Не оставить COVID-19 ни одного шанса: врач назвал самый эффективный способ

Ультрафиолет не оставляет респираторным вирусам никаких шансов / Reuters

Ультрафиолет играет важную роль в защите от вирусов, в том числе и коронавирусов, заявил врач-инфекционист из Киевской городской клинической больницы Евгений Дубровский.

Как написал он в своем Facebook, это касается как солнечного света, так и кварцевых ламп, которые используются в больницах.

"Доказано: ультрафиолет не оставляет респираторным вирусам никаких шансов. Солнечный летний свет – отличная защита воздуха и поверхностей от скопления и размножения вирусов. На гриппе изучено. И на коронавирусе уже тоже. Тем более, больничный жесткий ультрафиолет", - написал Дубровский.

Также врач отметил, что немалую роль в защите от вирусов играет иммунитет.

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"Доказано, что летом у населения иммунитет значительно выше (находится на нормальном базовом уровне), чем в холодные поры года. Этому способствует много факторов: витамин D и его действие на иммунную систему, полноценное витаминизированное питание, отсутствие переохлаждения, больше возможности для отдыха и восстановления. Иммунитет – лучшая защита и практически единственное лекарство от вирусов", - добавил медик.

Напомним, ранее Дубровский прокомментировал особенности циркуляции вирусов в разных погодных условиях.

По его словам, влажность и высокая атмосферная температура не убивают вирус, а препятствуют его широкому распространению.