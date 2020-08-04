Статистика лукавит: в Украине заразившихся COVID-19 гораздо больше – эксперт

В Украине проводят недостаточное количество тестов на коронавирус, считает Иван Сорока / Фото pixabay.com

В Украине новых вспышек коронавируса COVID-19 следует ожидать уже осенью, заявил президент Украинской медицинского клуба Иван Сорока.

Как подчеркнул он в эфире Апостроф TV, Украина находится в активной фазе эпидемического процесса.

Эксперт обратил внимание на то, что в Украине проводят недостаточное количество тестов, в сравнении с другими странами. Всего сделано около миллиона тестов, но для 40-миллионного населения этого мало.

"То, что мы видим на сегодня, это, все таки, вершина айсберга. Я думаю, что очень большое количество случаев, которые являются малосимптомными, не попадают в поле зрения медиков", - считает Сорока.

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Он добавил ,что это плохо для системы здравоохранения, ведь такие люди могут быть источником распространения вируса.

Напомним, ранее врач-анестезиолог Павел Сильковский заявил о том, что устойчивость иммунитета к коронавирусу COVID-19 зависит от реакции организма на болезнь.

Он подчеркнул, что в случае агрессивной инфекции иммунитет вырабатывается более стойкий.