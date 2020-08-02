Смертельная опасность: эксперт рассказал, кому нельзя путешествовать во время пандемии

Даже во время отдыха необходимо соблюдать меры безопасности / УНИАН

По миру прокатилась волна протестов из-за карантинных ограничений.

По меньшей мере 45 полицейских пострадали в Берлине в субботу во время различных акций протеста, в числе которых была демонстрация противников ограничений, введенных из-за коронавируса.

Не в последнюю очередь люди протестуют из-за нарушения привычного уклада жизни, в частности – путешествий по всему миру.

В то же время эксперты не рекомендуют людям в возрасте, а также тем, кто страдает от хронических заболеваний, путешествовать во время пандемии коронавируса. У них повышенная опасность того, что болезнь пройдет в тяжелой форме и может закончиться летально.

Как подчеркнул специалист по инфекционным болезням Владимир Чуланов, отказаться от поездки следует тем, кто страдает от сахарного диабета, гипертонической болезни, ишемической болезни сердца и избыточного веса, передает ТАСС.

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По его словам, хронические заболевания и преклонный возраст повышают риск осложнений и тяжелого течения Covid-19.

Кроме того, Чуланов напомнил, что во время отдыха необходимо соблюдать меры безопасности и использовать маски.

Напомним, ранее врач-инфекционист из Киевской городской клинической больницы Евгений Дубровский прокомментировал особенности циркуляции вирусов в разных погодных условиях.

По его словам, влажность и высокая атмосферная температура не убивают вирус, а препятствуют его широкому распространению.