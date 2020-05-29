УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Диетолог предупредила, кому нельзя есть мед

29 мая 2020, 19:41

Мед – это не суперфуд, подчеркнула эксперт.

Диетолог поделилась, что детям до года нельзя давать мед – Кому вредно есть мед
Детям до года нельзя давать мед, поделилась диетолог / УНИАН

Диетолог Альбина Комиссарова сообщила, что из-за риска развития ботулизма мед нельзя потреблять детям до года.

Мед не является суперфудом, написала эксперт в Instagram.

Комиссарова добавила, что людям, которым мед не противопоказан, можно съедать в день несколько чайных ложек этого продукта и учитывать его как добавленный сахар.

Мед – польза:

  • Является прекрасным антисептиком;
  • Отлично помогает при кашле.

"Там (в меде – Ред.) очень малое количество витаминов В, С, К, фолиевой кислоты. Необходимо съесть более 100 г за раз, чтобы получить достаточно…", – отметила эксперт.

Ранее Альбина Комиссарова поделилась, что нагретый мед не является ядом. Диетолог предупредила, что, если мед разогреть до 60 градусов и выше, то это приведет к разрушению витаминов, которые в нем содержатся.

диетолог Альбина Комиссарова мед
Сейчас вы просматриваете новость «Диетолог предупредила, кому нельзя есть мед». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

19:41
Диетолог предупредила, кому нельзя есть мед
19:40
В Минздраве рассказали, кому из украинцев настоятельно советуют сидеть дома
19:28
Венгрия и Словакия открывают границы с Украиной после пандемии Covid-19
19:25
Лунное затмение 2020: астролог предупредила, кто окажется "под ударом"
18:55
Активист в секонд-хенде заставил выбросить в мусор футболку с надписью "Россия" Видео
18:50
Холостяк 10 сезон - постшоу 29-05-2020 - Макс и Даша вместе, или нет Видео
18:46
В Газпроме рассказали, когда снизят цену на газ для Беларуси и выдвинули условие
18:33
В Днепре на полном ходу сгорел трамвай: опубликованы фото, видео Видео
18:28
Влада Роговенко хочет второго ребенка и планирует свадьбу
18:06
В Киевской ОГА рассказали, как помогут пострадавшим от перестрелки жителям Броваров
18:03
"Язык вражды": украинские омбудсмены сцепились из-за ЛГБТ-семей
18:00
В киевском метро рассказали, как и почему ограничат вход на станции
17:36
В США увидели в записи "пленок" Порошенко и Байдена российский след
17:21
Соник в кино 2020: большая рецензия на экранизацию игры Видео
17:18
В Раде рассказали, будут ли отбирать гражданство за паспорта РФ у жителей ОРДЛО
17:12
Венгрия поставила Украине новые условия для снятия вето в НАТО Видео
17:07
Гороскоп всех знаков Зодиака на 30 мая: масса удовольствий и западня Видео
16:57
Психология и бизнес - какие книги читает эксперт Кохання на виживання Олег Кензов
16:56
Рост тарифов, выбивание долгов, повышение пенсионного возраста: что Украина пообещала МВФ
16:40
Ветер Любви 2 сезон - что было в 63 и 64 серии 29-05-2020 Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять