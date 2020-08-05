УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Комнатные растения: названы лучшие "очистители" воздуха

5 августа 2020, 20:36

Комнатные растения могут поглощать вредные токсины из воздуха.

1596647604-1745.jpg
Комнатные растения могут поглощать вредные токсины из воздуха/Pixabay

Жизнь в квартире может иметь непредвиденные побочные эффекты. Один из таких побочных эффектов - уменьшение воздушного потока. Отсутствие воздушного потока способствует накоплению загрязнения воздуха в помещении и вызывает такие проблемы со здоровьем, как астма или синдром больного здания.

Фактически, современная мебель, синтетические строительные материалы и даже ваш собственный ковер могут содержать больше химикатов, чем ожидалось. Эти химические вещества могут составлять до 90 процентов загрязнения воздуха в помещениях.

Растения спешат на помощь

В 1989 году НАСА обнаружило, что комнатные растения могут поглощать вредные токсины из воздуха, особенно в закрытых помещениях с небольшим потоком воздуха. Это исследование послужило основой для новых исследований комнатных растений и их способности очищать воздух. Хотя у растений меньше лошадиных сил, чем у очистителей воздуха, они более естественны, экономичны и лечебные.

Также известно, что растения могут:

  • повысить настроение и продуктивность
  • улучшить концентрацию и память
  • уменьшить стресс и усталость

Некоторые растения лучше удаляют одни химические вещества, чем другие. Бытовая химия поступает из таких предметов и материалов, как:

  • ковры
  • клеи
  • печи
  • чистящие растворы
  • синтетические материалы, такие как пластик, волокно и резина

Наибольшую пользу вы получите, если расставите в комнате множество растений.

Проблемы безопасности перед покупкой растения

Если у вас есть домашние животные, такие как кошки и собаки, возможно, вам стоит пересмотреть вариант с очистителями воздуха. Многие из этих растений могут быть для них токсичными.

Увеличение количества растений также может влиять на влажность и способствовать росту плесени. Вы можете предотвратить это, если будете регулярно удалять излишки вод. Покрытие верхнего слоя почвы испанским мхом или аквариумным гравием также удаляет плесень.

Хлорофитум хохлатый

Хлорофитум хохлатый (Chlorophytum comosum) также известный как воздушное растени, которое быстро растет и отлично смотрятся в подвесных корзинах, особенно на рабочем месте. Иногда они даже дают прекрасные белые цветы.

Этого растения насчитывается более 200 видов, и многие из них могут пережить небольшую забывчивость от нас.

Уход за растениями: поливайте растение два-три раза в неделю.

Это растение безопасно для детей или животных.

1596647800-1336.jpg
Это растение безопасно для детей или животных./Pixabay

Удаляет: формальдегид, ксилол.

Драцена

Драцены - мечта зеленых "новичков". Эта большая группа комнатных растений бывает всех форм, размеров и цветов. Выберите высокое растение с интересными отметинами или радужное растение ярко-фиолетового цвета.

Уход за растением: держите почву влажной, но не сырой, так как слишком много воды для этого растения смертельно опасно.

Токсичен для животных: ваша кошка или собака могут рвать, выделять больше слюны или иметь расширенные зрачки, если они едят драцены.

Удаляет: формальдегид, ксилол, толуол, бензол, трихлорэтилен.

1596647938-5857.jpg
Драцены - мечта зеленых "новичков"/Pixabay

Эпипремнум золотистый

Это растение, также известное как дьявольский плющ, практически невозможно разрушить. Он процветает в самых разных условиях и может вырасти до 2 метров в длину. Он также считается одним из самых эффективных очистителей воздуха в помещении для удаления обычных токсинов.

Уход за растением: поливать, когда почва высохнет. Вы можете обрезать усики, когда растение станет слишком большим.

Токсично для животных: держите это растение в недоступном для кошек и собак месте.

Удаляет: формальдегид, ксилол, толуол, бензол, окись углерода и др.

Cчитается одним из самых эффективных очистителей воздуха в помещении/Pixabay

Дипсис желтоватый

Это небольшое растение с Мадагаскара легче выращивать на открытом воздухе. Но если у вас есть пространство с ярким фильтрованным светом, его изящно изогнутые листья станут прекрасным дополнением к комнате.

Уход за растением: это жаждущее растение нуждается в большом количестве воды во время роста, но меньше зимой.

Нетоксичен: эти высокие растения и их листья не токсичны как для кошек, так и для собак.

Удаляет: бензол, окись углерода, формальдегид, трихлорэтилен, ксилол и др.

1596648553-6530.jpg
Эти высокие растения и их листья не токсичны как для кошек, так и для собак/gardenzia.ru

Хризантемы

Хризантемы считаются самыми лучшими по очистке воздуха. Доказано, что они выводят обычные токсины, а также аммиак.

Побалуйте себя свежим горшком, так как этот цветок цветет всего около шести недель. Или вы можете снова удобрить горшок весной, когда появится новый прирост. Но без цветов он не очистит воздух. Если вы не хотите ждать, вы можете просто купить новый горшок.

Уход за растениями: проверяйте влажность почвы через день и держите ее влажной.

Токсичен для животных: токсичен как для кошек, так и для собак.

Удаляет: формальдегид, ксилол, бензол, аммиак.

