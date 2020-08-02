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Почему лето не "убило" коронавирус: врач дал неожиданный ответ

2 августа 2020, 14:53

Высокая влажность препятствует длительному нахождению вирусных частиц в воздухе, подчеркнул Евгений Дубровский.

Коронавирус
Медик назвал причины активности Covid-19 / Фото pixabay.com

Врач-инфекционист из Киевской городской клинической больницы Евгений Дубровский прокомментировал особенности циркуляции вирусов в разных погодных условиях.

Как написал он в своем Facebook, влажность и высокая атмосферная температура не убивают вирус, а препятствуют его широкому распространению.

"Самый важный параметр – влажность. Доказано, что высокая абсолютная влажность препятствуют распространению вирусов в воздухе. Исследования утверждают, что высокая влажность препятствует длительному нахождению вирусных частиц в воздухе. Они быстро оседают на землю и не могут перемещаться на большие расстояния. Летом воздух намного более насыщен влагой. Больше 9 г/м3. Зимой наоборот – сухой и холодный. Это первый плюс к пониманию сезонности ОРВИ", - написал Дубровский.

По его словам, доказано, что в странах с высокой атмосферной температурой эпидемии ОРВИ сопровождаются значительно меньшим числом заболевших.

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"Ученые ставят важный акцент – важна даже не столько сама температура, как ее резкие колебания. Крепкий мороз, как и сильная жара, одинаково эффективны в препятствии распространения вирусов. Огромное исследование уже в контексте коронавирусной эпидемии доказало, что неблагополучные африканские страны, перенаселенная Индия, развитая Австралия (лучше всех в мире произвела массовое тестирование) одинаково легко переносят эпидемию, с намного меньшим числом заболевших, чем в США и Европе", - добавил врач-инфекционист.

Напомним, ранее врач-анестезиолог Павел Сильковский заявил о том, что устойчивость иммунитета к коронавирусу COVID-19 зависит от реакции организма на болезнь.

Он подчеркнул, что в случае агрессивной инфекции иммунитет вырабатывается более стойкий.

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