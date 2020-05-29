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Мед нельзя детям до года – диетолог

29 мая 2020, 03:50

Мед – это не суперфуд, подчеркнула эксперт.

Диетолог поделилась, что детям до года нельзя давать мед – Кому нельзя есть мед
Детям до года нельзя давать мед, поделилась диетолог / УНИАН

Диетолог Альбина Комиссарова сообщила, что из-за риска развития ботулизма мед нельзя потреблять детям до года.

Мед не является суперфудом, написала эксперт в Instagram.

Комиссарова добавила, что людям, которым мед не противопоказан, можно съедать в день несколько чайных ложек этого продукта и учитывать его как добавленный сахар.

Мед – польза:

  • Является прекрасным антисептиком;
  • Отлично помогает при кашле.

"Там (в меде – Ред.) очень малое количество витаминов В, С, К, фолиевой кислоты. Необходимо съесть более 100 г за раз, чтобы получить достаточно…", – отметила эксперт.

Ранее Альбина Комиссарова поделилась, что нагретый мед не является ядом. Диетолог предупредила, что, если мед разогреть до 60 градусов и выше, то это приведет к разрушению витаминов, которые в нем содержатся.

диетолог Альбина Комиссарова мед
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