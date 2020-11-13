Консервированный тунец: польза и питательные вещества

Консервированный тунец, упакованный в масло, как правило, содержит больше калорий и жира, чем консервированный тунец/Pixabay

Консервированный тунец является основным продуктом питания многих кухонь. Он содержит много белков, недорогой и может храниться в кладовой несколько лет.

Несмотря на эти преимущества, вам может быть интересно, действительно ли консервированный тунец полезен для здоровья и сколько его можно есть.

В этой статье Главред расскажет о питательной ценности консервированного тунца, а также раскроет потенциальные преимущества и недостатки его употребления.

Консервы из тунца

У тунца много разновидностей. Однако в целом это отличный источник белка с низким содержанием жиров и калорий.

Упакован ли консервированный тунец в масло или воду, это может повлиять на его пищевую ценность. Консервированный тунец, упакованный в масло, как правило, содержит больше калорий и жира, чем консервированный тунец, упакованный в воду.

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В целом, консервированный тунец обычно содержит больше натрия, чем свежий. Содержание питательных веществ может варьироваться в зависимости от марки тунца в зависимости от того, как упакован тунец, поэтому лучше проверять этикетку.

В консервированном тунце, упакованном в воду, может быть больше докозагексаеновой кислоты. DHA - это тип жирных кислот омега-3, который особенно важен для здоровья мозга и глаз.

Кроме того, как свежий, так и консервированный тунец являются хорошими источниками нескольких основных витаминов и минералов, включая витамин D, селен и йод.

Польза консервированного тунца

Консервированный тунец дает много преимуществ. В частности, это недорогой источник белка.

Если вы хотите похудеть, консервированный тунец - хороший вариант, потому что он низкокалорийный, но с высоким содержанием белка.

Диеты с высоким содержанием белка были связаны с преимуществами для похудения, включая усиление чувства сытости и снижение тяги к еде.

Несмотря на низкое содержание жира, тунец по-прежнему считается хорошим источником жирных кислот омега-3.

Омега-3 - это незаменимые пищевые жиры, которые полезны для здоровья сердца, глаз и мозга. Рыба считается важным источником этих полезных жиров в рационе, хотя вы также можете получать омега-3 из растительной пищи.

Консервированный тунец - простой способ увеличить количество омега-3 в вашем рационе.

Типы и количество жиров могут варьироваться в зависимости от типа консервированного тунца, который вы выбираете, поэтому читайте этикетки.

В дополнение к полезным жирам консервированный тунец также является хорошим источником нескольких витаминов и минералов, особенно витамина D и селена.

Наконец, несмотря на то, что консервированный тунец консервирован, многие марки консервированного тунца подвергаются минимальной переработке и содержат только тунец, воду или масло и соль. Некоторые бренды могут также добавлять приправы или бульон для дополнительного вкуса.

Возможные недостатки

Когда дело доходит до тунца, две основные проблемы - это содержание ртути и экологичность. У консервированного тунца также есть некоторые потенциальные недостатки, в том числе содержание жира и натрия, а также безопасность самой банки.

Ртуть и рекомендуемое потребление тунца

Ртуть - это тяжелый металл, который часто присутствует в рыбе из-за загрязнения воды. Исследования показали, что сильное воздействие ртути может вызвать серьезные проблемы со здоровьем у людей, в том числе нарушения центральной нервной системы.

Поскольку тунец ест другую мелкую рыбу, которая уже может быть загрязнена ртутью, этот металл может накапливаться и концентрироваться в тунце. Таким образом, тунец, как правило, содержит больше ртути, чем другие виды рыб, такие как лосось или тилапия.

Количество присутствующей ртути зависит от вида тунца.

Как правило, более крупные сорта тунца, такие как большеглазый и альбакор, содержат больше ртути. С другой стороны, более мелкий тунец, такой как светлый тунец и полосатая рыба, содержит меньше ртути.

Поскольку консервированный тунец обычно содержит более молодые и мелкие виды тунца, в том числе светлый и полосатый, в нем обычно меньше ртути, чем в замороженном или свежем филе тунца.

Для взрослых

Исследования показали, что люди, которые потребляют рыбу с высоким содержанием ртути хотя бы раз в неделю, имеют повышенный уровень ртути и с большей вероятностью испытывают усталость. Вы должны ограничить потребление консервированного тунца из альбакора одной порцией в 113 граммов в неделю. Это потому, что в нем больше ртути.

Вместо этого попробуйте есть рыбу с низким содержанием ртути, такую ​​как светлый тунец.

Для детей

Важно отметить, что исследования показали, что воздействие ртути особенно токсично для нервной системы развивающегося ребенка. По этой причине лица, осуществляющие уход, должны ограничить потребление консервированного тунца, которым они кормят младенцев и детей младшего возраста.

По данным Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), дети в возрасте 2–10 лет могут есть до 28 граммов рыбы с низким содержанием ртути, включая светлый и консервированный тунец, два-три раза в неделю.

Органы здравоохранения традиционно не рекомендовали потребление рыбы младенцами в течение первого года жизни. Тем не менее, некоторые исследования показывают, что более раннее воздействие связано со снижением риска астмы и экземы.

Однако в настоящее время нет рекомендаций по употреблению консервированного тунца младенцам. Поэтому лучше всего спросить своего педиатра, сколько консервированного тунца вы можете безопасно давать своему ребенку и в каком возрасте.

Беременные или кормящие женщины

FDA рекомендует беременным и кормящим женщинам избегать рыбы с высоким содержанием ртути. Потребление консервированного тунца из альбакора должно быть не более 113 граммов в неделю.

Тем не менее, FDA заявляет, что беременным и кормящим женщинам безопасно есть рыбу с низким содержанием ртути, такую ​​как консервированный тунец, приготовленный из легкого тунца. Он рекомендует две-три порции по 113 грамм в неделю.

Прочие соображения

Консервированный тунец часто содержит больше соли, чем свежий тунец. Если ваш лечащий врач рекомендовал сократить потребление соли, вы можете выбрать бренды с меньшим содержанием соли. Кроме того, если вы пытаетесь похудеть, вы можете выбрать тунец в воде, а не в масле, чтобы не потреблять лишние калории.

Что касается самой банки, некоторые банки содержат бисфенол А (BPA), промышленный химикат, который используется в футеровке банок для предотвращения коррозии или разрушения металла. Хотя эффекты BPA противоречивы, некоторые люди обеспокоены тем, что регулярное воздействие может негативно повлиять на здоровье человека и повысить риск некоторых заболеваний.

Из-за этих потенциальных эффектов вы можете выбрать банки без BPA. Тем не менее, ученым необходимо провести дополнительные исследования BPA и его воздействия на людей.

Наконец, всегда проверяйте свои банки на наличие каких-либо признаков порчи или загрязнения, таких как острые вмятины, трещины, протечки или вздутия. Если на ваших банках есть какие-либо из этих признаков или содержимое имеет неприятный запах или цвет, лучше выбросить их, чтобы избежать потенциальных болезней пищевого происхождения.