать продукт более привлекательным для покупателей.

Хотя это может сделать чайный гриб вкус восхитительным, он увеличивает содержание сахара в напитке.

При чрезмерном употреблении добавленный сахар - особенно из сахаросодержащих напитков - может негативно повлиять на ваше здоровье по ряду причин.

Например, сахаросодержащие напитки были связаны с повышенным риском диабета, ожирения, ожирения печени и болезней сердца.

В зависимости от бренда, всего одна порция чайного гриба может содержать до 28 граммов сахара, что эквивалентно 7 чайным ложкам.

Хотя некоторые марки чайного гриба содержат большое количество сахара, другие продукты из чайного гриба - лучший выбор.

Покупая чайный гриб, ищите напитки, содержащие менее 4 граммов сахара на порцию, чтобы свести к минимуму потребление добавленного сахара.

Опасен для определенных людей

Хотя чайный гриб безопасен для большинства людей, у некоторых он может вызвать серьезные побочные эффекты.

Поскольку чайный гриб непастеризован и содержит смесь различных типов бактерий и дрожжей, он может способствовать росту условно-патогенных бактерий, которые могут вызывать инфекции у некоторых людей.

Например, у людей с ослабленной иммунной системой, таких как люди с раком, заболеванием почек или ВИЧ, могут развиться серьезные осложнения от употребления чайного гриба.

Хотя и редко, но были зарегистрированы случаи тяжелых аллергических реакций, ацидоза и осложнений со стороны печени из-за потребления потенциально загрязненного чайного гриба.

Может привести к чрезмерному употреблению кофеина

Чайный гриб обычно делают из черного или зеленого чая, оба из которых содержат кофеин.

Хотя чайный гриб содержит гораздо меньше кофеина, чем традиционный заваренный чай, можно потреблять слишком много кофеина, если вы переусердствуете с чайным грибом.

Люди, чувствительные к воздействию кофеина, могут испытывать беспокойство или нервозность, если потребляют слишком много чайного гриба.

Кроме того, употребление чайного гриба перед сном может вызвать нарушения сна.

Советы по безопасности при приготовлении чайного гриба в домашних условиях

Заваривая чайный гриб в домашних условиях, важно соблюдать правила безопасности.

Неправильное заваривание чайного гриба может привести к загрязнению конечного продукта, что может представлять серьезную опасность для здоровья.

Например, химикаты из керамических или содержащих свинец сосудов могут загрязнить чайный гриб, поэтому этот напиток следует хранить и готовить только в стеклянных контейнерах.

Всегда варите чайный гриб, используя стерильное оборудование в санитарных условиях, и следуйте инструкциям при использовании набора для приготовления чайного гриба.

Лучший способ избежать потенциальных рисков для безопасности - научиться правильно готовить и сбраживать чайный гриб перед тем, как приготовить первую партию.