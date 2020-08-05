Комнатные растения: названы лучшие "очистители" воздуха

Комнатные растения могут поглощать вредные токсины из воздуха/Pixabay

Жизнь в квартире может иметь непредвиденные побочные эффекты. Один из таких побочных эффектов - уменьшение воздушного потока. Отсутствие воздушного потока способствует накоплению загрязнения воздуха в помещении и вызывает такие проблемы со здоровьем, как астма или синдром больного здания.

Фактически, современная мебель, синтетические строительные материалы и даже ваш собственный ковер могут содержать больше химикатов, чем ожидалось. Эти химические вещества могут составлять до 90 процентов загрязнения воздуха в помещениях.

Растения спешат на помощь

В 1989 году НАСА обнаружило, что комнатные растения могут поглощать вредные токсины из воздуха, особенно в закрытых помещениях с небольшим потоком воздуха. Это исследование послужило основой для новых исследований комнатных растений и их способности очищать воздух. Хотя у растений меньше лошадиных сил, чем у очистителей воздуха, они более естественны, экономичны и лечебные.

Также известно, что растения могут:

повысить настроение и продуктивность

улучшить концентрацию и память

уменьшить стресс и усталость

Некоторые растения лучше удаляют одни химические вещества, чем другие. Бытовая химия поступает из таких предметов и материалов, как:

ковры

клеи

печи

чистящие растворы

синтетические материалы, такие как пластик, волокно и резина

Наибольшую пользу вы получите, если расставите в комнате множество растений.

Проблемы безопасности перед покупкой растения

Если у вас есть домашние животные, такие как кошки и собаки, возможно, вам стоит пересмотреть вариант с очистителями воздуха. Многие из этих растений могут быть для них токсичными.

Увеличение количества растений также может влиять на влажность и способствовать росту плесени. Вы можете предотвратить это, если будете регулярно удалять излишки вод. Покрытие верхнего слоя почвы испанским мхом или аквариумным гравием также удаляет плесень.

Хлорофитум хохлатый

Хлорофитум хохлатый (Chlorophytum comosum) также известный как воздушное растени, которое быстро растет и отлично смотрятся в подвесных корзинах, особенно на рабочем месте. Иногда они даже дают прекрасные белые цветы.

Этого растения насчитывается более 200 видов, и многие из них могут пережить небольшую забывчивость от нас.

Уход за растениями: поливайте растение два-три раза в неделю.

Это растение безопасно для детей или животных.

Это растение безопасно для детей или животных./Pixabay

Удаляет: формальдегид, ксилол.

Драцена

Драцены - мечта зеленых "новичков". Эта большая группа комнатных растений бывает всех форм, размеров и цветов. Выберите высокое растение с интересными отметинами или радужное растение ярко-фиолетового цвета.

Уход за растением: держите почву влажной, но не сырой, так как слишком много воды для этого растения смертельно опасно.

Токсичен для животных: ваша кошка или собака могут рвать, выделять больше слюны или иметь расширенные зрачки, если они едят драцены.

Удаляет: формальдегид, ксилол, толуол, бензол, трихлорэтилен.

Драцены - мечта зеленых "новичков"/Pixabay

Эпипремнум золотистый

Это растение, также известное как дьявольский плющ, практически невозможно разрушить. Он процветает в самых разных условиях и может вырасти до 2 метров в длину. Он также считается одним из самых эффективных очистителей воздуха в помещении для удаления обычных токсинов.

Уход за растением: поливать, когда почва высохнет. Вы можете обрезать усики, когда растение станет слишком большим.

Токсично для животных: держите это растение в недоступном для кошек и собак месте.

Удаляет: формальдегид, ксилол, толуол, бензол, окись углерода и др.

Cчитается одним из самых эффективных очистителей воздуха в помещении/Pixabay

Дипсис желтоватый

Это небольшое растение с Мадагаскара легче выращивать на открытом воздухе. Но если у вас есть пространство с ярким фильтрованным светом, его изящно изогнутые листья станут прекрасным дополнением к комнате.

Уход за растением: это жаждущее растение нуждается в большом количестве воды во время роста, но меньше зимой.

Нетоксичен: эти высокие растения и их листья не токсичны как для кошек, так и для собак.

Удаляет: бензол, окись углерода, формальдегид, трихлорэтилен, ксилол и др.

Эти высокие растения и их листья не токсичны как для кошек, так и для собак/gardenzia.ru

Хризантемы

Хризантемы считаются самыми лучшими по очистке воздуха. Доказано, что они выводят обычные токсины, а также аммиак.

Побалуйте себя свежим горшком, так как этот цветок цветет всего около шести недель. Или вы можете снова удобрить горшок весной, когда появится новый прирост. Но без цветов он не очистит воздух. Если вы не хотите ждать, вы можете просто купить новый горшок.

Уход за растениями: проверяйте влажность почвы через день и держите ее влажной.

Токсичен для животных: токсичен как для кошек, так и для собак.

Удаляет: формальдегид, ксилол, бензол, аммиак.

Хризантемы считаются самыми лучшими по очистке воздуха/Pixabay

Больше способов очистить воздух в вашем доме

Помимо комнатных растений, очистить воздух в доме можно и другими способами:

Поддерживайте чистоту полов с помощью пылесоса и мытья полов.

Избегайте синтетических чистящих средств или освежителей воздуха.

Уменьшите влажность в воздухе.

Увеличьте вентиляцию.

Фактически, в некоторых исследованиях также использовались воздушные фильтры в сочетании с растениями. Поэтому, если вы новичок в выращивании растений или у вас недостаточно места, покупка воздушного фильтра - один из простых шагов к очистке воздуха.