1596648664-9984.jpg
Хризантемы считаются самыми лучшими по очистке воздуха/Pixabay

Больше способов очистить воздух в вашем доме

Помимо комнатных растений, очистить воздух в доме можно и другими способами:

  • Поддерживайте чистоту полов с помощью пылесоса и мытья полов.
  • Избегайте синтетических чистящих средств или освежителей воздуха.
  • Уменьшите влажность в воздухе.
  • Увеличьте вентиляцию.

Фактически, в некоторых исследованиях также использовались воздушные фильтры в сочетании с растениями. Поэтому, если вы новичок в выращивании растений или у вас недостаточно места, покупка воздушного фильтра - один из простых шагов к очистке воздуха.

здоровье
Сейчас вы просматриваете новость «Комнатные растения: названы лучшие "очистители" воздуха». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

20:45
"Шевелись, Плотва": Цири из Ведьмака намокла и показала орех
20:36
Комнатные растения: названы лучшие "очистители" воздуха Видео
20:31
"Все плакали, Бейрута больше нет": журналистка рассказала о взрыве Видео
20:20
"Кровавые взрывы в Бейруте": в Ливане есть арестованные Видео
20:09
Взрыв в Бейруте: экс-капитан судна рассказал, как селитра попала в Ливан
20:01
Пляжи кишат кишечной палочкой: где в Киеве запрещено купаться Видео
20:01
Артрит: здоровая еда, которая ухудшает состояние Видео
19:57
Любовница Энди Картрайта призналась, что он сделал ей предложение
19:45
Гороскоп всех знаков Зодиака на 6 августа: укрепление дара и крупная покупка Видео
19:44
Труханов призвал сохранить память защитников Одессы актуально
19:36
Разрушительные взрывы в Бейруте: число жертв стремительно растет, объявлен режим ЧП Видео
19:27
В сети пустили слух, что The Killers изнасиловали женщину
19:17
Реформа полиции: у Авакова хотят заменить участковых шерифами
18:50
Попытка изнасилования в поезде: в Сети идут жаркие споры насчет женских вагонов Видео
18:45
Дипломат рассказал, почему Лукашенко во главе Беларуси выгоден Украине
18:39
Фильм Кошки 2019 раскритиковал сам создатель
18:04
У Зеленского рассказали, согласился ли экс-премьер Фокин работать на переговорах в Минске
17:57
Эксперт рассказал, почему Лукашенко пошел на арест боевиков ЧВК Вагнера
17:47
Никакого ослабления карантина: Киев и 11 областей не могут "оторваться" от коронавируса Видео
17:38
"Преследуют опасность и несчастья": астролог предупредил, кому быть крайне осторожными
17:25
Disney назначил дату двойного выхода Мулан из-за коронавируса
17:22
Богохульники: на Закарпатье пара среди бела дня занялась сексом возле церкви Видео
17:12
Суд арестовал киевского террориста Видео
17:09
Выборы президента Беларуси пройдут без России: в Москве обвинили Минск в угрозах здоровью
17:06
В Киеве "обрушится" температура: синоптик назвала дату
16:54
Безжалостная декоммунизация: Дробович рассказал, что ждет Родину-мать и памятник Щорсу Видео
16:50
Энди Картрайт умер не от передозировки наркотиками - суд
16:49
Ученые назвали самых опасных распространителей коронавируса Видео
16:32
Боярышник: польза и побочные эффекты Видео
16:23
Переговоры по Донбассу обречены на провал: в ТКГ объяснили проблему Кравчука и Фокина
16:21
"Смертоносные взрывы в Бейруте": посол рассказал о пострадавших украинцах Видео
16:19
Автомобиль Ефремова с его ДНК был исправен на момент ДТП
16:12
Лукашенко рассказал, будет ли сотрудничать с Украиной по задержанным "вагнеровцам"
16:01
"Под 40 градусов": синоптик предупредила об "адской" жаре
15:47
Кабмин утвердил новую стратегию регионального развития Видео
15:32
Правительство перекроило правила на рынке электроэнергии Видео
15:22
В Минобразования рассказали, отменят ли массовое празднование 1 сентября в школах Видео
15:16
Конфликт мэров и Киева из-за карантина: в Кабмине анонсировали инициативу
15:10
Какими будут последствия взрыва в Бейруте для Ливана и региона мнение
15:09
Добкин заявил, что Янукович гримируется до неузнаваемости Видео
15:06
"Любимую не отдают": начавшиеся выборы в Беларуси стремительно приближают Майдан
15:06
Зеленский обсудил с Лукашенко выдачу боевиков ЧВК Вагнера: подробности разговора
15:00
"Отравленные блины": в Киеве из-за соседки отравилась целая семья
14:51
Кошки фильм 2019: обзор экранизации мюзикла Кошки Лойд-Уэббера Видео
14:45
Взрыв в Бейруте предсказали еще в 2014 году Видео
14:39
Чтоб любили и деньги, и парни: календарь стрижек на август 2020
14:38
GTA по-украински: в Кривом Роге мужчина на Москвиче протаранил авто полиции: фото
14:02
Медик указал на симптомы коронавируса, которые остаются после выздоровления
13:54
Зеленский отправится на встречу с Лукашенко: о чем будут договариваться
13:26
Жены погибшего Сергея Захарова схлестнулись в суде за статус потерпевшей
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять